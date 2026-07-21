Die Aussicht auf besseres Gehalt gilt als einer der häufigsten Wechselgründe für Beschäftigte. Die aktuelle Studie "Mitarbeiterbindung in Deutschland 2026" der Beratung MB24 zeigt jedoch, dass gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen die fehlende Bindung der Haupttreiber für Fluktuation ist.

Der Studie liegt eine Befragung von 350 Beschäftigten in Betrieben bis 10.000 Mitarbeitenden zugrunde, wobei der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 1.000 Beschäftigten lag. Laut den Studienergebnissen ist nur für acht Prozent der Mitarbeitenden, die sich mit ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen, das Gehalt ein tatsächlicher Grund, um das Unternehmen zu verlassen. Unter den Beschäftigten mit der geringsten emotionalen Bindung an ihren Arbeitgeber nennen 38 Prozent das Gehalt als Wechselgrund.

Mitarbeiterbindung nach Unternehmensgröße: Lücke im Mittelstand

Mitarbeiterbindung, das zeigen die Studienergebnisse weiter, erteilt sich nicht zufällig über Unternehmensgrößen, sondern folgt einer klaren U-Kurve. Auf einer Skala von 1 bis 5 erreichen kleine Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten einen Bindungsindex von 3,43 - persönliche Nähe schafft hier Verbundenheit. Große Konzerne ab 5.000 Beschäftigten kommen auf 3,71. Hier punkten vor allem institutionelle Sicherheit, etablierte Marken und umfangreiche Benefitprogramme.

Im Mittelstand sieht das Bild deutlich schlechter aus: Unternehmen mit 51 bis 200 Beschäftigten erreichen im Schnitt nur 2,41 von 5 Punkten, bei der Gruppe mit 201 bis 500 Beschäftigten liegt der Schnitt bei 2,56 Punkten. Erst ab 501 bis 1.000 Beschäftigte steigt der Bindungsindex auf 2,9.

Diese Ergebnisse lassen sich strukturell deuten: Der Mittelstand ist – so eine naheliegende Interpretation – zu groß, um jeden Mitarbeitenden persönlich zu kennen, und gleichzeitig zu klein, um die Sicherheit und die Benefitstrukturen großer Konzerne nachzubilden. Diese strukturelle Mittelgröße könnte erklären, warum Distanz entsteht, ohne dass institutionelle Sicherheit sie kompensiert.

Studien zur Arbeitgeberperspektive bestätigen dieses Bild: Nach dem DIHK-Fachkräftereport 2025/2026, bei dem rund 22.000 Unternehmen befragt wurden, treffen Stellenbesetzungsprobleme den Mittelstand mit 20 bis 999 Beschäftigten (44 bis 47 Prozent) deutlich härter als Kleinst- (25 Prozent) oder Großunternehmen (40 Prozent).

Auch bundesweit ist emotionale Bindung kein Nischenthema: Laut Gallup Engagement Index Deutschland 2025 weisen nur 10 Prozent der Beschäftigten eine hohe emotionale Bindung auf, 77 Prozent eine geringe, 13 Prozent gar keine. Den volkswirtschaftlichen Schaden durch diese "innere Kündigung" beziffert Gallup auf rund 119 Milliarden Euro jährlich.

Wichtigste Hebel gegen Fluktuation sind emotionale Nähe und Work-Life-Balance

Menschen kündigen nicht Unternehmen, sie verlassen Vorgesetzte – was oft als Kalenderspruch abgetan wird, belegen die Studiendaten mit klaren Zahlen: Von allen untersuchten Einflussfaktoren korreliert Führungsqualität am stärksten mit emotionaler Bindung. Wer die eigene Führungskraft mit der schlechtesten Note bewertet, zeigt einen Bindungswert von 1,0. Wer die Bestnote vergibt, kommt auf 4,7. Kommt eine gute Work-Life-Balance hinzu, verdreifacht sich die Bindung nahezu: 4,41 bei guter Führung und guter Work-Life-Balance gegenüber 1,34, wenn beides schlecht ist.

Das ist zugleich die gute Nachricht: Führung und Arbeitsbedingungen sind gestaltbar. Anders als Branchenzugehörigkeit oder Unternehmensgröße lässt sich Führungsqualität durch gezielte Personalentwicklung und Führungskräftetrainings beeinflussen und verbessern.

Bindungsfaktoren variieren stark je nach Alter

Was Beschäftigte sich wünschen, hängt stark vom Lebensalter ab. Unter 25-Jährige konzentrieren sich auf das Wesentliche: 82 Prozent wünschen sich mehr Gehalt, mit Abstand folgt mentale Gesundheit mit 50 Prozent.

Bei Beschäftigten zwischen 35 und 44 Jahren kippt die Reihenfolge: Mental Health führt jetzt mit 50 Prozent vor Gehalt und einer betrieblichen Krankenversicherung (beide 41 Prozent). Familie und gewachsene Verantwortung verändern in dieser Phase spürbar, was Beschäftigte von ihrem Arbeitgeber erwarten. Mental Health bleibt auch bei den 45- bis 54-Jährigen mit 49 Prozent an der Spitze.

Die Gruppe der 55- bis 64-Jährigen überrascht am meisten: Nicht Gesundheit oder finanzielle Absicherung stehen hier ganz oben auf der Wunschliste, sondern Homeoffice mit 58 Prozent. Nicht der nahende Ruhestand treibt diese Beschäftigten um, sondern der Wunsch nach Flexibilität.

