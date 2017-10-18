Entgeltfortzahlung: Vorerkrankungen richtig anrechnen
Ist ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin arbeitsunfähig, ohne dass ihn oder sie ein Verschulden trifft, besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Wir erläutern, wann eine Anrechnung von Vorerkrankungen möglich ist und wie die Prüfung erfolgt.
Umfang der Entgeltfortzahlung bei Krankheit
Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist bei der Erkrankung eines Mitarbeitenden auf längstens sechs Wochen begrenzt. Arbeits- oder Tarifverträge können einen längeren Anspruch vorsehen. Wird der oder die Arbeitnehmende infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, kann der Arbeitgeber die Erkrankungen zusammenrechnen, wenn
- der oder die Arbeitnehmende vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit nicht mindestens sechs Monate arbeitsfähig war oder
- seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten noch nicht abgelaufen ist.
Entgeltfortzahlung: Anspruchsprüfung wegen 6-Monats-Frist
Die 6-Monats-Frist wird vom Tag vor Beginn der erneuten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit rückwärts gerechnet. Bestand in dieser Zeit keine Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit, besteht wieder ein neuer sechswöchiger Entgeltfortzahlungsanspruch. Andernfalls ist ein ggf. noch bestehender Restanspruch zu berücksichtigen.
Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit dem 25. April 2026 wegen Krankheit A arbeitsunfähig. Zuvor bestand wegen derselben Krankheit bereits eine Arbeitsunfähigkeit vom 4. September bis zum 29. Oktober 2025.
Beurteilung: Die 6-Monats-Frist verläuft vom 24. April 2026 bis zum 25. Oktober 2025. Die Arbeitsunfähigkeit zuvor endete in diesem Zeitraum und ist daher zu berücksichtigen. Da der Arbeitgeber vom 4. September bis zum 15. Oktober 2025 bereits für sechs Wochen Entgeltfortzahlung geleistet hat, besteht für die neue Arbeitsunfähigkeit ab 25. April 2026 kein Entgeltfortzahlungsanspruch mehr.
Bei einem Ende der vorherigen Arbeitsunfähigkeit vor dem 25. Oktober 2025, z. B. am 22. Oktober 2025, hätte in der 6-Monats-Frist keine Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit bestanden. Dann bestünde für die Arbeitsunfähigkeit ab 25. April 2026 wieder ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung für sechs Wochen.
Anspruchsprüfung aufgrund der 12-Monats-Frist
Besteht aufgrund der 6-Monats-Frist kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, kann sich ein neuer Anspruch auch ergeben, wenn seit dem Beginn der letzten Arbeitsunfähigkeit mit einem neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bereits zwölf Monate vergangen sind.
Beispiel: Der Arbeitnehmer ist seit dem 25. April 2026 wegen Krankheit A arbeitsunfähig. Zuvor bestand wegen derselben Krankheit bereits eine Arbeitsunfähigkeit vom 20. April bis zum 29. Oktober 2025.
Beurteilung: Die 6-Monats-Frist führt zu keinem neuen Entgeltfortzahlungsanspruch (siehe Beispiel zuvor). Die 12-Monats-Frist läuft vom 20. April 2025 bis zum 19. April 2026. Die Arbeitsunfähigkeit ab 25. April 2025 beginnt erst nach dem letzten Tag der 12-Monats-Frist. Daher besteht für die Arbeitsunfähigkeit ab 25. April 2026 wieder ein neuer sechswöchiger Entgeltfortzahlungsanspruch.
Bei einem Beginn der neuen Arbeitsunfähigkeit innerhalb der 12-Monats-Frist, z. B. am 18. April 2026, hätte für diese Arbeitsunfähigkeit kein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestanden. Der Anspruch besteht dann erst wieder mit Beginn einer weiteren Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit.
Entgeltfortzahlung: anrechenbare Vorerkrankung
Angerechnet werden können nur Erkrankungen wegen derselben Krankheit. Um eine Anrechnung prüfen zu können, ist es somit erforderlich, die Krankheitsursache zu kennen. Die Informationen darüber sind dem Arbeitgeber meist jedoch nicht bekannt. Um dennoch die gesetzliche Regelung anwenden zu können, kann sich der Arbeitgeber an die Krankenkassen wegen der entsprechenden Prüfung wenden - denn die an die Krankenkasse übermittelten Daten erhalten einen Abschnitt der AU-Bescheinigung, welchem die Diagnose entnommen werden kann. Dadurch ist eine Prüfung möglich. Die Diagnosedaten werden dem Arbeitgeber beim Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht übermittelt.
Bei privat Versicherten geht der Arbeitgeber standardmäßig von einer anrechenbaren Vorerkrankung aus, es sei denn, der Arbeitnehmende kann das Gegenteil nachweisen, um Anspruch auf Lohnfortzahlung bei neuer Arbeitsunfähigkeit zu erhalten.
Wie und wann kann die Prüfung durch die Krankenkasse eingeleitet werden?
