Bild: Fotolia LLC. Bisher ist die Sozialwahl eine reine Briefwahl. Das soll sich 2023 mit einem Modellversuch ändern.

Die Sozialwahl findet im Vergleich zu anderen Wahlen in Deutschland keine so große Beachtung. In diesem Jahr gibt es aber Besonderheiten - und die könnten die Sozialwahl 2023 zum Vorbild für andere Wahlen werden lassen.