Meeting-Hacks

Die Meeting-Ampel

In Meetings kann so allerlei schiefgehen: Von Agenda-Stress über Technikausfall bis zu Unstimmigkeiten bei der Entscheidungsfindung. In dieser Serie stellen wir Ihnen zehn leicht umsetzbare Meeting-Hacks vor, die dabei helfen Diskussionen zu fokussieren, Entscheidungen schneller zu treffen und Meetings konsequent auf Ergebnisse auszurichten. Den Auftakt macht die Meeting-Ampel, die ideale Verkehrsregel für Ihren Kalender.   
Christian Zielke
Christian Zielke
Professor für Personalmanagement, Executive Coach, Personalberater
Serienelemente
  • Die Meeting-Ampel
Ampel Rot Grün Gelb Leuchten Hintergrund verschwommen
Bild: AdobeStock Grün, gelb oder rot: Die Meeting-Ampel hilft zu bestimmen, welche Themen wirklich im Meeting besprochen werden müssen und welche sich stattdessen schriftlich oder bilateral klären lassen.

Selbst gut vorbereitete Meetings verlieren an Wirkung, wenn zu viele oder ungeeignete Themen gleichzeitig behandelt werden. Die Folge: Diskussionen weiten sich aus, Entscheidungen verzögern sich, der Fokus geht verloren. Die Meeting-Ampel schafft hier in wenigen Sekunden Klarheit – und hilft, Meetings gezielt auf die Themen zu konzentrieren, die tatsächlich gemeinsame Aufmerksamkeit brauchen. Sie wirkt wie eine Verkehrsregel für Ihren Kalender – nur grüne Themen bekommen freie Fahrt. Mit der Meeting-Ampel erkennen Sie in wenigen Minuten, welche Themen wirklich ins Meeting gehören – und welche nicht.

Kernfrage: Welche Themen verdienen gemeinsame Zeit – und welche lassen sich besser anders klären?

Vorgehensweise der Meeting-Ampel

1. Listen Sie alle anstehenden Themen kurz auf.

2. Ordnen Sie jedes Thema einer Ampelfarbe zu:

  • Rot – kein Meetingbedarf (Informationen, Status, bereits getroffene Entscheidungen)
  • Gelb – begrenzter Abstimmungsbedarf (kurze Rückfragen, wenige Optionen)
  • Grün – echter Meetingbedarf (Diskussion, Abstimmung, Entscheidung) 

3. Treffen Sie eine konsequente Entscheidung:

  • Rot → schriftlich klären
  • Gelb → Kurzslot oder bilaterale Abstimmung
  • Grün → ins Meeting aufnehmen

4. Kommunizieren Sie die Einordnung transparent:

  • "Damit konzentrieren wir uns im Meeting auf die wirklich entscheidungsrelevanten Punkte."

Praxisbeispiel Meeting-Ampel:

Ein Marketingteam in einem Konsumgüterunternehmen plante ein Meeting mit fünf Themen. In früheren Terminen führte diese Vorgehensweise regelmäßig zu langen Diskussionen, fehlendem Fokus und vertagten Entscheidungen.

Intervention mithilfe der Meeting-Ampel

Das Team bat mich als externen Experten um Unterstützung, um mehr Struktur und Entscheidungskraft in die Meetings zu bringen. Gemeinsam wurden alle geplanten Themen vorab aufgelistet und der Meeting-Ampel zugeordnet: 

  • Kampagnenstatus → Rot
  • Budgetrückfrage → Gelb
  • Agenturauswahl → Grün
  • Content-Zwischenstand → Rot
  • Zielgruppen-Priorisierung → Grün

Bereits dieser Schritt machte sichtbar, welche Themen das Meeting überlastet hätten. Das Ergebnis: Zwei rote Themen entfielen vollständig und wurden schriftlich geklärt. Das gelbe Thema wurde in einem kurzen Acht-Minuten-Call abgestimmt. Im eigentlichen Meeting blieben zwei grüne Punkte – beide wurden fokussiert diskutiert und entschieden. Ein Teammitglied fasste es später treffend zusammen: "Durch die Ampel war sofort klar, was unsere gemeinsame Zeit wirklich verdient."

Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen 

Einwand 1: "Wir müssen doch alles einmal gemeinsam besprechen." 

In der Praxis zeigt sich das Gegenteil: Gerade die bewusste Ausklammerung "roter" Themen erhöht die Qualität der Diskussion bei den wirklich relevanten Punkten deutlich. 

Einwand 2: "Die Einordnung ist doch subjektiv." 

Das stimmt – am Anfang. Doch bereits nach wenigen Anwendungen entsteht ein stabiles gemeinsames Verständnis, was wirklich Meetingzeit braucht und was nicht.

Reflexionsfrage: Welche Ihrer aktuellen Themen stehen bereits im Kalender, ohne dass geprüft wurde, ob sie wirklich ein Meeting verdienen?

 

Buchtipp: Crashkurs Meeting-Hacks

Zu viele Meetings kosten Zeit, Energie und Entscheidungskraft. Es wird engagiert diskutiert – doch klare Ergebnisse bleiben oft aus. Christian Zielke präsentiert in seinem Buch 84 leicht umsetzbare Meeting-Hacks – jeweils mit konkretem Praxisfall und Lösung, sowie Checklisten, Spickzettel und Führungsimpulse. Die Hacks helfen dabei Diskussionen zu fokussieren, Entscheidungen schneller zu treffen und Meetings konsequent auf Ergebnisse auszurichten. 

Hier geht's zum Buch. 

 

Schlagworte zum Thema:  Virtuelle Zusammenarbeit , Teamarbeit
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema HR-Management
Bessere Suchergebnisse: Haufe als bevorzugte Quelle festlegen
Haufe als bevorzugte Quelle festlegen

Sie wollen mehr Qualität in Ihren Google-Suchergebnissen? Machen Sie Haufe mit wenigen Klicks zu Ihrer wichtigen Nachrichtenquelle!
Erfolgreiche Personalarbeit: Praxishandbuch Personalmanagement
Praxishandbuch Personalmanagement

Alles, was Sie für Ihren Arbeitsalltag brauchen: Übersichtlich strukturiert orientiert sich das Buch am Arbeitslebens-Zyklus der Mitarbeitenden - von der Personalplanung und -gewinnung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen. Mit vielen Bespielen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Relevant: Die Zukunft des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
Die Zukunft des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Die Bedeutung des BEM hat sich stark weiterentwickelt. Dieses Buch unterstützt Sie dabei, BEM zu vertiefen, als festen Bestandteil der Personal- und Präventionsarbeit zu etablieren und den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personal Newsletter - kostenlos und unverbindlich