A1-Bescheinigung: Endlich weniger Bürokratie? Oder nur eine neue Art davon?

Die EU will die A1-Bescheinigung vereinfachen. Personalabteilungen dürfen sich freuen – zumindest theoretisch. Denn während künftig bestimmte Dienstreisen tatsächlich ohne A1-Bescheinigung möglich sein sollen, steigen gleichzeitig die Anforderungen an die Prüfung, wann genau diese Ausnahme überhaupt greift. Willkommen in der wunderbaren Welt der europäischen Bürokratie, in der Vereinfachung häufig bedeutet, dass die Anleitung länger wird als das ursprüngliche Formular…

Grundlagen A1-Bescheinigung

Wer im Personalwesen arbeitet, kennt das Ritual. Ein Mitarbeiter soll für einen Tag nach Frankreich, zwei Tage nach Österreich oder für ein Meeting nach Belgien. Noch bevor Hotel und Bahn gebucht sind, kommt die obligatorische Frage: "Brauchen wir dafür eine A1-Bescheinigung?" Die Antwort lautete in den vergangenen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit: "Ja."

Das hatte einen einfachen Grund. Seit den Entscheidungen verschiedener europäischer Behörden und Gerichte galt praktisch für jede berufliche Tätigkeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat die Empfehlung, eine A1-Bescheinigung mitzuführen – unabhängig davon, ob der Aufenthalt drei Monate oder drei Stunden dauerte. Die Folge: Selbst der kurze Besuch eines Kunden oder eine Teilnahme an einer Konferenz lösten oftmals denselben Verwaltungsprozess aus wie eine mehrmonatige Entsendung.

Kaum ein anderes Dokument hat in den Personalabteilungen in den vergangenen Jahren für so viel Kopfschütteln gesorgt. Nicht, weil seine Bedeutung infrage gestellt wurde – die sozialversicherungsrechtliche Absicherung grenzüberschreitender Beschäftigungen ist selbstverständlich wichtig. Sondern weil der Aufwand in vielen Fällen in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Tätigkeit stand.

Die große Hoffnung: Weniger A1-Anträge

Nun scheint Bewegung in die Diskussion zu kommen. Im Rahmen der geplanten Reform der europäischen Koordinierung der sozialen Sicherheit soll die Pflicht zur A1-Bescheinigung in bestimmten Fällen gelockert werden.

Geplant ist, dass kurzfristige Geschäftsreisen mit klar definierten Tätigkeiten künftig von der Verpflichtung ausgenommen werden können. Darunter könnten beispielsweise klassische Geschäftsbesprechungen, Konferenzen, Messen, Schulungen oder ähnliche Reisen fallen, bei denen keine eigentliche Arbeitsleistung im Tätigkeitsstaat erbracht wird.

Das klingt zunächst wie die Nachricht, auf die wir in den Personalabteilungen seit Jahren gewartet haben. Und sollte dazu beitragen, dass sich die Prozesse hier vereinfachen.

Aber ist das wirklich so? Schaut man sich die Anforderungen hier genau an, dann ist die Bürokratie nicht weg – sie hat nur den Arbeitsplatz gewechselt. Bislang war die Entscheidung häufig erstaunlich einfach. Sobald eine berufliche Tätigkeit im Ausland anstand, wurde vorsorglich eine A1-Bescheinigung beantragt. Der Verwaltungsaufwand lag im Antrag selbst. Künftig verlagert sich dieser Aufwand möglicherweise an eine ganz andere Stelle.

Denn bevor entschieden werden kann, dass keine A1-Bescheinigung erforderlich ist, muss zunächst geprüft werden, ob tatsächlich sämtliche Voraussetzungen der Ausnahme erfüllt sind.

Handelt es sich wirklich nur um eine Geschäftsbesprechung?

Wird tatsächlich keine Arbeitsleistung erbracht?

Ist der Aufenthalt ausschließlich kurzfristig?

Greifen eventuell nationale Besonderheiten?

Liegt möglicherweise doch eine Entsendung vor?

Mit anderen Worten: Aus dem bisherigen Reflex "Lieber beantragen" wird künftig der Prüfprozess "Lieber erst einmal analysieren". Die Bürokratie verschwindet also nicht. Sie zieht lediglich von der Sachbearbeitung in die Rechtsprüfung um.

Vereinfachung durch mehr Voraussetzungen

Die Reform wird vielerorts als Bürokratieabbau bezeichnet. Das ist grundsätzlich auch nicht falsch. Tatsächlich könnten Unternehmen künftig in vielen Fällen weniger Bescheinigungen beantragen müssen.

