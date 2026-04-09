Die Anforderungen an die Lohnabrechnung haben sich in den vergangenen Jahren stark verschoben – und das nicht nur durch die Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Kolumnistin Birgit Ennemoser taucht ein in die Tiefen ihres Erfahrungsschatzes und analysiert, woher die Veränderungen kommen und was sie für den Arbeitsalltag der "Payroller" bedeuten.

Es gibt diese seltenen Berufe, die gleichzeitig unsichtbar und unverzichtbar sind. Die Lohnabrechnung gehört zweifellos dazu. Solange alles funktioniert, spricht niemand darüber. Wenn nicht, spricht plötzlich jeder darüber – und das laut und erstaunlich emotional.

Gerade stehen wieder die Personalmessen an und man hört und liest viel über Digitalisierung und Automatisierung. Die Fachvorträge zum Thema werden interessanterweise geringer: es geht mehr um Ansätze wie Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterzufriedenheit. Aber was macht einen Mitarbeiter als allererstes unzufrieden? Richtig: ein Fehler in seiner Lohnabrechnung.

Und genau hier beginnt das eigentliche Paradoxon: Die Lohnabrechnung ist heute alles zugleich. Strategisch wichtig, operativ überlastet, technologisch im Umbruch und fachlich bis zur Schmerzgrenze komplex - und doch mit einem unverzichtbar hohen Qualitätsanspruch gesegnet.

Die große Verheißung: KI wird alles lösen (wirklich alles)

Fangen wir mit der guten Nachricht an: Die Lohnabrechnung erhält Entlastung. Künstliche Intelligenz übernimmt Routinetätigkeiten, erkennt Fehler, prüft Daten, lernt Muster. Bis zu 90 Prozent der Tätigkeiten, so heißt es, könnten automatisiert werden. Das klingt nach echter Entlastung und dem Ende vom Monatsabschluss-Stress.

Und tatsächlich: Ein Teil davon stimmt. Daten werden schneller verarbeitet, Plausibilitäten automatisiert geprüft, Schnittstellen reduzieren manuelle Eingaben. Nur entsteht dabei ein noch größeres Paradoxon: Je mehr automatisiert wird, desto weniger Fehler darf es geben. Und je weniger Fehler es geben darf, desto mehr fachliches Know-how ist nötig, um genau diese Fehler zu vermeiden. Denn wenn die KI etwas falsch macht, lag der Fehler nicht bei der KI, sondern bei der Person, die die Abrechnung freigegeben hat. Und das ist übrigens dieselbe Person, deren Job gerade "zu 90 Prozent automatisiert" wurde.

Weniger Tippen, mehr Wissen (viel mehr Wissen)

Früher bestand ein großer Teil der Arbeit in der Lohnabrechnung darin, Daten korrekt einzugeben. Heute besteht ein großer Teil der Arbeit darin, zu verstehen, warum die automatisch verarbeiteten Daten möglicherweise nicht korrekt sind. Die Anforderungen haben sich also stark verschoben – von operativer Sorgfalt hin zu fachlicher Tiefe.

Und diese Tiefe wird mit den weiteren Gesetzgebungen nicht gerade überschaubarer: Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Sonderregelungen, Einzelfälle, Grenzbereiche, internationale Sachverhalte, digitale Prozesse, Systemlogiken - die Lohnabrechnung ist längst kein Fachgebiet mehr. Sie ist ein Ökosystem.

Und während die Technik verspricht, alles einfacher zu machen, wächst im Hintergrund die Komplexität weiter. Stetig und mit einer Konsequenz, die man fast bewundern könnte, wenn sie nicht so anstrengend wäre.

Lohnabrechnung als Chef-Thema – aber bitte ohne Chef-Aufmerksamkeit

In Strategiepapiere hat es die Lohnabrechnung inzwischen geschafft. Dort steht sie dann als "kritischer Erfolgsfaktor", "wesentlicher Bestandteil der Employee Experience" oder "relevanter Hebel für Unternehmenssteuerung". Das klingt erst einmal beeindruckend. Doch wie sieht es in der Realität aus?

Die Lohnabrechnung - oder neudeutsch "Payroll" - läuft trotzdem oft im Hintergrund, organisatorisch zwischen HR, Finance und IT eingeordnet – also genau dort, wo Zuständigkeiten gerne diffus werden. Entscheidungen über Systeme, Prozesse oder Ressourcen werden getroffen, aber nicht unbedingt dort, wo die Auswirkungen am stärksten spürbar sind.

Die Lohnabrechnung ist damit ein bisschen wie das Fundament eines Hauses: Jeder weiß, dass es wichtig ist. Aber über die Gestaltung spricht man selten, solange das Gebäude noch steht. Gibt es Risse, fragt man sich plötzlich, wer eigentlich verantwortlich war.

Fachkräftemangel trifft auf Spezialwissen

Parallel dazu verschärft sich ein Problem, das sich nicht automatisieren lässt: Es fehlen Menschen, die das alles können. Erfahrene Lohnabrechner gehen in Rente oder wechseln in andere Bereiche. Nachwuchs ist schwer zu finden - und selbst wenn man ihn findet, dauert es Jahre, bis das notwendige Wissen aufgebaut ist. Denn: Lohnabrechnung lernt man nicht in ein paar Wochen. Man wächst hinein. Mit jeder Sonderregelung, jedem Prüfungsfall, jedem "Das hatten wir so auch noch nie".

