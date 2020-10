Kindergeldanspruch im Rahmen eines Freiwilligendienstes Erasmus

Kindergeld: Kein doppeltes Kindergeld: Im Ausland erhaltene Leistungen werden angerechnet

Leben Eltern in Deutschland, ihr Kind jedoch in ihrem Heimatland, kann dies Auswirkungen auf ihren Kindergeldanspruch haben. Immer dann, wenn sie am Lebensmittelpunkt von Sohn oder Tochter bereits Leistungen erhalten, werden diese Zahlungen auf das Kindergeld angerechnet. Weiter