25.05.2012 | News Gesetze im Bundestag

Reform der Organspende und des Transplantationsgesetzes

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Nach jahrelangen Debatten will der Bundestag am 25.5.2012 eine grundlegende Reform bei der Organspende in Deutschland beschließen. Eine breite Mehrheit zur Einführung der Entscheidungslösung gilt als sicher - kritisch ist das Transplantationsgesetz.mehr