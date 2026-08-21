Der stille Startimpuls dreht die gewohnte Reihenfolge um: erst schreiben, dann reden. Das senkt die Hürde – und bringt Gedanken auf den Tisch, die sonst oft verloren gehen.

Kernfrage: "Welche Gedanken, Fragen oder Bedenken sollten jetzt sichtbar werden, bevor wir miteinander sprechen?"

So wenden Sie den stillen Startimpuls im Meeting an

Verteilen Sie zu Beginn Kärtchen oder bitten Sie um eine kurze schriftliche Notiz. Geben Sie eine klare, einfache Aufgabe, wie etwa: "Notieren Sie einen Gedanken, eine Frage oder Ihre Bedenken zu diesem Thema." Geben Sie 60 bis 90 Sekunden Zeit – ohne Austausch. Sammeln oder zeigen Sie die Notizen sichtbar für alle. Nutzen Sie die Beiträge als Ausgangspunkt oder Struktur für das Meeting.

Der stille Startimpuls in der Praxis

In einem Strategiemeeting zur Ausrichtung der kommenden sechs Monate zeigte sich über mehrere Termine hinweg ein bekanntes Problem: Die ersten Wortmeldungen kamen fast immer von denselben Personen, während kritische oder leisere Stimmen noch kaum gehört wurden. Entscheidungen wirkten dadurch schnell getroffen, mussten später aber häufig nachgeschärft werden.

Wie der stille Startimpuls das Meeting veränderte

Als ich zu diesem Meeting hinzugezogen wurde, führte ich zu Beginn den stillen Startimpuls ein und bat alle, einen Gedanken aufzuschreiben. Nach einer Minute lagen sehr unterschiedliche Beiträge auf dem Tisch. Genannt wurden unter anderem:

die unklare Priorisierung zwischen zwei strategischen Initiativen,

ein Ressourcenengpass im zweiten Quartal sowie

das Risiko widersprüchlicher Kommunikation gegenüber Kunden.

Zwei dieser Punkte kamen von Teilnehmenden, die sich in früheren Meetings kaum eingebracht hatten. Anhand der gesammelten Beiträge strukturierte sich das Meeting unmittelbar: Zuerst wurde die Prioritätsfrage geklärt, anschließend der Ressourceneinsatz überprüft und zum Abschluss ein gemeinsamer Kommunikationsrahmen festgelegt. Die Diskussion verlief dadurch fokussiert, fundiert und deutlich ehrlicher als zuvor. Eine Teilnehmerin sagte später: "So hatte ich das Gefühl, mein Beitrag zählt – auch ohne laut sein zu müssen."

Typische Einwände – und wie Sie sie auflösen

Einwand 1: Skepsis gegenüber dem Format.

Erklären Sie den Zweck kurz und sachlich, beispielsweise: "So stellen wir sicher, dass alle Perspektiven von Anfang an sichtbar werden."

Einwand 2: Es entstehen zu viele Beiträge auf einmal.

Strukturieren Sie die Sammlung, indem Sie die Beiträge gemeinsam clustern oder priorisieren, bevor Sie in die Diskussion einsteigen.

Reflexionsfrage: In welchem Ihrer nächsten Meetings möchten Sie bewusst Raum für stille Stimmen schaffen – noch bevor gesprochen wird?

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