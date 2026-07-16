Arbeitgeber sollten Arbeitszeit, Einsatzplanung und Entgelt nicht getrennt betrachten. Denn gerade im Schichtbetrieb gilt: Für wirkliche Entgelttransparenz müssen sie alle Faktoren, die das Einkommen beeinflussen, betrachten und erklären, wie sich ein realistisches Einkommen zusammensetzt.

Das Thema Entgelttransparenz wird für Unternehmen konkret. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie muss in nationales Recht überführt werden und wird die Anforderungen an Arbeitgeber deutlich erhöhen. Auch wenn Unternehmen nochmal eine Galgenfrist bekommen haben, besteht hier dringender Handlungsbedarf. Künftig reicht es nicht mehr, Gehaltsstrukturen intern zu kennen oder auf Nachfrage grob erklären zu können. Spätestens ab Inkrafttreten des Gesetzes, das für 2027 erwartet wird, müssen Unternehmen nachvollziehbar darlegen, wie Vergütungen zustande kommen, welche Kriterien angewendet werden und ob vergleichbare Arbeit auch vergleichbar bezahlt wird.

Arbeitszeiterfassung und Entgelttransparenz

Gleichzeitig ist ein anderes Thema längst im Alltag angekommen: die systematische Erfassung von Arbeitszeit. Seit dem EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung und den daraus folgenden nationalen Anforderungen stehen Unternehmen ohnehin vor der Aufgabe, Arbeitszeiten verlässlich, objektiv und zugänglich zu dokumentieren. Viele betrachten beide Entwicklungen aber noch getrennt: Arbeitszeiterfassung als Pflicht auf der einen Seite, Entgelttransparenz als HR- und Compliance-Thema auf der anderen. Genau darin liegt der Denkfehler.

Denn in der Praxis hängen Arbeitszeit, Einsatzplanung und Entgelt eng zusammen. Das gilt besonders in Branchen mit Schichtarbeit, wechselnden Einsatzorten, Teilzeitmodellen, Überstunden und Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen. Für gelebte Entgelttransparenz reichen Gehaltsbänder allein nicht aus. Es muss verstanden werden, welche praktischen Faktoren das tatsächliche Einkommen beeinflussen.

Transparenz entsteht im operativen Alltag

Die Entgelttransparenzrichtlinie rückt die Diskussion über Vergütung deutlich in den Vordergrund und an den Anfang des Einstellungsprozesses. Arbeitgeber müssen künftig bereits im Recruiting Angaben zum Einstiegsgehalt oder zur Gehaltsspanne machen. Gleichzeitig dürfen sie sich nicht mehr auf die Gehaltshistorie von Bewerberinnen und Bewerbern stützen. Damit verändert sich die Rolle von HR im Recruiting: Es genügt nicht, eine Spanne aus dem Vergütungsrahmen zu nennen. Gerade bei Rollen mit Schichtarbeit muss erklärt werden können, wie sich ein realistisches Einkommen zusammensetzt.

Ein Beispiel: Eine ausgeschriebene Stelle im Schichtdienst hat einen festen Stundenlohn. Das tatsächliche monatliche Entgelt hängt aber davon ab, wie viele Stunden gearbeitet werden, wie viele Nacht- oder Wochenendschichten anfallen oder ob Feiertagsarbeit geleistet wird und welche Zuschläge dafür gelten. Für Bewerberinnen und Bewerber ist deshalb nicht nur die Grundvergütung relevant, sondern ein belastbares Szenario: Was bedeutet diese Rolle bei 160 Monatsstunden, vier Nachtschichten und zwei Sonntagsschichten ungefähr brutto? Wie verändert sich das Einkommen bei anderen Einsatzmustern? Solche Fragen lassen sich zwar manuell beantworten, aber meist nicht konsistent, schnell und belastbar. Genau hier setzt Workforce Management an.

Workforce Management ist mehr als Dienstplanung und Zeiterfassung

Ein modernes Workforce-Management-System dokumentiert nicht nur Arbeitszeiten. Es verbindet Einsatzplanung, vertragliche Spezifikationen, Arbeitszeiten, Anwesenheiten, Überstunden, Zuschläge und andere vergütungsrelevante Faktoren. Damit entsteht die operative Grundlage, auf der Entgelttransparenz überhaupt funktionieren kann.

Wenn Arbeitszeiten, Zuschläge und Einsatzmuster in separaten Tabellen, lokalen Systemen oder informellen Absprachen liegen, wird jede Auskunft zur manuellen Rekonstruktion. HR muss die Informationen zusammensuchen, Payroll muss sie überprüfen, Führungskräfte geben möglicherweise unterschiedliche Antworten. Das kostet Zeit und erhöht das Risiko widersprüchlicher Angaben.

