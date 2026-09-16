Einstellungen verändern reicht nicht

Sie kennen das: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen hoffnungsfroh in eine mehrtägige Weiterbildungsmaßnahme und bewerten anschließend das Erlebte mit Top-Noten. Monate später scheint sich jedoch kaum etwas getan zu haben. Die Fluktuation will einfach nicht sinken, der Absentismus oszilliert auf gleichem Niveau und auch im Hinblick auf Kundenbeschwerden ist alles beim Alten geblieben. So oder so ähnlich sieht es oft aus, wenn Weiterbildungsmaßnahmen nach einiger Zeit kritisch hinterfragt werden.

Jetzt ist guter Rat teuer. Sollten Sie lieber auf eine Evaluation verzichten? Haben Sie die falschen Trainer eingekauft? Müssen Sie emotionalere Methoden einsetzen, die mehr Spaß bereiten?

Wie vernunftgeleitet sind Menschen wirklich?

Nicht wenige Menschen, die in der Weiterbildung aktiv sind, glauben fest daran, dass wirkungsvolle Weiterbildung vor allem auf einer Veränderung von Einstellungen basiert. Führungskräfte sollen erkennen, dass mehr Eigenverantwortung im Team zu gesteigerter Zufriedenheit und Leistung führt. Teammitglieder sollen verstehen, dass viele Konflikte vermeidbar wären. Beschäftigte im Service sollen lernen, was Kundinnen und Kunden in den Tiefen ihrer Seele bewegt.

Diese und ähnliche Glaubenssätze basieren auf dem Modell des vernunftgesteuerten Menschen. Menschen wägen demnach rational ab, welche Handlungen in einer bestimmten Situation zielführend sind, und entscheiden sich anschließend für die Handlungsalternative, die den größten Erfolg verspricht. In der Weiterbildung müsste man demzufolge nur hinreichend gute Argumente liefern, um die Einstellungen der Menschen zu verändern. Diese veränderten Einstellungen würden dann später zu einer Veränderung des Verhaltens führen.

Der Mythos von der richtigen Einstellung

Ein Blick in die psychologische Grundlagenforschung lässt diese Sichtweise leider allzu optimistisch erscheinen. Seit Jahrzehnten zeigt die Forschung, dass die Einstellungen von Menschen und ihr tatsächliches Verhalten nur sehr geringfügig zusammenhängen. Und dies gilt auch für das Berufsleben:

Der Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung zur eigenen beruflichen Arbeit und der realen Leistung am Arbeitsplatz beträgt gerade einmal 9 Prozent.

Trotz hoher Kündigungsbereitschaft bleiben die meisten bei ihrem Arbeitgeber. Der Zusammenhang zwischen Bereitschaft und tatsächlicher Kündigung beträgt nur 6 Prozent.

Je unzufriedener Menschen mit ihrem Arbeitgeber sind, desto mehr Absentismus zeigen sie – 3 Prozent.

In ihrem alltäglichen Leben könnten viele Menschen ohne Weiteres Beispiele für den geringen Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten finden. So dürften beispielsweise die meisten Raucher heute durchaus eine reflektierte Meinung zu Gesundheitsrisiken haben, und dennoch rauchen sie weiter. Viele von uns haben sich schon oft vorgenommen, mehr Sport zu treiben und setzen dieses Vorhaben dennoch nicht um. Umweltschädigendes Verhalten basiert wohl kaum darauf, dass sich die meisten Menschen des Problems nicht bewusst wären. Es fällt ihnen jedoch äußerst schwer, ihr Verhalten zu verändern.

Weiterbildungen müssen nah dran sein am Arbeitsalltag

Weiterbildungsmaßnahmen, die allein oder sogar primär darauf abzielen, Menschen zu überzeugen, können daher nur geringfügige Effekte erzielen. Die Forschung zeigt, dass es vielmehr wichtig wäre, direkt beim Verhalten anzusetzen. Menschen müssen in der Weiterbildung praktisch lernen, Verhaltensroutinen zu durchbrechen, um neue Verhaltensweisen auszuprobieren und positive Erfahrungen mit diesen neuen Verhaltensweisen zu sammeln. Nach der Maßnahme müssen Arbeitgeber diese Verhaltensänderungen im Berufsalltag gezielt begleiten und fördern.

Wer denkt, die Lösung läge bei den Emotionen und man müsse nur möglichst emotionale Weiterbildungsmethoden zum Einsatz bringen, der irrt leider. Wer sich rücklings von einem Tisch in die Hände seiner Teammitglieder fallen lässt oder ein Survivaltraining überlebt, verändert vielleicht vorübergehend seine Einstellungen, das eingeübte Verhalten ist aber bedauerlicherweise vom Arbeitsalltag meilenweit entfernt. Effektive Weiterbildungsmaßnahmen arbeiten nicht mit Metaphern, sondern sind ganz nah dran am Berufsalltag und verändern konkretes Verhalten in arbeitsnahen Situationen.

Spaß macht das nicht immer ...



Der Kolumnist Prof. Dr. phil. habil. Uwe P. Kanning ist seit 2009 Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Seine Schwerpunkte in Forschung und Praxis: Personaldiagnostik, Evaluation, Soziale Kompetenzen und Personalentwicklung.

Schauen Sie auch einmal in den Youtube-Kanal "15 Minuten Wirtschaftspsychologie" hinein. Dort erläutert Uwe P. Kanning zum Beispiel zusammenfassend, wie Sie gute von schlechten Testverfahren unterscheiden , warum Manager scheitern , wie ein Akzent die Bewertung von Bewerbern beeinflusst oder wie "smart" gesetzte Ziele für eine Leistungssteigerung sein müssen.