Die Prüfung zur Anrechnung von Vorerkrankungen ist im DTA EEL bei den Krankenkassen zu beauftragen. Hierbei übermittelt der Arbeitgeber der Krankenkasse neben den grundsätzlichen Identifikationsdaten den Zeitraum der aktuellen Arbeitsunfähigkeit (AU) und der zu prüfenden Vorerkrankungen. Eine Anfrage darf jedoch erst nach individueller Prüfung der Notwendigkeit erfolgen. Der Arbeitgeber darf somit Vorerkrankungen nur dann durch die Krankenkassen prüfen lassen, wenn
- der oder die Arbeitnehmende gesetzlich krankenversichert ist,
- die aktuelle und die zu prüfende Erkrankung durch den Abruf der Arbeitsunfähigkeitsdaten bescheinigt vorliegen und
- alle Krankheiten zusammen mindestens 30 Tage umfassen.
Anrechenbare Vorerkrankung: Wie erfolgt die Prüfung?
Damit die Krankenkasse den Zusammenhang von AU-Zeiten prüfen kann, benötigt sie die Diagnosen. Die Prüfung kann daher erst erfolgen, wenn der Krankenkasse alle entsprechenden AU-Nachweise vorliegen. Gegebenenfalls werden diese nachgefordert. Liegen alle AU-Nachweise vor, prüft die Krankenkasse anhand der Diagnosen, inwieweit die Vorerkrankungen auf dieselbe Grunderkrankung wie die aktuelle Erkrankung zurückzuführen sind.
Die Prüfung kann hierbei nicht automatisch erfolgen, weil gleiche Diagnosen nicht immer auch derselben Grunderkrankung zugeordnet werden können. So können unabhängig voneinander zum Beispiel Erkrankungen aufgrund einer Depression vorliegen, welche jedoch auf unterschiedliche Ereignisse zurückzuführen sind und daher nicht aufeinander angerechnet werden dürfen. Kann anhand der Diagnose ein Zusammenhang nicht zweifelsfrei durch die Krankenkasse beurteilt werden, müssen die behandelnden Ärzte und Ärztinnen oder der Medizinische Dienst in die Prüfung eingebunden werden.
Rückmeldung erfolgt ebenfalls im Datensatz
Nach abschließender Beurteilung übermittelt die Krankenkasse das Ergebnis ebenfalls im Datensatz an den Arbeitgeber zurück. Hierbei kann der Arbeitgeber dem Datensatz zu jeder Vorerkrankung entnehmen, ob der Krankenkasse ein Nachweis für die Vorerkrankung vorliegt und wenn nur teilweise, für welchen Zeitraum. Zudem teilt die Krankenkasse mit, ob der vorliegende und demnach prüfbare AU-Zeitraum anrechenbar, nicht anrechenbar oder nur teilweise anrechenbar ist. Dies ist notwendig, weil bei wechselnder Diagnose eine Arbeitsunfähigkeit trotz durchgehendem Zeitraum nur teilweise auf dieselbe Grunderkrankung zurückzuführen sein kann. In diesem Fall übermittelt die Krankenkasse den anrechenbaren Zeitraum. Auf der Basis dieser Rückmeldung kann der Arbeitgeber über die Dauer der Entgeltfortzahlung abschließend entscheiden.
Verbindlichkeit der Feststellung der Krankenkasse
In der Begründung des Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 18. Januar 2023 (5 AZR 93/22) hat das Gericht ausgeführt, dass die Mitteilung der Krankenkasse zum (Nicht-)Vorliegen von Fortsetzungserkrankungen ggf. keine dem Gewährungsanspruch genügende Kontrolle darstellt. Die Einschätzung an den Arbeitgeber bindet aber weder diesen noch die Gerichte für Arbeitssachen. Die Mitteilung der Krankenkasse hat keinen mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vergleichbaren Beweiswert. Dies gilt gerade mit Blick darauf, dass die Krankenkassen wegen ihrer unmittelbar betroffenen finanziellen Interessen nicht als unparteiische Dritte angesehen werden können.
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Abteilung Personal
20.08.2026 14:17 Uhr
Immerhin kommt ja ganz am Ende Ihres Artikels der Hinweis auf die RS des BAG. Der heute richtige Weg ist, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nach dessen Erkrankungsursache fragt und - wenn der Arbeitnehmer keine Antwort gibt - zunächst keine Entgeltfortzahlung leistet. Die Krankenkasse bleibt bei der Beurteilung von Vorerkrankungen außen vor, weil sie aus Eigeninteressen nicht neutral urteilen kann. Unabhängig davon reicht es nicht aus, die ICD-Codes abzugleichen, denn es gibt v.a. genau die gegenteiligen Fälle, von denen Sie schreiben: Es ist nämlich oftmals so, dass zwei unterschiedliche ICD-Codes dennoch die gleiche Krankheitsursache haben können. Im übrigen kommt ein Arbeitnehmer bei Nichtzahlung des Arbeitgebers nie in finanzielle Not, denn die Krankenkasse ist verpflichtet, immer dann, wenn der Arbeitgeber nicht zahlt, mit der Zahlung von Krankengeld in Vorlage zu gehen. Das verschweigen die Krankenkassen und die Personalliteratur sehr gerne. Und dann muss sich die Krankenkasse mit dem Arbeitgeber beim Sozialgericht streiten und nicht der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber beim Arbeitsgericht. Nicht nachvollziehbar, warum es sich die Arbeitnehmer hier nicht einfach machen und statt dessen den Arbeitgeber verklagen. Vermutlich weil sie es nicht wissen, da ihre Rechtsvertreter aus ideologischen Gründen lieber gegen den Arbeitgeber vorgehen.
