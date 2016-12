18.12.2015 | News BFH Kommentierung

Teilentgeltliche Übertragung in das Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft

Bild: Haufe Online Redaktion

Anfrage des X. Senats an den Großen Senat, ob der Veräußerungsgewinn nach der "strengen Trennungstheorie" (so die Finanzverwaltung) oder nach der "modifizierten Trennungstheorie" (so der IV. Senat) zu ermitteln ist.mehr