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Melanie Rößler ist Redakteurin und Chefin vom Dienst bei "personalmagazin". Als Allrounderin schreibt und recherchiert sie zur gesamten Bandbreite der HR-Themen – von Agilität bis Zielvereinbarung. Zudem steuert sie die Produktionsprozesse und managt Projekte an der Schnittstelle zwischen Redaktion, Grafik und Media Sales. Als langjähriges Redaktionsmitglied hat sie maßgeblich zur inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung von "personalmagazin" und des Online-Portals haufe.de/personal beigetragen.

Melanie Rößler studierte Germanistik und BWL an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Portland State University, Oregon (USA). Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie in den Lokalredaktionen verschiedener Tageszeitungen. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Texterin und Konzeptionerin in einer Werbeagentur, bevor sie 2005 zur Haufe Group kam.