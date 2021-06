Weitere Einzelfragen zur Abgeltungsteuer beantwortet

Die Finanzverwaltung ändert das BMF-Schreiben v. 18.1.2016 und beantwortet weitere Einzelfragen zur Abgeltungsteuer.

BMF-Schreiben zur Abgeltungsteuer

In dem umfangreichen BMF-Schreiben v. 18.1.2016 werden zahlreiche Fragen rund um die Abgeltungsteuer beantwortet. Die Finanzverwaltung hat jedoch bereits in mehreren Schreiben Ergänzungen und Änderungen an dem Schreiben v. 18.1.2016 vorgenommen. Auch das aktuelle Schreiben ist umfangreich und befasst sich u.a. mit

Optionsscheinen

dem Begriff des Termingeschäfts

der Veräußerung und Glattstellung einer Kaufooption

dem Veräußerungsbegriff (§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG)

dem Ausfall nicht verbriefter Kapitalforderungen

der Verlustverrechnung

und vielen weiteren Einzelfragen.

BMF, Schreiben v. 3.6.2021, IV C 1 -S 2252/19/10003 :002