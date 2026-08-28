Der Perspektiv-Shift löst festgefahrene Positionen, indem er den Blickwinkel verändert, nicht den Standpunkt bekämpft. Der Fokus verschiebt sich von "Richtig oder Falsch" hin zu "Anders betrachtet". So entsteht Denkraum, und Positionen werden überprüfbar, ohne dass ein Teilnehmer sein Gesicht verliert.

Kernfrage: "Wie verändert sich die Bewertung bei einem Perspektivenwechsel?"

Vorgehensweise beim Perspektiv-Shift

Benennen Sie, aus welcher Perspektive gerade argumentiert wird: "Das ist eine klare Sicht aus der Risikoperspektive." Öffnen Sie eine alternative Perspektive: "Lassen Sie uns das einmal aus Wirkungssicht betrachten." Formulieren Sie den Perspektivenwechsel als Einladung: "Wie würde diese Frage aussehen, wenn wir sie aus Kundensicht betrachten?" Lassen Sie die neue Perspektive kurz wirken, bevor weiterdiskutiert wird.

Praxisbeispiel für den Perspektiv-Shift

In einem Führungskreis wurde über die Einführung eines neuen Steuerungsinstruments diskutiert. Ein Teil der Runde argumentierte strikt gegen den zusätzlichen Aufwand, ein anderer Teil verwies auf bessere Transparenz. Die Positionen waren klar – und unbeweglich.

Intervention mit dem Perspektiv-Shift

Ich griff ein und sagte: "Wir schauen gerade sehr stark auf den internen Aufwand. Lassen Sie uns die Frage einmal aus der Perspektive der Bereichsleitungen betrachten, die künftig damit arbeiten sollen." Die Diskussion änderte sofort ihren Ton. Statt die eigene Position zu verteidigen, begannen die Beteiligten, Auswirkungen zu beschreiben. Neue Argumente kamen hinzu, alte verloren an Schärfe. Ein Teilnehmer sagte anschließend: "Der Perspektivenwechsel hat die Blockade gelöst, ohne dass jemand zurückrudern musste."

Typische Stolperstellen – und wie Sie sie auflösen

Stolperstelle 1: Der Perspektivenwechsel wirkt konstruiert.

Begründen Sie den Wechsel ruhig und transparent: "Ich möchte kurz den Blickwinkel wechseln, um Bewegung reinzubringen."

Stolperstelle 2: Teilnehmende verharren in ihrer Perspektive.

Stellen Sie eine konkrete, entscheidungsnahe Anschlussfrage: "Was würde diese Sichtweise für unsere Entscheidung bedeuten?"

Reflexionsfrage: Welche festgefahrene Position in Ihren Meetings würde durch einen bewussten Perspektivenwechsel sofort beweglicher werden?

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