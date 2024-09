Wie Personalentwicklung und Nachhaltigkeit zusammenspielen

Aufgrund der ESG-Berichts­pflicht ist Nachhaltigkeit ab 2025 für viele Unternehmen eine recht­liche Not­wendigkeit. Die Personal­entwicklung kann einen großen Beitrag zur Umsetzung leisten – wenn sie die Chance erkennt.

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen im Kontext der ESG-Berichtspflichten steht die Personalentwicklung (PE) an einer entscheidenden Weggabelung. Es ist vorstellbar, dass sich die Ausgestaltung der PE in vielen Unternehmen in Zukunft verändern wird – teilweise sogar grundlegend. Mit den neuen ESG-Berichtspflichten ergeben sich verschiedene Aufgaben und Optionen, die PE neu auszufüllen. Klar ist: Nachhaltigkeit und Lernen sind untrennbar miteinander verknüpft – eine Symbiose von besonderer Bedeutung. Doch die Wirkrichtung des Zusammenhangs ist eine alte Frage, die sich nun neu stellt: Sichert Nachhaltigkeit das Lernen – und damit die PE – oder sichert Lernen (PE) die Nachhaltigkeit? Oder anders formuliert: Bekommt die PE nun automatisch durch die Berichtspflichten einen Bedeutungsschub, oder müssen die Verantwortlichen diesen aktiv anschieben? Wir haben diese Fragestellung auf Basis des aktuellen Forschungsstands untersucht und können daraus zentrale Handlungsempfehlungen ableiten....