Wer Arbeitszeit, Schichtplanung und Entgeltbestandteile dagegen systematisch in einem Workforce-Management-System erfasst und mit dem Payroll-System verbindet, schafft eine belastbare Datenbasis. Die Arbeitszeit wird rechtskonform dokumentiert. Gleichzeitig entstehen Informationen, die für Entgelttransparenz, Reporting und interne Auskünfte genutzt werden können. Damit wird aus der Pflicht gleichzeitig ein Hebel für bessere Steuerung.

Das Recruiting profitiert zuerst

Besonders sichtbar wird der Nutzen im Recruiting. HR-Verantwortliche können für typische Rollen standardisierte Entgeltszenarien vorbereiten – nicht als verbindliche Zusage, sondern als transparente Beispielrechnung.

Eine Stelle im Einzelhandel, in der Logistik, in der Pflege oder der Gastronomie lässt sich dann nicht mehr nur mit „Stundenlohn ab X Euro“ beschreiben. Möglich wird eine konkrete Darstellung: Bei Vollzeit mit durchschnittlich 160 Monatsstunden, regelmäßigen Spätschichten und einem definierten Anteil an Sonn- oder Feiertagsarbeit liegt das voraussichtliche monatliche Bruttoentgelt in einem definierten Rahmen. Bei weniger Nacht- oder Wochenendschichten verändert sich dieser Wert entsprechend.

Für Bewerberinnen und Bewerber ist das wertvoll. Sie sehen frühzeitig, was realistisch auf sie zukommt und womit sie rechnen können. Die Vorteile für Unternehmen: Sie schaffen Vertrauen, reduzieren spätere Enttäuschungen und können erklären, warum das Entgelt je nach Einsatzmodell variieren kann.

Wichtig ist dabei die saubere Einordnung: Solche Angaben müssen als Szenarien gekennzeichnet werden. Das tatsächliche Entgelt hängt vom konkreten Dienstplan, von geleisteten Stunden, Abwesenheiten, Zuschlägen und geltenden gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Regeln ab. Aber genau diese Differenzierung ist Teil professioneller Transparenz.

Weniger Aufwand für HR und Payroll

Der zweite große Nutzen der neuen Richtlinie liegt in der Entlastung interner Teams. Entgelttransparenz wird die Zahl der Anfragen von Beschäftigten erhöhen, die wissen wollen, wo sie im Vergleich stehen. Mitarbeitende werden verstehen wollen, wie ihr Entgelt zustande kommt, welche Zuschläge berücksichtigt wurden und wie vergleichbare Rollen vergütet werden.

Wenn solche Fragen manuell beantwortet werden müssen, entsteht schnell ein erheblicher Aufwand. HR, Payroll und Führungskräfte müssen Daten prüfen, erklären und dokumentieren. Je dezentraler die Organisation, desto größer ist dabei das Risiko uneinheitlicher Antworten.

Ein integriertes Zusammenspiel von Workforce Management und Payroll kann diesen Aufwand reduzieren. Arbeitszeiten, Überstunden, Zuschläge und Rolleninformationen liegen nachvollziehbar vor. Payroll kann auf geprüfte Daten zugreifen, HR mit konsistenten Informationen arbeiten. Mitarbeitende erhalten bessere Einblicke in alle Faktoren, die ihr Entgelt beeinflussen.

Die Chance liegt in der Verbindung

Der entscheidende Punkt ist: Entgelttransparenz ist kein einmaliges Reporting-Projekt. Sie wird zu einer dauerhaften Governance-Aufgabe. Unternehmen müssen nicht nur berichten, sondern sie müssen begründen können. Wenn Entgeltunterschiede sichtbar werden, müssen sie erklären, ob oder warum diese objektiv gerechtfertigt sind. Dafür braucht es nachvollziehbare Kriterien, konsistente Rollenstrukturen und verlässliche Daten.

Unterschiede bei der Entlohnung entstehen weniger im Gehaltsgespräch als vielmehr im Alltag: bei der Frage, wer welche Schichten übernimmt, wer Überstunden leistet, wer an Feiertagen eingesetzt wird und wie Rollen tatsächlich gelebt werden.

Unternehmen sollten Arbeitszeiterfassung und Entgelttransparenz deshalb nicht als zwei isolierte Compliance-Baustellen behandeln. Wer beides zusammendenkt, kann Prozesse vereinfachen, Risiken reduzieren und die Qualität von Personalentscheidungen verbessern.

Arbeitszeitdokumentation liefert dafür einen wichtigen Ausgangspunkt. Workforce Management macht diese Daten nutzbar, Payroll übersetzt sie in das Entgelt. Zusammen entsteht eine Grundlage, auf der Transparenz nicht nur behauptet, sondern praktisch gelebt werden kann.

Für Unternehmen ist das eine reale Chance, weil sie dadurch gezwungen sind, unklare Prozesse, informelle Entscheidungen und Datenbrüche sichtbar zu machen. Wer diese Arbeit jetzt sauber angeht, erfüllt nicht nur rechtliche Anforderungen. Er schafft mehr Verlässlichkeit für HR, mehr Klarheit für Mitarbeitende und bessere Entscheidungen im operativen Alltag.