Das führt zu einer weiteren, schon fast ironischen Situation: Während die Systeme immer intelligenter werden, wird das Wissen der Menschen immer wertvoller – und gleichzeitig immer knapper. Oder anders gesagt: Die Arbeit wird weniger operativ, aber zunehmend anspruchsvoller.

Digitalisierung: Alles ist verbunden (nur leider nicht reibungslos)

Ein weiterer Quell der Freude: die Systemlandschaft. Die Vision ist klar: durchgängige, fehlerfreie Prozesse. Zeiterfassung, HR-Software, Payroll-System, Finanzbuchhaltung – theoretisch soll dies alles miteinander verbunden sein und ohne manuelle Eingriffe Daten austauschen. In der Praxis sprechen wir häufig von einer Ansammlung von Schnittstellen, Übergaben und Workarounds.

Doch die Realität ist eben nicht wirklich planbar. Daten kommen zu spät, zu früh oder im falschen Format. Systeme "sprechen" miteinander, aber nicht immer die gleiche Sprache. Und irgendwo dazwischen sitzt die Lohnabrechnung und versucht, aus allem eine korrekte, rechtssichere Abrechnung zu erstellen. Natürlich automatisiert.

Mehr Erwartungen von allen Seiten

Und als wäre das nicht genug, steigen auch die Erwartungen. Mitarbeitende möchten verständliche Abrechnungen, schnelle Antworten und idealerweise sofortigen Zugriff auf ihre Daten. Führungskräfte erwarten Auswertungen, Prognosen und Entscheidungsgrundlagen. Prüfer erwarten lückenlose Dokumentation. Alles gleichzeitig. Und bitte ohne Verzögerung.

Die Lohnabrechnung wird zur Schnittstelle zwischen Zahlen, Menschen und Systemen – und muss dabei eine Präzision liefern, die in anderen Bereichen oft gar nicht erwartet wird.

Ein kleiner Fehler hat häufig sehr große Auswirkungen. Der große Aufwand dahinter bleibt jedoch oft unsichtbar.

Continuous Payroll: Die Zukunft ist jetzt – irgendwie

Ein besonders schönes Beispiel für die Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Überforderung ist das Konzept der "Continuous Payroll". Die Idee: Abrechnungen laufen nicht mehr monatlich, sondern kontinuierlich. Daten werden in Echtzeit verarbeitet, Änderungen sofort berücksichtigt. Das klingt nach Effizienz, nach Aktualität, nach Fortschritt. Und es ist auch genau das.

Jetzt kommt das große Aber: Es bedeutet auch, dass der klassische "Abrechnungslauf" verschwindet – und damit ein klarer Abschlussmoment. Stattdessen wird alles ständig aktuell gehalten. Die Lohnabrechnung ist dann nicht mehr ein Prozess mit Anfang und Ende, sondern ein Zustand. Ein Dauerzustand. Können und wollen wir damit leben? Eigentlich nicht, aber welcher Payroller hat Zeit oder auch nur die Möglichkeit dazu, sich mit einem Programmierer eines Lohnabrechnungssystems zusammenzusetzen?

Fazit: Entlastung durch Komplexität

Am Ende bleibt ein faszinierendes Gesamtbild: Die Lohnabrechnung wird automatisiert – und gleichzeitig anspruchsvoller. Sie wird strategisch wichtig – und bleibt operativ unterschätzt. Sie wird digitaler – und dadurch nicht einfacher. Sie wird effizienter – und gleichzeitig anfälliger für systemische Fehler. Oder deutlich gesagt: Die Lohnabrechnung wird technisch entlastet. Nur merkt es niemand, da die gewonnene Zeit direkt wieder investiert wird in Verständnis, Kontrolle, Abstimmung und Absicherung.

Vielleicht ist genau das die eigentliche Wahrheit hinter all den Entwicklungen: Die Lohnabrechnung verschwindet nicht, sie verändert nur ihre Form. Vom Dateneingeben zum Datenverstehen. Vom Abarbeiten zum Absichern. Vom Hintergrundprozess zum kritischen Nervensystem. Und irgendwo zwischen KI, Gesetzesänderungen und Systemupdates sitzt sie weiterhin – die Person, die am Ende auf "Freigeben" klickt. Mit dem beruhigenden Gefühl, dass jetzt alles stimmt? Oder der bangen Ahnung, dass es auch diesen Monat wieder spannend wird?

Und nun die Frage an Sie als Leser und Leserin: Wie sind Ihre Erfahrungen? Ich gönne mir nun seit mehr als 30 Jahren Lohnabrechnung den ersten Urlaub mit vier Wochen Dauer und trete diesen in wenigen Tagen an. Vielleicht finde ich nach meiner Rückkehr im Kommentarfeld zu diesem Beitrag eine rege Diskussion? Es würde mich freuen.





Über die Kolumnistin: Birgit Ennemoser ist mit knapp 30 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.