Aber: diese Entlastung funktioniert nur, weil gleichzeitig deutlich genauer definiert wird, wann eine Ausnahme überhaupt zulässig ist. Mit anderen Worten: Früher galt die Pflicht nahezu pauschal. Künftig gilt die Ausnahme nur unter genau festgelegten Voraussetzungen.

Für Personalabteilungen bedeutet das in der Praxis keineswegs automatisch weniger Arbeit. Statt standardisierter Prozesse werden künftig differenzierte Einzelfallentscheidungen erforderlich sein. Und Einzelfallentscheidungen sind bekanntlich der natürliche Lebensraum jeder Compliance-Abteilung.

HR wird zum Ermittler

Während früher häufig nur drei Informationen erforderlich waren – Wohin geht die Reise? Wann findet sie statt? Wie lange dauert sie? – kommen künftig weitere Fragen hinzu.

Welchen konkreten Zweck verfolgt die Reise? Welche Tätigkeiten werden tatsächlich ausgeführt? Besteht Kundenkontakt? Werden Dienstleistungen erbracht? Werden Maschinen installiert? Handelt es sich lediglich um Informationsaustausch oder bereits um operative Arbeit?

Aus Sicht der Personalabteilung verändert sich damit der Ansatz erheblich: Es geht nicht mehr um die Organisation des Formulars, HR bzw. der Lohnbereich bewertet künftig auch die sozialversicherungsrechtliche Einordnung. Vermutlich dann auch oft in enger Abstimmung mit Fachabteilungen, Payroll, Steuerberatung und gegebenenfalls Rechtsabteilung.

Mehr Verantwortung statt mehr Formulare

Die eigentliche Veränderung liegt also weniger in der Anzahl der Anträge als vielmehr in der Verantwortung. Und spätestens hier stellt sich dann die Frage, wo doch gleich der Bürokratieabbau liegt? Und wie ist mit den daraus resultierenden Risiken umzugehen:

Ein automatisch gestellter Antrag war selten problematisch.

Eine falsch beurteilte Ausnahme aber kann erhebliche Folgen haben.

Wird auf eine A1-Bescheinigung verzichtet, obwohl sie erforderlich gewesen wäre, drohen bei Kontrollen im Ausland unangenehme Diskussionen, Verzögerungen oder Bußgelder – abhängig von den jeweiligen nationalen Vorschriften. Damit wird jede Beurteilung zu einer A1-Bescheinigung gleichzeitig zu einer dokumentationspflichtigen Entscheidung. Wer nachweisen möchte, warum keine A1 erforderlich war, muss die Prüfung sauber dokumentieren.

Was Unternehmen jetzt tun sollten

Auch wenn die neuen Regelungen noch nicht in Kraft sind, lohnt es sich bereits heute, bestehende Prozesse kritisch zu überprüfen.

Unternehmen sollten Dienstreisen künftig nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich erfassen. Reisezwecke müssen sauber beschrieben werden. Führungskräfte sollten verstehen, welche Angaben für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung erforderlich sind. Gleichzeitig empfiehlt sich eine enge Abstimmung zwischen HR, Payroll, Global Mobility und den Fachbereichen.

Ebenso wichtig ist es, die Entwicklung der europäischen Gesetzgebung aufmerksam zu verfolgen. Bis die Reform tatsächlich beschlossen und in den Mitgliedstaaten umgesetzt ist, gelten weiterhin die bisherigen Regelungen. Das bedeutet: In der Praxis bleibt die A1-Bescheinigung zunächst in den bekannten Fällen erforderlich.

Was also nutzt uns diese neue Überlegung?

Die geplante Reform verfolgt ein sinnvolles Ziel. Tatsächlich dürfte niemand ernsthaft behaupten, dass für jedes zweistündige Meeting im EU-Ausland derselbe Verwaltungsaufwand erforderlich ist wie für eine mehrmonatige Entsendung. Dennoch zeigt sich einmal mehr ein typisches Muster europäischer Regulierung. Die Bürokratie wird nicht abgeschafft. Sie wird komplexer.

Vielleicht ist genau das die eigentliche Definition moderner Verwaltungsvereinfachung:

Früher füllte man ein Formular aus.

Heute muss man zunächst nachweisen, warum man keines mehr ausfüllen muss.

Für Personalabteilungen oder Lohnbereiche bedeutet das deshalb vor allem eines: Die Arbeit wird nicht weniger. Sie wird anspruchsvoller. Und wer geglaubt hat, das Kapitel A1 werde damit einfacher, dürfte bald feststellen, dass sich lediglich die Überschrift geändert hat.

Soll das der viel gerühmte Bürokratieabbau sein? Bleibt zu hoffen, dass in der finalen Ausformulierung und Umsetzung das Gesetz hier noch eine Lernkurve erfährt.

Über die Kolumnistin: Birgit Ennemoser ist mit knapp 30 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.



