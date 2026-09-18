Der Verbindlichkeits-Anker sorgt dafür, dass Verantwortung nicht nur organisatorisch festgelegt, sondern sichtbar übernommen wird. Er verankert Zusagen so, dass sie für alle präsent sind – ohne Druck, ohne Nachhaken.

Kernfrage: "Wer sagt was bis wann verbindlich zu?"

Vorgehensweise mithilfe der Meeting-Anker-Technik

1. Lassen Sie die Zusage bewusst aussprechen.

Nicht zusammenfassen, sondern zurückgeben: "Dann sagen Sie zu, dass …"

2. Spiegeln Sie die Zusage öffentlich.

"Ich halte fest: Sie übernehmen diesen Schritt bis …"

3. Verankern Sie die Zusage im Raum.

Durch Blickkontakt, kurze Pause, klare Stimme. Keine Relativierung, kein Weiterreden.

4. Schließen Sie die Schleife sichtbar.

"Damit ist das für alle klar."

Praxisbeispiel für den Meeting-Anker

In einem HR-Lenkungskreis ging es um die Einführung eines einheitlichen Performance-Feedbackprozesses. Die Grundsatzentscheidung war getroffen, das Konzept lag vor. Zum Abschluss sagte eine Führungskraft: "Wir können den neuen Prozess im nächsten Quartal pilotieren."

Intervention mithilfe des Meeting-Ankers

Ich griff die Aussage auf und spiegelte sie zunächst zurück: "Ich habe gehört, dass Sie den Piloten im nächsten Quartal für realistisch halten." Kurze Pause, dann die behutsame Verankerung: "Wären Sie bereit, die Verantwortung für diesen Piloten zu übernehmen?" Nach dem bestätigenden Nicken ergänzte ich ruhig und konkret: "Dann halte ich fest: Sie steuern die Pilotierung, benennen die beteiligten Bereiche und melden bis Ende Mai den geplanten Starttermin." Ich ließ die Aussage bewusst stehen, ohne sie weiter zu kommentieren oder zu relativieren. Damit war die Zusage klar, konkret und für alle hörbar verankert. Das Meeting ging direkt zum nächsten Punkt über. Der Pilot startete termingerecht in zwei Bereichen. Der Fortschritt musste nicht eingefordert werden – er wurde gemeinsam erwartet. Ein Teilnehmer sagte später: "So fühlte sich die Zusage freiwillig an – und genau deshalb verbindlich."

Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen

Einwand 1: Das hätte man auch im Protokoll festhalten können.

Lenken Sie auf die Wirkung: "Das Protokoll dokumentiert – die ausgesprochene Zusage schafft Verbindlichkeit."

Einwand 2: Das fühlt sich für einzelne Personen unangenehm an.

Entschärfen Sie durch Freiwilligkeit: "Deshalb spiegeln wir Zusagen nur dort, wo sie vorher selbst benannt wurden."

Reflexionsfrage: Welche Zusagen in Ihren Meetings bleiben bisher zu vage – und wo würden Sie mit einem klaren Verbindlichkeits-Anker sofort mehr Umsetzung erreichen?

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