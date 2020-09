Auch Fondsanleger müssen in bestimmtem Mitteilungspflichten nach §§ 138 und 138b AO erfüllen.

Bild: mauritius images / Wolfgang Filser Auch Fondsanleger müssen in bestimmtem Mitteilungspflichten nach §§ 138 und 138b AO erfüllen.

Das BMF äußert sich zur Mitteilungspflicht eines Fondsanlegers in Bezug auf die vom Fonds gehaltenen ausländischen Beteiligungen.

Das BMF äußert sich zur Mitteilungspflicht eines Fondsanlegers in Bezug auf die vom Fonds gehaltenen ausländischen Beteiligungen.

Fondanleger und Mitteilungspflichten

In einem aktuellen BMF-Schreiben bezieht die Finanzverwaltung Stellung zu den Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 und § 138b AO in der Fassung des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG). Die BMF-Schreiben v. 18.7.2018 und v. 21.5.2019 wurden mit sofortiger Wirkung um eine Tz. 1.3.5 ergänzt zur Mitteilungspflicht eines Fondsanlegers in Bezug auf die vom Fonds gehaltenen ausländischen Beteiligungen ergänzt:

"Die Mitteilungspflicht nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO besteht für Anleger in- und ausländischer Investmentfonds nicht in Bezug auf die mittelbar über diese Investmentfonds erworbenen und veräußerten Beteiligungen; sie besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen Seite 2 dieser Vorschrift jedoch für Erwerbe und Veräußerungen unmittelbarer Beteiligungen an ausländischen Investmentfonds."

BMF, Schreiben v. 18.9.2020, IV B 5 - S 0301/19/10009 :001