Ranking: Bindungshebel nach Einkommen

Das Alter ist dabei nur die eine Achse. Fast noch deutlicher verschieben sich die Wünsche mit dem Einkommen. Hier lässt sich gut die Bedürfnispyramide nach Maslow erkennen: erst die Existenzsicherung, dann alles andere. Das Ranking der beliebtesten Benefits und Bindungshebel nach Einkommen:

Einkommen gewünschte Benefits / Bindungshebel 1.500 bis 2.500 Euro Gehalt 2.501 bis 3.000 Euro Gehalt 3.001 bis 4.000 Euro Benefits im Bereich Mental Health 4.001 bis 5.000 Euro Betriebliche Krankenversicherung (bKV) über 5.000 Euro Sachbezüge

Bei einem Nettoeinkommen von 1.500 bis 2.500 Euro dominiert der Gehaltswunsch mit 91 Prozent praktisch alles andere. Ab 2.501 bis 3.000 Euro Einkommen beginnt der Wendepunkt: das Gehalt fällt auf 68 Prozent, Mental Health steigt auf 54 Prozent. Bei einem Einkommen von 3.001 bis 4.000 Euro führt Mental Health mit 68 Prozent, vor der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) mit 59 Prozent. Und bei 4.001 bis 5.000 Euro dreht sich die Reihenfolge vollständig um: Die bKV führt mit 51 Prozent, das Gehalt liegt nur noch bei 39 Prozent. In der höchsten Gruppe ab 5.001 Euro rücken schließlich Sachbezüge (47 Prozent) und Familienleistungen (41 Prozent) in den Vordergrund.

Besonders interessant ist ein Detail bei den Niedrig-Verdienenden: Nur 32 Prozent von ihnen wünschen sich eine bKV, deutlich weniger als der Studiendurchschnitt von 44 Prozent. Was dabei zu beachtet ist: Die gemessene Kenntnis über die bKV liegt in dieser Einkommensgruppe bei nur 1,70 von 5 Punkten. Das Instrument ist schlicht nicht bekannt, obwohl gerade diese Gruppe von Zuschüssen zu Zahnersatz, Brille oder Facharztterminen finanziell am meisten profitieren könnte.

Mitarbeiterbindung steigt mit dem Lebensalter

Ein Blick auf die Bindung nach Alter zeigt ein klares Gefälle: sie steigt mit jedem Lebensjahrzehnt an. Unter 25-Jährige erreichen nur 1,79 von 5 Punkten, die 25- bis 34-Jährigen 2,59 Punkte, die 35- bis 44-Jährigen 3,47 Punkte. Ab 45 Jahre liegen die Werte bei 3,83 und 3,92 Punkte. Bindung ist offenbar auch eine Frage der Lebensphase. Wer sich noch orientiert, bindet sich seltener.

Wirtschaftlich am teuersten ist dabei nicht die jüngste, sondern die zweitjüngste Gruppe. Die 25- bis 34-Jährigen haben die Einarbeitung hinter sich, sind fachlich produktiv, gut ausgebildet und vom Arbeitsmarkt aktiv umworben, und mit 2,59 Punkten immer noch weit von einer stabilen Bindung entfernt. Wer hier nicht gegensteuert, verliert genau die Talente, in die gerade erst investiert wurde, an Wettbewerber, die den nächsten Karriereschritt schneller anbieten.

Fünf Hebel gegen Fluktuation im Mittelstand

Die teuerste Reaktion auf Fluktuation ist häufig die naheliegendste: die Gehaltserhöhung. Sie kostet viel, wirkt aber selten nachhaltig, weil sie das eigentliche Problem meist nicht löst. Die wirksameren Hebel liegen woanders und lassen sich in eine klare Reihenfolge bringen:

Zuerst die Führung stärken, nicht das Gehaltsband: Führungsqualität ist der stärkste Einzelfaktor der Studie. Strukturierte, ehrliche Feedback-Gespräche und Führungskräftetrainings wirken messbar stärker als die meisten Gehaltsrunden und kosten oft deutlich weniger. Work-Life-Balance ernst nehmen: Gute Führung und gute Balance zusammen verdreifachen die Bindung nahezu. Flexible Arbeitszeit- und Homeoffice-Modelle - wo möglich - sind gerade für ältere Beschäftigte ein Top-Wunsch. Benefits nach Lebensphase und Einkommen differenzieren: Das wirkt besser als ein Paket für alle. Betriebliche Krankenversicherung gezielt an Geringverdiener kommunizieren: Setzen Sie bei Mittelverdienern auf Mental-Health- und Gesundheitsleistungen und bei Spitzenverdienern auf Flexibilität und Sachbezüge. bKV und bAV prüfen: Gerade im Mittelstand sind betriebliche Vorsorgeinstrumente nur wenig verbreitet: Eine betriebliche Altersversorgung haben nur 15 Prozent der Beschäftigten in KMU, über eine bKV verfügen unter zehn Prozent. Gehaltserhöhungen zuletzt und gezielt einsetzen: Gehalt bleibt relevant, ist aber meist Symptom statt Ursache. Es sollte am Ende der Prioritätenliste stehen, nicht am Anfang.

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