10.04.2025 15:33 Uhr
Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.
Personalbüro Frankfurt
11.12.2024 12:42 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie sieht es bei einem Privatpatienten aus, der 6 Monate krank war und nach der Wiedereingliederung 2 1/2 Wochen gearbeitet hat und nun wieder krank für 10 Tage krankgeschrieben ist? Kann man hier auch von der gleichen Krankheit ausgehen?
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike van Hauth - Wagenbach
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft
Personalreferentin
Lisa Berger
11.12.2024 15:18 Uhr
Hallo Frau van Hauth-Wagenbach,
auch für Privatpatienten gelten die im EFZG festgelegten Regelungen.
Wird der oder die Arbeitnehmende infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, kann der Arbeitgeber die Erkrankungen zusammenrechnen, wenn der oder die Arbeitnehmende vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit nicht mindestens sechs Monate arbeitsfähig war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten noch nicht abgelaufen ist.
Sofern keiner der beiden beschriebenen Tatbestände vorliegt, darf der Arbeitgeber die Erkrankungen also zusammenrechnen, sofern der privatversicherte Arbeitnehmer nicht beweist, dass es sich um eine neue Erkrankung handelt.
Eine genauere Aussage können wir dazu nicht treffen, da wir als Verlag dem Rechtsberatungsverbot unterliegen. Für eine rechtsverbindliche Auskunft, fragen Sie bitte bei einer Rechtsberatung oder Ihrem Anwalt oder Ihrer Anwältin nach.
Viele Grüße sendet Ihnen die
Haufe Online Redaktion Personal
Gerlinde Hessler
28.11.2024 13:34 Uhr
Wie werden eventuelle Vorerkrankungen bei privat Versicherten Arbeitnehmern geprüft?
Lisa Berger
29.11.2024 07:26 Uhr
Hallo Frau Hessler,
für privatversicherte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gilt wie in der News beschrieben folgendes:
"Bei privat Versicherten geht der Arbeitgeber standardmäßig von einer anrechenbaren Vorerkrankung aus, es sei denn, der Arbeitnehmende kann das Gegenteil nachweisen, um Anspruch auf Lohnfortzahlung bei neuer Arbeitsunfähigkeit zu erhalten."
Viele Grüße aus Freiburg sendet die
Haufe Online Redaktion Personal
Susanne Hörger
02.05.2024 13:21 Uhr
Eine Ergänzung über die Anrechnung von Vorerkrankungszeiträumen bei freiwillig und privat Versicherten würde gut passen - oder gibt es dazu einen separaten Artikel?
Philipp Walter
03.05.2024 14:26 Uhr
Guten Tag Frau Aschenbrenner,
besten Dank für Ihren Kommentar. Wir werden die News um einen Hinweis zur Anrechnung von Vorerkrankungszeiten bei privat Krankenversicherten ergänzen.
Beste Grüße aus Freiburg sendet Ihnen die
Haufe Online Redaktion Personal
03.05.2024 13:12 Uhr
Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.
Barbara Thompson
21.09.2021 10:15 Uhr
Die Prüfung kann daher erst erfolgen, wenn der Krankenkasse alle entsprechenden AU-Nachweise vorliegen. Gegebenenfalls werden diese beim Versicherten oder Arzt nachgefordert.???
Dieses machen die Krankenkassen nicht mehr, weil diese nicht in der Nachweispflicht sind. LG
Alice Schmitt
08.01.2019 13:16 Uhr
Hallo,
müsste es bei Punkt 2 unter "Umfang der Entgeltfortzahlung" nicht richtigerweise heißen:
2. seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten NICHT abgelaufen ist.
???
Nicole Skroch
11.01.2019 11:01 Uhr
Hallo Frau Schmitt,
vielen Dank für Ihren Hinweis! Tatsächlich haben wir hier das Wort "nicht" an notwendiger Stelle weggelassen. Wie Sie korrekt festgestellt haben, würde dies aber zu einem anderen Ergebnis führen. Die Ergänzung habe ich bereits vorgenommen. Jetzt ist der Satz vollständig.
Viele Grüße, Nicole Skroch, Haufe Online Redaktion