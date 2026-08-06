Jeder Dritte glaubt nicht mehr ans Leistungsprinzip

Wer hart arbeitet, kommt weiter – so lautet das Versprechen der Leistungsgesellschaft. Doch dieses Versprechen verliert offenbar an Glaubwürdigkeit: 39 Prozent der deutschen Erwerbstätigen sind laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von Statista der Meinung, dass sich Leistung im Job nicht lohnt. Nur 19 Prozent stimmen der gegenteiligen Aussage uneingeschränkt zu. Befragt wurden im Juni und Juli 2026 insgesamt 1.000 Erwerbstätige in Voll- und Teilzeit.

Fehlende Anerkennung als größter Motivationskiller

Die Skepsis schlägt sich unmittelbar im Verhalten nieder: Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) ist derzeit nicht motiviert, über das formal Erwartete hinaus zu leisten. Die Gründe sind dabei weniger in mangelndem Willen zu suchen als in konkreten Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag:

41 Prozent sagen, dass zusätzlicher Einsatz finanziell nicht oder nicht ausreichend vergütet wird.

34 Prozent fühlen sich nicht genügend anerkannt oder wertgeschätzt.

26 Prozent sehen beim aktuellen Arbeitgeber keine verbesserten Karrierechancen durch Mehrleistung.

23 Prozent geben an, bereits an ihrer persönlichen Belastungsgrenze zu arbeiten.

Das Bild, das die Daten zeichnen, ist eindeutig: Wenn die wahrgenommene Gegenleistung ausbleibt, sinkt die Bereitschaft, mehr zu geben. Leistung wird nicht mehr als selbstverständliche Tugend verstanden, sondern als Tauschgeschäft – das aus Sicht vieler Beschäftigter derzeit nicht fair funktioniert.

Handlungsbedarf für HR und Führung

Annika in der Beek, Chief People Officer bei Statista, bringt die Konsequenz auf den Punkt: "Wenn Leistung nicht mehr als verlässlich belohnt wahrgenommen wird, hat das direkte Auswirkungen auf Motivation und Engagement." Ihr Appell an Unternehmen: "Leistung transparenter bewerten und konsequent mit nachvollziehbarer Gegenleistung verknüpfen – etwa durch klare Gehaltsentwicklungen, echte Anerkennung im Alltag und verlässliche Entwicklungsperspektiven."

Damit benennt sie genau die Stellschrauben, die auch in der HR-Praxis diskutiert werden: Faire Vergütung, sichtbare Wertschätzung und eine glaubwürdige Feedbackkultur sind keine Kür, sondern Voraussetzung dafür, dass Leistungsbereitschaft überhaupt entstehen kann.

Fazit: Das Leistungsprinzip muss neu verhandelt werden

Die Umfrageergebnisse fügen sich in ein größeres Bild: Leistung ist nicht verschwunden als Wert – aber das Vertrauen darin, dass sie sich lohnt, schwindet. Für HR-Verantwortliche ergibt sich daraus eine klare Aufgabe: Wer Engagement einfordert, muss die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen es entstehen kann. Transparenz, Anerkennung und echte Entwicklungsperspektiven sind dabei keine weichen Faktoren – sondern harte Voraussetzungen für eine funktionierende Leistungskultur.

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