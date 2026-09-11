Der Tragfähigkeitstest verschiebt den Fokus weg von "gefällt uns" oder "klingt gut" hin zu der entscheidenden Frage: Hält diese Lösung der Realität stand? Ist sie gut genug, um unter realen Bedingungen umgesetzt zu werden – mit den Menschen, Ressourcen und Risiken, die tatsächlich existieren?

Kernfrage: "Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das tragfähig ist?"

Entscheidungen prüfen: Vorgehensweise des Tragfähigkeitstests

1. Unterbrechen Sie die Lösungseuphorie bewusst.

Nicht kritisieren – sondern prüfen. Beispiel: "Bevor wir entscheiden, lassen Sie uns kurz die Tragfähigkeit prüfen."

2. Stellen Sie eine klare Tragfähigkeitsfrage.

"Was müsste gegeben sein, damit diese Lösung im Alltag wirklich funktioniert?"

3. Trennen Sie Wunschdenken von Voraussetzungen.

Fragen Sie gezielt nach:

Kapazitäten

Abhängigkeiten

Akzeptanz

Risiken

4. Bewerten Sie nicht – sammeln Sie. Keine Diskussion, kein Gegenargument.

Fragen Sie nur: Was trägt – und was nicht?

5. Entscheiden Sie bewusst: anpassen, absichern oder verwerfen.

Nicht alles Tragfähige ist sofort entscheidungsreif. Aber alles Entscheidungsreife muss tragfähig sein.

Der Tragfähigkeitstest in der Praxis

In einem Projektmeeting eines Energieunternehmens ging es um die Einführung eines neuen Reporting-Tools. Nach kurzer Diskussion war man sich einig: "Das ist die Lösung – das Tool spart uns enorm viel Zeit."

Die Stimmung war positiv, die Entscheidung schien klar. Doch ich unterbrach kurz und sagte ruhig: "Bevor wir entscheiden, lassen Sie uns die Tragfähigkeit prüfen." Ich stellte die Frage: "Was müsste gegeben sein, damit diese Lösung im Alltag wirklich funktioniert?" Daraufhin kam heraus: Die IT-Abteilung war noch gar nicht in der Lage, das Tool an die bestehende Datenbank anzubinden. Außerdem fehlte in zwei Fachbereichen das Know-how, um die Reports eigenständig zu pflegen. Ich fragte weiter: "Wer müsste das mittragen, damit es funktioniert?" – und die Projektleitung nannte spontan drei Schlüsselpersonen, die bislang gar nicht eingebunden waren. Wir hielten die Punkte sichtbar fest – unter "Voraussetzungen" und "Risiken". Am Ende entschieden wir: Die Einführung wird nicht verschoben, aber die ersten drei Wochen laufen als Pilotphase mit klar definierten Erfolgskriterien. So wurde aus einer spontanen Begeisterung eine tragfähige Entscheidung. Ein Teilnehmer sagte anschließend: "Ohne die Frage nach der Tragfähigkeit wäre das eine schöne Idee geblieben – aber keine, die funktioniert."

Typische Einwände gegen den Tragfähigkeitstest – und wie sie sich entkräften lassen

Einwand 1: Die Diskussion wird zu detailliert.

Begrenzen Sie den Fokus klar auf die Prüfebene: "Wir prüfen die Tragfähigkeit – nicht die Umsetzung im Detail."

Einwand 2: Einzelne nutzen den Test zum Bremsen.

Setzen Sie den Entscheidungsrahmen explizit: "Wir sammeln Voraussetzungen – die Entscheidung folgt danach."

Reflexionsfrage: Wann diskutieren Sie Maßnahmen, obwohl das Problem noch nicht klar benannt ist?