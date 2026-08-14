Meeting-Hacks

Die Rollen-Checkliste

Die Rollen-Checkliste wirkt wie ein Türrahmen: Nur wer wirklich hindurchpasst, wird zum Meeting eingeladen. Wie Sie sicherstellen, dass im Meeting nur Menschen sitzen, die wirklich etwas beitragen, zeigt Teil vier unserer Serie "Meeting-Hacks".
Christian Zielke
Christian Zielke
Professor für Personalmanagement, Executive Coach, Personalberater
Serienelemente
Label Rolle Marjierung Post-it Notiz
Bild: Pexels/DS Stories Entscheiderin, Inputgeber, Betroffener, Umsetzerin? Wenn Rollen klar zugewiesen werden, lässt sich leicht erkennen, wer wirklich in einem Meeting dabei sein muss und wer nicht.

Viele Meetings sind zu groß besetzt – nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Vorsicht. "Man könnte die Person noch brauchen." "Sie sollte zumindest informiert sein." Das Ergebnis ist bekannt: Alle schauen zu statt mitzudenken. Wortmeldungen laufen ins Leere. Der Raum wird müde. Die Rollen-Checkliste schafft hier klare, sach­liche Orientierung. 

Kernfrage: "Welche unverzichtbare Rolle erfüllt diese Person für das konkrete Ziel dieses Meetings?" 

Meeting-Hack: Vorgehensweise mithilfe der Rollen-Checkliste

  1. Listen Sie alle potenziellen Teilnehmenden auf
  2. Ordnen Sie jeder Person eine klare Rolle zu wie beispielsweise Entscheider, Inputgeberin, Betroffener, Umsetzerin
  3. Gibt es keine eindeutige Rolle, bekommt die Person keine Einladung
  4. Informieren Sie nicht eingeladene Personen asynchron, etwa per kurzem Update nach dem Meeting. 

Praxisbeispiel für die Rollen-Checkliste

In einem Regelmeeting der Bereichsleitung eines Versicherungsunternehmens waren 14 Teil­nehmende eingeladen. Der Termin galt intern als Pflichtmeeting – viel Abstimmung, wenig Ergebnis. Frühere Termine dieser Art waren laut, zäh und endeten regelmäßig ohne klare Entscheidungen.

Intervention mit der Rollen-Checkliste

Ich stellte dem Team nur eine Frage: "Welche unverzichtbare Rolle erfüllt jede dieser Personen für das konkrete Ziel dieses Meetings?" Gemeinsam gingen wir die Liste durch und ordneten jede Person einer Rolle zu. Das Ergebnis: drei Entscheider, vier Inputgeber, zwei Betroffene und fünf Personen ohne klare Rolle. Eine Führungskraft stellte nach kurzer Pause fest: "Jetzt sehen wir zum ersten Mal schwarz auf weiß, wa­rum unsere Meetings so zäh sind." Die fünf Personen ohne eindeutige Rolle wurden nicht eingeladen. Stattdessen erhielten sie nach dem Meeting ein kurzes Update. Das Meeting fand mit neun Personen statt, verlief deutlich ruhiger, fokussierter und en­dete 30 Minuten früher – mit klaren Entscheidungen und konkreten nächsten Schrit­ten. Am Ende sagte die Führungskraft: "Durch die Rollenklärung war endlich klar, wer wirklich gebraucht wird. Das Meeting war halb so groß, halb so laut – und doppelt so effektiv." 

Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen 

Einwand 1: "Manche fühlen sich ausgeschlossen." 

Machen Sie transparent: "Sie werden informiert – aber nicht unnötig gebunden." Das wird häufig als respektvoll erlebt. 

Einwand 2: "Bei großen Projekten ist die Zuordnung zu komplex." 

Beginnen Sie mit den Schlüsselrollen. Klarheit entsteht schrittweise – nicht auf einmal. 

Reflexionsfrage: Welche drei Personen waren in Ihrem letzten Meeting ohne echte Rolle – und hätten Ihnen 20 Minuten Zeitersparnis gebracht, wenn sie nicht dabei gewesen wären?

 

Buchtipp: Crashkurs Meeting-Hacks

Zu viele Meetings kosten Zeit, Energie und Entscheidungskraft. Es wird engagiert diskutiert – doch klare Ergebnisse bleiben oft aus. Christian Zielke präsentiert in seinem Buch "Crashkurs Meeting-Hacks" 84 leicht umsetzbare Meeting-Hacks – jeweils mit konkretem Praxisfall und Lösung, sowie Checklisten, Spickzettel und Führungsimpulsen. Die Hacks helfen dabei, Diskussionen zu fokussieren, Entscheidungen schneller zu treffen und Meetings konsequent auf Ergebnisse auszurichten. 

Hier können Sie das Buch im Haufe-Shop bestellen.

Schlagworte zum Thema:  Virtuelle Zusammenarbeit , Teamarbeit
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