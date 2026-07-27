Mitarbeitende erleben jeden Tag, wo Prozesse haken, welche Ideen Potenzial haben und welche Risiken übersehen werden. Doch dieses Wissen bleibt oft ungenutzt. Genau hier setzt das Konzept der Employee Voice an: Es beschreibt, wie Unternehmen ihren Beschäftigten Gehör verschaffen – was auch zum wichtigen Erfolgsfaktor werden kann.

Was ist Employee Voice?

Der theoretische Ursprung des Konzepts "Employee Voice" (deutsch: "Mitarbeiterstimme") liegt im Voice-Begriff von Albert O. Hirschman aus seinem 1970 erschienen Buch "Exit, Voice, and Loyalty". Sein Grundgedanke besagt, dass Personen innerhalb eines sozialen Gefüges nicht nur mit Abwanderung (exit) reagieren können, sondern auch, indem sie Kritik, Ideen oder Bedenken äußern (voice). Er bezog sich damit zunächst auf Kundinnen und Kunden, die mit einer Dienstleistung oder einem Produkt unzufrieden sind. Das Konzept wurde seit Ende des 20. Jahrhunderts in der HR- und Managementforschung weiterentwickelt und auf betriebliche Kommunikation und Mitwirkung übertragen.

Definition Employee Voice

Folgt man nach der Definition in der "Oxford Research Encyclopedia of Business and Management", beschreibt Employee Voice alle Möglichkeiten, über die Mitarbeitende ihre Sichtweisen, Ideen und Anliegen in Entscheidungen einbringen können, die ihre Arbeit oder das Unternehmen betreffen. Die Organisationsforschung versteht Employee Voice meist als freiwilliges Verhalten, mit dem Beschäftigte zur Verbesserung von Arbeitsabläufen, Prozessen oder organisatorischen Entscheidungen beitragen wollen. Dabei steht nicht die persönliche Beschwerde im Vordergrund, sondern die Absicht, die Organisation weiterzuentwickeln oder vor Risiken zu schützen.

Warum Employee Voice heute wichtiger denn je ist

Digitalisierung, Fachkräftemangel und immer kürzere Innovationszyklen stellen Unternehmen vor die Herausforderung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dafür sind sie auf das Wissen und die Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Die Forschung von Elizabeth Wolfe Morrison zeigt, dass Employee Voice ein wichtiger Baustein einer lernorientierten Unternehmenskultur sein kann. Unternehmen, in denen Mitarbeitende Erfahrungen, Ideen und Bedenken offen teilen können, lernen schneller und setzen Verbesserungen zügiger um. Eine aktuelle Auswertung des Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass Employee Voice die positiven Effekte guter Managementpraktiken auf die Produktivität verstärken kann.

Formen und Kanäle von Employee Voice

Grundsätzlich wird zwischen direkter und indirekter Employee Voice unterschieden. Bei der direkten Employee Voice äußern Beschäftigte ihre Ideen, Vorschläge oder Bedenken unmittelbar gegenüber Führungskräften oder der Unternehmensleitung. Bei der indirekten Employee Voice bringen sie ihre Anliegen über gewählte Vertretungen wie Betriebsräte oder Gewerkschaften ein. Darüber hinaus kann Employee Voice formell oder informell stattfinden. Formelle Kanäle sind beispielsweise Mitarbeiterbefragungen, Feedbackgespräche oder Ideenmanagement-Systeme. Informelle Employee Voice entsteht dagegen im Arbeitsalltag, etwa durch spontane Rückmeldungen im Team oder im direkten Austausch mit Führungskräften. In der Praxis ergänzen sich diese Formen häufig. Neben den Kommunikationswegen unterscheidet die Forschung außerdem zwischen den inhaltlichen Ausprägungen der Promotive Voice und Prohibitive Voice.

Promotive Voice – Ideen und Verbesserungen einbringen

Die Promotive Voice ist zukunftsgerichtet und konstruktiv. Das bedeutet, dass Mitarbeitende aktiv neue Ideen, Verbesserungsmöglichkeiten oder Optimierungen einbringen – beispielsweise, um Prozesse oder Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die Zusammenarbeit zu verbessern oder ungenutzte Potenziale zu heben.

Prohibitive Voice – Probleme und Risiken ansprechen

Die Prohibitive Voice dagegen ist präventiv und risikoorientiert. Mitarbeitende weisen beispielsweise auf Sicherheitsrisiken oder ineffiziente Prozesse hin, warnen vor Compliance-Verstößen oder sprechen problematische Führungspraktiken an. Ziel ist es, Fehler, Fehlentwicklungen oder problematische Verhaltensweisen frühzeitig sichtbar zu machen und Schaden vom Unternehmen abzuwenden.

Promotive vs. Prohibitive Voice im Vergleich

Beide Formen verfolgen das Ziel, die Organisation zu verbessern. Während Promotive Voice meist positiv aufgenommen wird, weil sie zukunftsgerichtet Verbesserungschancen aufzeigt, wird Prohibitive Voice häufiger als Kritik wahrgenommen. Für Beschäftigte kann das belastend sein: Eine aktuelle Tagebuchstudie von Ruta Pingel und Doris Fay zeigt, dass das Ansprechen von Risiken und Problemen häufig mit emotionaler Erschöpfung und Konflikten zwischen Beruf und Privatleben verbunden ist. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte auch kritische Rückmeldungen anerkennen und konstruktiv darauf reagieren.

