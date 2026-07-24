Selbst gut vorbereitete Meetings verlieren an Wirkung, wenn zu viele oder ungeeignete Themen gleichzeitig behandelt werden. Die Folge: Diskussionen weiten sich aus, Entscheidungen verzögern sich, der Fokus geht verloren. Die Meeting-Ampel schafft hier in wenigen Sekunden Klarheit – und hilft, Meetings gezielt auf die Themen zu konzentrieren, die tatsächlich gemeinsame Aufmerksamkeit brauchen. Sie wirkt wie eine Verkehrsregel für Ihren Kalender – nur grüne Themen bekommen freie Fahrt. Mit der Meeting-Ampel erkennen Sie in wenigen Minuten, welche Themen wirklich ins Meeting gehören – und welche nicht.

Kernfrage: Welche Themen verdienen gemeinsame Zeit – und welche lassen sich besser anders klären?

Vorgehensweise der Meeting-Ampel

1. Listen Sie alle anstehenden Themen kurz auf.

2. Ordnen Sie jedes Thema einer Ampelfarbe zu:

Rot – kein Meetingbedarf (Informationen, Status, bereits getroffene Entscheidungen)

Gelb – begrenzter Abstimmungsbedarf (kurze Rückfragen, wenige Optionen)

Grün – echter Meetingbedarf (Diskussion, Abstimmung, Entscheidung)

3. Treffen Sie eine konsequente Entscheidung:

Rot → schriftlich klären

Gelb → Kurzslot oder bilaterale Abstimmung

Grün → ins Meeting aufnehmen

4. Kommunizieren Sie die Einordnung transparent:

"Damit konzentrieren wir uns im Meeting auf die wirklich entscheidungsrelevanten Punkte."

Praxisbeispiel Meeting-Ampel:

Ein Marketingteam in einem Konsumgüterunternehmen plante ein Meeting mit fünf Themen. In früheren Terminen führte diese Vorgehensweise regelmäßig zu langen Diskussionen, fehlendem Fokus und vertagten Entscheidungen.

Intervention mithilfe der Meeting-Ampel

Das Team bat mich als externen Experten um Unterstützung, um mehr Struktur und Entscheidungskraft in die Meetings zu bringen. Gemeinsam wurden alle geplanten Themen vorab aufgelistet und der Meeting-Ampel zugeordnet:

Kampagnenstatus → Rot

Budgetrückfrage → Gelb

Agenturauswahl → Grün

Content-Zwischenstand → Rot

Zielgruppen-Priorisierung → Grün

Bereits dieser Schritt machte sichtbar, welche Themen das Meeting überlastet hätten. Das Ergebnis: Zwei rote Themen entfielen vollständig und wurden schriftlich geklärt. Das gelbe Thema wurde in einem kurzen Acht-Minuten-Call abgestimmt. Im eigentlichen Meeting blieben zwei grüne Punkte – beide wurden fokussiert diskutiert und entschieden. Ein Teammitglied fasste es später treffend zusammen: "Durch die Ampel war sofort klar, was unsere gemeinsame Zeit wirklich verdient."

Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen

Einwand 1: "Wir müssen doch alles einmal gemeinsam besprechen."

In der Praxis zeigt sich das Gegenteil: Gerade die bewusste Ausklammerung "roter" Themen erhöht die Qualität der Diskussion bei den wirklich relevanten Punkten deutlich.

Einwand 2: "Die Einordnung ist doch subjektiv."

Das stimmt – am Anfang. Doch bereits nach wenigen Anwendungen entsteht ein stabiles gemeinsames Verständnis, was wirklich Meetingzeit braucht und was nicht.

Reflexionsfrage: Welche Ihrer aktuellen Themen stehen bereits im Kalender, ohne dass geprüft wurde, ob sie wirklich ein Meeting verdienen?