Der Dominanz-Umleiter hilft, dominante Teilnehmende funktional einzubinden – statt zu begrenzen. Er bekämpft Redeanteile nicht, sondern gibt ihnen eine neue Aufgabe im Gespräch. So bleibt Einfluss erhalten, ohne dass Fokus, Tempo oder Beteiligung verloren gehen.

Kernfrage: "Was ist der zentrale Punkt, den wir daraus mitnehmen sollten?"

Vorgehensweise beim Dominanz-Umleiter

1. Dominanz als Muster erkennen, nicht als Absicht.

Spricht jemand sehr häufig? Greift er fast jeden Punkt auf? Kommentiert er andere Beiträge sofort?

2. Nicht den Beitrag unterbrechen, sondern seine Funktion.

Nicht, was gesagt wird, ist das Problem, sondern wofür es den Raum besetzt. "Lassen Sie uns diesen Punkt kurz einordnen, bevor wir weitergehen." So lässt sich der Beitrag in eine andere Rolle umlenken:

z. B. vom Kommentator zum Einordner: "Können Sie das bitte kurz einordnen: Was davon ist für unsere Entscheidung heute wirklich relevant?"

z. B. vom Vielredner zum "Bündler": "Bündeln Sie das bitte in ein oder zwei Kernaussagen, damit wir weitergehen können."

3. Führen Sie aus der umgeleiteten Rolle weiter.

So bleibt der Beitrag wirksam, ohne das Gespräch zu dominieren. "Danke. Auf dieser Basis würde ich gern die nächste Perspektive hören."

Praxisbeispiel für den Dominanz-Umleiter

In einem monatlichen Führungskreis der Projektsteuerung eines Bau- und Infrastruktur-Unternehmens sollten mehrere Initiativen priorisiert werden. Die Projekte waren komplex, die Abhängigkeiten hoch und der Zeitdruck spürbar.

Ein Bereichsleiter meldete sich zu fast jedem Punkt: Er kommentierte Vorschläge, ergänzte Hintergründe und zog Verbindungen zu früheren Projekten. Fachlich war alles stimmig – doch die Diskussion verlor an Struktur, andere Teilnehmende zogen sich zunehmend zurück.

Intervention mit dem Dominanz-Umleiter

Ich griff nicht inhaltlich ein, sondern lenkte die Funktion seines Beitrags um: "Sie haben einen guten Überblick über die Zusammenhänge. Können Sie das bitte kurz bündeln – welche ein oder zwei Punkte daraus sind heute wirklich entscheidungsrelevant?" Damit verschob sich seine Rolle: vom Kommentator zum Strukturgeber. Er fasste prägnant zusammen, worauf es in dieser Phase ankam. Ich führte direkt weiter: "Danke. Auf dieser Basis würde ich gern die nächste Perspektive hören." Die Wirkung war sofort spürbar: Die Diskussion gewann wieder Richtung und Tempo, mehrere Teilnehmende meldeten sich zu Wort, und die Priorisierung wurde in kurzer Zeit abgeschlossen. Nach dem Meeting sagte eine Teilnehmerin: "Das war elegant – der Beitrag war weiter da, aber er hat nicht mehr alles überlagert."

Typische Einwände – und wie sie sich auflösen lassen

Einwand 1: "Das wirkt manipulativ oder bevormundend."

In der Praxis wird das Vorgehen als wertschätzend erlebt. Es wird niemand ausgebremst – stattdessen wird dem Beitrag eine klare Funktion im Gespräch gegeben.

Einwand 2: "Die Person redet trotzdem weiter."

Dann die Rolle konsequent halten: "Danke – bleiben Sie bitte genau bei diesem Punkt, damit wir weiterkommen."

Reflexionsfrage: In welchem Ihrer Meetings könnte ein einziger umgeleiteter Beitrag dafür sorgen, dass mehr Stimmen gehört werden – und die Diskussion deutlich schneller zum Punkt kommt?

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