Vorteile von Employee Voice für Unternehmen

Employee Voice kann Unternehmen auf verschiedene Weise unterstützen:

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung

Wer das Gefühl hat, gehört zu werden und Einfluss nehmen zu können, erlebt mehr Wertschätzung und Identifikation mit dem Arbeitgeber.

Innovationsförderung durch Promotive Voice

Neue Ideen entstehen oft dort, wo Mitarbeitende täglich mit Kundinnen und Kunden, Produkten oder Prozessen arbeiten. Unternehmen, die diese Perspektiven nutzen, können schneller auf Veränderungen reagieren.

Risikominimierung durch Prohibitive Voice

Viele Skandale, Sicherheitsprobleme oder Fehlentscheidungen hätten früher erkannt werden können, wenn Beschäftigte ihre Bedenken offen hätten äußern können.

Verbesserung der Unternehmenskultur

Eine Kultur, in der unterschiedliche Meinungen willkommen sind, stärkt Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit.

Auswirkungen auf Produktivität und Leistung

Wer erlebt, dass die eigene Meinung zählt, identifiziert sich häufig stärker mit dem Unternehmen und bringt mehr Engagement ein. Eine Meta-Analyse von Harter, Schmidt und Hayes zeigt, dass Geschäftsbereiche mit höherer Mitarbeiterzufriedenheit und stärkerem Engagement produktiver arbeiten, profitabler sind, eine höhere Kundenzufriedenheit erreichen sowie geringere Fluktuations- und Unfallraten aufweisen.

Employee Voice erfolgreich implementieren in drei Schritten

Die richtige Feedback-Kultur etablieren

Führungskräfte sollten aktiv zuhören, unterschiedliche Perspektiven wertschätzen und konstruktive Kritik fördern. Geeignete Methoden und Tools auswählen

Mögliche Instrumente, um Mitarbeitenden eine Stimme zu geben, sind Mitarbeiterbefragungen, Ideenmanagement-Plattformen, regelmäßige Team- und Entwicklungsgespräche oder interne Communities. Entscheidend ist, dass die gewählten Instrumente zur Unternehmenskultur und den Bedürfnissen der Beschäftigten passen. Feedback in Maßnahmen übersetzen

Werden Rückmeldungen nicht aufgegriffen oder bleibt ihre Wirkung für Beschäftigte unsichtbar, sinkt die Bereitschaft, sich künftig einzubringen. Unternehmen sollten deshalb transparent kommunizieren, welche Erkenntnisse aus Feedback gewonnen wurden und welche Maßnahmen daraus entstehen.

Häufige Fehler und Hindernisse bei Employee Voice

Fehlende psychologische Sicherheit: Wenn Beschäftigte negative Konsequenzen befürchten, sprechen sie häufig Probleme oder kritische Themen bewusst nicht an. In diesem Fall spricht man auch von Employee Silence.

Feedback ohne Konsequenzen: Bei der Promotive Voice besteht der größte Fehler darin, das Feedback nicht ernst zu nehmen. Bei der Prohibitive Voice dagegen besteht vor allem das Risiko, dass sie durch fehlende psychologische Sicherheit unterdrückt wird.

Einseitige Kommunikation von oben nach unten: Unternehmen, die ausschließlich Informationen senden, aber keine echte Beteiligung ermöglichen, verschenken wertvolle Potenziale.

Employee Voice messen: KPIs und Methoden

Unternehmen sollten regelmäßig überprüfen, ob Employee Voice tatsächlich gelebt wird. Dafür eignen sich verschiedene Kennzahlen und Methoden.

Relevante Kennzahlen im Überblick

Die Employee Voice selbst lässt sich nicht direkt messen, wohl aber anhand verschiedener Indikatoren bewerten. Sie geben Aufschluss darüber, ob Mitarbeitende ihre Meinung einbringen, wie sie die Feedback-Kultur wahrnehmen und ob sich daraus positive Effekte für das Unternehmen ergeben. Dazu gehören:

Teilnahmequote an Befragungen

Anzahl eingereichter Ideen

Umsetzungsquote von Vorschlägen

Mitarbeiterengagement (zum Beispiel aus Mitarbeiterbefragungen)

Employee Net Promoter Score (Weiterempfehlungsbereitschaft der Mitarbeitenden)

Fluktuationsrate

Krankheitsquote

Tools und Software für die Auswertung

Zur Erfassung und Analyse der Employee Voice setzen viele Unternehmen auf digitale Feedback- und Engagement-Plattformen. Diese ermöglichen regelmäßige Pulsbefragungen, Stimmungsanalysen und die systematische Auswertung von Mitarbeiterfeedback. Zu den bekanntesten Lösungen zählen beispielsweise Culture Amp, Workday Peakon Employee Voice, Qualtrics, Leapsome oder Microsoft Viva Glint.

Employee Voice ist damit kein einzelnes HR-Instrument, sondern ein Führungs- und Kulturprinzip. Mitarbeiterbefragungen, Ideenmanagement oder Feedbackgespräche sind lediglich unterschiedliche Wege, dieses Prinzip im Unternehmensalltag umzusetzen. Entscheidend ist, dass Beschäftigte erleben, wie ihre Stimme gehört wird und tatsächlich etwas bewirkt.

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