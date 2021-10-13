Melanie Rößler

Melanie Rößler

Redakteurin Personalmagazin

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Melanie Rößler ist Redakteurin und Chefin vom Dienst bei "personalmagazin". Als Allrounderin schreibt und recherchiert sie zur gesamten Bandbreite der HR-Themen – von Agilität bis Zielvereinbarung. Zudem steuert sie die Produktionsprozesse und managt Projekte an der Schnittstelle zwischen Redaktion, Grafik und Media Sales. Als langjähriges Redaktionsmitglied hat sie maßgeblich zur inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung von "personalmagazin" und des Online-Portals haufe.de/personal beigetragen.

Melanie Rößler studierte Germanistik und BWL an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Portland State University, Oregon (USA). Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie in den Lokalredaktionen verschiedener Tageszeitungen. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Texterin und Konzeptionerin in einer Werbeagentur, bevor sie 2005 zur Haufe Group kam.

Themen

Personalentwicklung

Diversity

Unternehmenskultur

8 Artikel von dieser Autorin

"Wir sind digital übersättigt"
Bernd Vogel
News 13.10.2021 Interview mit Professor Bernd Vogel

Professor Bernd Vogel ist ein Fan von hybriden Strukturen. Wie Unternehmen den für sie richtigen Weg ins New Normal finden und die Büros wieder mit Leben füllen können, erläutert er im Interview.

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"Als Personalmanager Geflüchtete bei der Arbeitsplatzsuche unterstützen"
Thomas Batsching HR-Integrate
News 02.06.2021 Interview mit dem Initiator von HR Integrate

HR Integrate ist eine deutschlandweite Pro-Bono-Initiative, in der Personalerinnen und Personaler als Mentoren Geflüchtete auf dem Weg zu einem Arbeitsplatz, einem Ausbildungsplatz oder einem Studienplatz begleiten. Thomas Batsching, einer der Gründer der Initiative, berichtet im Interview über bisherige Erfahrungen und Erfolge - und über aktuelle Herausforderungen.

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Flagge zeigen für Diversity
Wirtschaftsforum Vielfalt: Ana-Cristina Grohnert
News 05.03.2021 Wirtschaftsforum Vielfalt

Unternehmen in Deutschland setzen zunehmend auf Diversity. Die digitale Konferenz der Arbeitgebendeninitiative Charta der Vielfalt e.V. am 2. März zeigte vor allem eins: Das Thema ist ganz oben angekommen - in den Vorstandsetagen der Konzerne und auf höchster politischer Ebene.  

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"Mit virtuellen Prozessen gehen wir mit der Zeit"
Lars Gollenia Spencer Stuart
News 05.05.2020 Interview zu Executive Search

Eine Stelle zu besetzen, ohne dass sich Unternehmen und Kandidat vorher "live" kennenlernen konnten? Für viele Unternehmen und Personalberater ist das auch in der Corona-Krise schwer vorstellbar. Nicht so für Lars Gollenia, Partner bei Spencer Stuart. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen mit der virtuellen Suche und Vermittlung von Top-Führungskräften.

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"Wir wollen die Vereinbarkeit von Karriere und Familie"
Ernst Reichart, Hewlett Packard Enterprise
News 16.12.2019 Interview zur Elternzeit bei HPE

Hewlett Packard Enterprise bietet seinen Mitarbeitern ab sofort sechs Monate Elternurlaub bei voller Bezahlung. Was sich HPE von dieser Maßnahme verspricht, erläuter Ernst Reichart, Geschäftsführer Personal, im Interview.

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"Digital Fluency ist die Metakompetenz der Zukunft"
Florian Kunze Universität Konstanz
News 17.04.2019 Interview mit Florian Kunze

Ist Ihr Unternehmen schon fit für die Digitalisierung? Das hängt stark davon ab, wie weit ihre Mitarbeiter schon sind. Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz erläutert im Interview, welche Kompetenzen sie in Zukunft brauchen und wie  Unternehmen diese Kompetenzen fördern können.

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Fair Pay: "Wir brauchen einen umfassenden Kulturwandel in der Vergütung"
Florian Frank Willis Towers Watson
News 15.03.2019 Entgelttransparenz

Das Entgelttransparenzgesetz soll zu gleicher Vergütung von Männern und Frauen führen. Doch in der Praxis hat sich wenig geändert. Deutsche Unternehmen hinken dem Ausland sogar deutlich hinterher, betont Vergütungexperte Florian Frank. Er gibt Tipps, wie Unternehmen Chancengleichheit bei der Vergütung sicherstellen können, und fordert proaktives Handeln.

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"Die Chance für Frauen war noch nie so groß wie jetzt"
Barbara Lutz
News 08.03.2019 Frauenkarrieren

Seit 1911 erinnert der Weltfrauentag am 8. März an den Kampf der Frauen für mehr Gleichberechtigung. Doch der Anteil an Frauen in Führungspositionen steigt nach wie vor nur langsam. Wann ist die Zeit reif, die gläserne Decke endlich zu durchbrechen? Ein Gespräch mit Barbara Lutz, Gründerin und Geschäftsführerin des Frauen-Karriere-Index.

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