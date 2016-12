16.02.2016 | News Meldeverfahren

Start der UV-Jahresmeldungen: Mammut-Transfer ohne größere Blessuren

Bild: Haufe Online Redaktion

Erstmalig müssen Arbeitgeber in diesem Jahr für jeden Beschäftigten eine UV-Jahresmeldung abgeben. In der Summe ist das eine unvorstellbare Menge von rund 40 Mio. Meldungen, die in den letzten Wochen zusätzlich verschickt wurden. Ein aktueller Bericht über den Stand der Dinge.mehr