Podcast neues lernen: Brauchen wir wieder Lust auf Leistung?

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 35 spricht Wirtschaftspsychologe Ingo Hamm darüber, ob und warum wir weniger motiviert bei der Arbeit sind und was Unternehmen dagegen tun können.

Arbeiten wir, oder wie es oft angeprangert wird, die Jugendlichen, wirklich weniger gerne? Kommt daher der Ruf nach der 4-Tage-Woche? Und umgekehrt: Woran hängt denn die Lust, etwas zu leisten? Darum geht es im Podcast mit Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Darmstadt.

Warum fehlt die Lust auf Leistung? Wie wir wieder motivierter arbeiten

Ingo Hamm ist bekannt dafür, auch einmal gegen den Strich zu bürsten. Mit seinem neuen Buch "Lust auf Leistung" prangert er die politischen sowie unternehmerischen Rahmenbedingungen und auch so manche New-Work-Maßnahme an, die seines Erachtens dazu führen, dass die Menschen weniger motiviert bei der Arbeit sind. Vor dem Hintergrund der multiplen, globalen Krisen sieht er die Gefahr eines kollektiven Eskapismus. Im Podcast zeigt er auf, warum er auf dieses Problemfeld aufmerksam machen will und welche Wege er für Unternehmen, Führungskräfte und die Einzelnen nun sieht, um wieder mehr Lust auf Leistung zu entfachen.

