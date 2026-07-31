Meeting-Hacks

Der Entscheidungskompass

Teil zwei unserer Serie "Meeting-Hacks" dreht sich um den Entscheidungskompass, ein Navigationssystem für Meetings, damit die Diskussion gar nicht erst ins Gelände abdriftet. Damit schaffen Sie sofort Orientierung, wenn alle gleichzeitig mitreden, aber niemand wirklich entscheidet.
Christian Zielke
Christian Zielke
Professor für Personalmanagement, Executive Coach, Personalberater
Serienelemente
Kompass (1)
Bild: Pexels Der Entscheidungskompass macht in wenigen Minuten sichtbar, was in vielen Meetings fehlt: Wer entscheidet, wie entschieden wird – und warum.

Alle reden, keiner entscheidet. Am Ende des Meetings steht keine Lösung – sondern ein neuer Termin. Woran das liegt? Meist sind schon davor drei Fragen ungeklärt: Wer entscheidet, wie entschieden wird – und nach welchen Kriterien. Der Entscheidungskompass unterbricht diesen Kreislauf. 

Die Kernfrage lautet also: Wer entscheidet hier was und nach welchen Kriterien?

So funktioniert der Entscheidungskompass

1. Klären Sie vor oder zu Beginn des Meetings drei Punkte

  • Wer entscheidet? (eine Person, ein Gremium, Empfehlung mit Freigabe)
  • Wie wird entschieden? (Mehrheit, Konsens, Veto, Einzelentscheidung)
  • Nach welchen Kriterien? (z. B. Zeit, Risiko, Kosten, Wirkung) 

2. Machen Sie diese Punkte transparent

  • Mündlich oder sichtbar festgehalten

3. Beziehen Sie Beiträge aktiv auf den Kompass

  • "Hilft dieses Argument bei unseren Entscheidungskriterien?" 

4. Nutzen Sie den Kompass gezielt zur Entscheidung

  • "Auf Basis der Kriterien entscheiden wir uns jetzt für …"

Praxisbeispiel für den Entscheidungskompass

In einem Strategiemeeting eines internationalen Maschinenbauunternehmens stand die Entscheidung über drei mögliche Investitionsstrategien an: eine Erweiterung der Produk­tion, ein Digitalisierungsprojekt oder eine Kooperation mit einem externen Partner. 

Schon nach wenigen Minuten war spürbar, warum frühere Meetings zu keiner Entscheidung geführt hatten: Das Managementteam argumentierte brillant – aber in völlig unterschied­lichen Bahnen. Die Technikabteilung sprach über Machbarkeit und Lieferzeiten, das Cont­rolling über Amortisation und Risiken, der Vertrieb über Marktchancen und Kundenzugang. Keiner wusste, wer am Ende entscheidet – oder nach welchen Maßstäben.

Intervention mit dem Entscheidungskompass

Als ich eingeladen wurde, das Team zu begleiten, bat ich darum, das Meeting kurz zu unterbrechen, und führte den Entscheidungskompass ein. In weniger als einer Minu­te wurde gemeinsam festgelegt:

  • Wer entscheidet: Geschäftsführung gemeinsam mit Bereichsleitern
  • Wie: auf Basis eines Mehrheitsentscheids nach einer kurzen Bewertungsrunde
  • Kriterien: Kundennutzen, Investitionshöhe, Umsetzbarkeit 

Ich schrieb diese drei Punkte groß auf das Whiteboard. Sofort änderte sich der Charak­ter des Gesprächs: Jede Argumentation bezog sich nun direkt auf eines der Kriterien. Widersprüche wurden schneller aufgelöst, Prioritäten klarer. Nach 35 Minuten lag eine einstimmig beschlossene Roadmap vor, die in früheren Sitzungen über Wochen ver­tagt worden war. Ein Teilnehmer sagte danach: "Der Kompass hat uns in fünf Minuten gegeben, was wir sonst in fünf Meetings gesucht hätten: Klarheit."

Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen 

Einwand 1: "Der Kompass wirkt zu starr bei offenen Themen."

Klären Sie den Entscheidungsweg klar, lassen Sie aber den Kriterienraum offen: "Die Kriterien konkretisieren wir gemeinsam." 

Einwand 2: "Es besteht die Gefahr, zu viele Kriterien aufzunehmen."

Beschränken Sie sich auf maximal drei Hauptkriterien. Alles Weitere wird als Zu­satzinformation erfasst, ist aber nicht entscheidungsleitend. 

Reflexionsfrage: In welchem Meeting der letzten Woche hätte ein klarer Entscheidungsweg die Diskussion sofort verkürzt?

 

Buchtipp: Crashkurs Meeting-Hacks

Zu viele Meetings kosten Zeit, Energie und Entscheidungskraft. Es wird engagiert diskutiert – doch klare Ergebnisse bleiben oft aus. Christian Zielke präsentiert in seinem Buch "Crashkurs Meeting-Hacks" 84 leicht umsetzbare Meeting-Hacks – jeweils mit konkretem Praxisfall und Lösung, sowie Checklisten, Spickzettel und Führungsimpulsen. Die Hacks helfen dabei, Diskussionen zu fokussieren, Entscheidungen schneller zu treffen und Meetings konsequent auf Ergebnisse auszurichten. 

Hier können Sie das Buch im Haufe-Shop bestellen.

 

Schlagworte zum Thema:  Virtuelle Zusammenarbeit , Teamarbeit
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema HR-Management
Mini-Newsletter: Mit Lern-Empowerment zur lernenden Organisation
„personalmagazin - neues lernen“ Mini-Newsletter

Die Dynamik der Transformation fordert, dass Mitarbeitende schnell und selbstverantwortlich lernen, damit Organisationen im Wandel Schritt halten können. Doch was braucht es dafür?  Melden Sie sich jetzt zum Mini-Newsletter zum Thema Lern-Empowerment, Personalentwicklung und Leadership. an. Freuen Sie sich auf exklusive Inhalte aus „personalmagazin - neues lernen“. 
Bessere Suchergebnisse: Haufe als bevorzugte Quelle festlegen
Haufe als bevorzugte Quelle festlegen

Sie wollen mehr Qualität in Ihren Google-Suchergebnissen? Machen Sie Haufe mit wenigen Klicks zu Ihrer wichtigen Nachrichtenquelle!
Erfolgreiche Personalarbeit: Praxishandbuch Personalmanagement
Praxishandbuch Personalmanagement

Alles, was Sie für Ihren Arbeitsalltag brauchen: Übersichtlich strukturiert orientiert sich das Buch am Arbeitslebens-Zyklus der Mitarbeitenden - von der Personalplanung und -gewinnung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen. Mit vielen Bespielen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Lohn- und Gehaltsabrechnung
Lohn- und Gehaltsabrechnung

Das Standardwerk für die fehlerfreie Lohn- und Gehaltsabrechnung! Das Buch zeigt Ihnen in über 50 Beispielrechnungen, wie Sie Löhne, Gehälter und Abgaben richtig berechnen. Damit sparen Sie Zeit und gewinnen Sicherheit. Mit allen Änderungen für das Jahr 2025.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personal Newsletter - kostenlos und unverbindlich