Der Abschluss-Check zieht am Ende eines Meetings eine klare Linie. Er sorgt dafür, dass nicht Zustimmung geprüft wird, sondern gemeinsames Verständnis entsteht. Am Ende haben alle ein klares Bild: was genau beschlossen wurde, was davon verbindlich ist und was nur diskutiert wurde.

Kernfrage: "Mit welchem gemeinsamen Bild gehen wir jetzt auseinander?"

Vorgehensweise

1. Kündigen Sie den Abschluss bewusst an.

"Bevor wir auseinandergehen, machen wir noch einen kurzen Abschluss-Check."

2. Spiegeln Sie die Kernergebnisse knapp.

"Wir haben drei Dinge entschieden: …"

3. Bitten Sie um Bestätigung oder Korrektur – nicht um Diskussion.

"Gibt es an dieser Zusammenfassung etwas, das aus Ihrer Sicht anders gemeint war?"

4. Schließen Sie mit Klarheit, nicht mit Offenheit.

"Gut. Dann gehen wir genau mit diesem Verständnis auseinander."

Der Abschluss-Check in der Praxis

In einem Bereichsmeeting eines Handelsunternehmens ging es um die Einführung eines festen Homeoffice-Rahmens. Bisher gab es individuelle Absprachen, die zunehmend zu Unklarheit und Diskussionen führten. Im Meeting wurden verschiedene Modelle besprochen: zwei feste Tage, flexible Regelungen je Team, Ausnahmen für bestimmte Rollen. Am Ende schien Einigkeit zu bestehen, die Zeit war fortgeschritten, das Thema sollte abgeschlossen werden.

Ich sagte: "Bevor wir schließen, ein kurzer Abschluss-Check." Dann spiegelte ich die Ergebnisse: "Wir haben entschieden: Ab dem nächsten Quartal gelten zwei feste Homeoffice-Tage pro Woche für alle Mitarbeitenden im Bereich. Die Teamleitungen stimmen die konkreten Tage innerhalb ihrer Teams ab. Ausnahmen klären wir individuell mit HR. Die Regelung wird nach drei Monaten gemeinsam überprüft." Anschließend fragte ich: "Ist das für alle das gleiche Verständnis – oder habe ich etwas falsch oder unvollständig zusammengefasst?" Eine Führungskraft ergänzte, dass neue Mitarbeitende in den ersten drei Monaten davon ausgenommen sind. Der Punkt wurde ergänzt, dann schloss das Meeting. Alle verließen den Raum mit demselben Bild. Keine Nachfragen, keine widersprüchlichen Aussagen in den Teams, keine nachträglichen Korrekturen. Ein Teilnehmer sagte später: "Gut, dass wir das am Ende noch einmal klar formuliert haben – sonst hätte jeder etwas anderes kommuniziert."

Typische Einwände und wie sie sich entkräften lassen

Einwand 1: Das haben wir doch gerade alles besprochen.

Klären Sie den Zweck: "Genau deshalb fasse ich es kurz zusammen – damit wir alle dasselbe mitnehmen."

Einwand 2: Es werden wieder neue Punkte genannt.

Setzen Sie eine klare Grenze: "Neue Aspekte nehmen wir mit – für den Abschluss halten wir fest, was entschieden ist."

Reflexionsfrage: Wo haben Sie ein Meeting beendet, obwohl das gemeinsame Verständnis nicht überprüft war?

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