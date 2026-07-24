Selbst gut vorbereitete Meetings verlieren an Wirkung, wenn zu viele oder ungeeignete Themen gleichzeitig behandelt werden. Die Folge: Diskussionen weiten sich aus, Entscheidungen verzögern sich, der Fokus geht verloren. Die Meeting-Ampel schafft hier in wenigen Sekunden Klarheit – und hilft, Meetings gezielt auf die Themen zu konzentrieren, die tatsächlich gemeinsame Aufmerksamkeit brauchen. Sie wirkt wie eine Verkehrsregel für Ihren Kalender – nur grüne Themen bekommen freie Fahrt. Mit der Meeting-Ampel erkennen Sie in wenigen Minuten, welche Themen wirklich ins Meeting gehören – und welche nicht.
Kernfrage: Welche Themen verdienen gemeinsame Zeit – und welche lassen sich besser anders klären?
Vorgehensweise der Meeting-Ampel
1. Listen Sie alle anstehenden Themen kurz auf.
2. Ordnen Sie jedes Thema einer Ampelfarbe zu:
- Rot – kein Meetingbedarf (Informationen, Status, bereits getroffene Entscheidungen)
- Gelb – begrenzter Abstimmungsbedarf (kurze Rückfragen, wenige Optionen)
- Grün – echter Meetingbedarf (Diskussion, Abstimmung, Entscheidung)
3. Treffen Sie eine konsequente Entscheidung:
- Rot → schriftlich klären
- Gelb → Kurzslot oder bilaterale Abstimmung
- Grün → ins Meeting aufnehmen
4. Kommunizieren Sie die Einordnung transparent:
- "Damit konzentrieren wir uns im Meeting auf die wirklich entscheidungsrelevanten Punkte."
Praxisbeispiel Meeting-Ampel:
Ein Marketingteam in einem Konsumgüterunternehmen plante ein Meeting mit fünf Themen. In früheren Terminen führte diese Vorgehensweise regelmäßig zu langen Diskussionen, fehlendem Fokus und vertagten Entscheidungen.
Intervention mithilfe der Meeting-Ampel
Das Team bat mich als externen Experten um Unterstützung, um mehr Struktur und Entscheidungskraft in die Meetings zu bringen. Gemeinsam wurden alle geplanten Themen vorab aufgelistet und der Meeting-Ampel zugeordnet:
- Kampagnenstatus → Rot
- Budgetrückfrage → Gelb
- Agenturauswahl → Grün
- Content-Zwischenstand → Rot
- Zielgruppen-Priorisierung → Grün
Bereits dieser Schritt machte sichtbar, welche Themen das Meeting überlastet hätten. Das Ergebnis: Zwei rote Themen entfielen vollständig und wurden schriftlich geklärt. Das gelbe Thema wurde in einem kurzen Acht-Minuten-Call abgestimmt. Im eigentlichen Meeting blieben zwei grüne Punkte – beide wurden fokussiert diskutiert und entschieden. Ein Teammitglied fasste es später treffend zusammen: "Durch die Ampel war sofort klar, was unsere gemeinsame Zeit wirklich verdient."
Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen
Einwand 1: "Wir müssen doch alles einmal gemeinsam besprechen."
In der Praxis zeigt sich das Gegenteil: Gerade die bewusste Ausklammerung "roter" Themen erhöht die Qualität der Diskussion bei den wirklich relevanten Punkten deutlich.
Einwand 2: "Die Einordnung ist doch subjektiv."
Das stimmt – am Anfang. Doch bereits nach wenigen Anwendungen entsteht ein stabiles gemeinsames Verständnis, was wirklich Meetingzeit braucht und was nicht.
Reflexionsfrage: Welche Ihrer aktuellen Themen stehen bereits im Kalender, ohne dass geprüft wurde, ob sie wirklich ein Meeting verdienen?
Buchtipp: Crashkurs Meeting-Hacks
Zu viele Meetings kosten Zeit, Energie und Entscheidungskraft. Es wird engagiert diskutiert – doch klare Ergebnisse bleiben oft aus. Christian Zielke präsentiert in seinem Buch 84 leicht umsetzbare Meeting-Hacks – jeweils mit konkretem Praxisfall und Lösung, sowie Checklisten, Spickzettel und Führungsimpulse. Die Hacks helfen dabei Diskussionen zu fokussieren, Entscheidungen schneller zu treffen und Meetings konsequent auf Ergebnisse auszurichten.
Hier geht's zum Buch.