Viele Agenden wirken auf Papier schlüssig – halten der Realität jedoch nicht stand. Reihenfolgen sind unklar, Ziele verschwimmen, zu viele Punkte konkurrieren um Aufmerksamkeit. Die Agenda-Stresstest-Frage macht diese Schwächen vor dem Meeting sichtbar. Sie zeigt schnell, ob Ziel, Ablauf und Schwerpunkt wirklich zusammenpassen.
Kernfrage: Ist das Ziel dieser Agenda in 30 Sekunden erklärbar?
Vorgehensweise beim Agenda-Stresstest
1. Bitten Sie die einladende Person um einen kurzen 30-Sekunden-Pitch.
- "Stellen Sie sich vor, das Meeting startet jetzt. Alle sitzen im Raum – was sagen Sie in den ersten 30 Sekunden?"
2. Achten Sie auf drei Punkte.
- Klarheit: Wird sofort verständlich, worum es geht?
- Reihenfolge: Baut der Ablauf logisch aufeinander auf?
- Ziel: Ist erkennbar, was am Ende vorliegen soll?
3. Ziehen Sie eine klare Konsequenz.
- Lässt sich die Agenda nicht knapp und nachvollziehbar erklären, wird sie geschärft, gekürzt oder verschoben, bis Ziel und Ablauf klar benennbar sind.
Praxisbeispiel zum Agenda-Stresstest
In der Vorbereitung eines monatlichen Bereichsmeetings eines mittelständischen Industrieunternehmens (12 Teilnehmende, 90 Minuten geplant) lag eine umfangreiche Agenda vor. Sie umfasste acht Punkte, darunter: Quartalszahlen, Status laufender Projekte, zwei neue Initiativen, offene Personalthemen und "Sonstiges". Die einladende Bereichsleiterin sagte im Vorgespräch: "Das ist alles wichtig – wir schauen dann im Meeting, wie weit wir kommen."
Intervention mit dem Agenda-Stresstest
Aus Erfahrung war klar: Dieses Meeting würde Zeit kosten, aber keine klaren Ergebnisse liefern. Ich bat die Bereichsleiterin um einen 30-Sekunden-Pitch: "Stellen Sie sich vor, das Meeting beginnt jetzt. Alle sitzen im Raum. Was sagen Sie in den ersten 30 Sekunden?" Sie begann zu sprechen, stockte nach wenigen Sätzen und hielt inne: "Moment – so ergibt das keinen klaren Ablauf. Und ehrlich gesagt gehören zwei Punkte heute gar nicht hier rein." Gemeinsam gingen wir die Agenda durch. Zwei Themen wurden komplett gestrichen, drei zusammengefasst. Übrig blieben drei klare Schritte:
- Entscheidung über Prioritäten für das kommende Quartal
- Festlegung der Verantwortlichkeiten
- Klärung eines offenen Ressourcenthemas
Das Meeting selbst dauerte später 55 statt 90 Minuten, verlief ohne Abschweifungen und endete mit konkreten Entscheidungen und klaren Zuständigkeiten. Die Bereichsleiterin sagte danach: "Der Stresstest hat mir zum ersten Mal gezeigt, was wirklich in dieses Meeting gehört – und was wir uns sparen können."
Typische Einwände – und wie Sie damit umgehen
Einwand 1: "Das erzeugt Druck bei unsicheren Einladenden."
Setzen Sie den Rahmen klar: "Das ist kein Test, sondern eine gemeinsame Schärfung der Agenda."
Einwand 2: "Ich bin nicht gut im spontanen Formulieren."
Geben Sie eine einfache Struktur vor: "Thema – Ziel – Startpunkt. Mehr brauchen wir nicht."
Reflexionsfrage: Welche Agenda dieser Woche könnten Sie in 30 Sekunden nicht sauber erklären – und was sagt Ihnen das über Fokus und Zielklarheit?
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