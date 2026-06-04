Technologie allein garantiert keine reibungslose Kommunikation zwischen Mietern und Vermietern. Aus welchen Irrwegen werden Chancen für eine gelungene digitale Mieterkommunikation? Fünf Fehler, die vermeidbar sind.

Die Kommunikation zwischen Mietern und Vermietern hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, was auch an der Erwartungshaltung der Mieter liegt: Vermieter sollen so schnell und zuverlässig erreichbar sein wie etwa der Onlinehandel.

Digitale Mieterkommunikation ist deshalb längst Teil des operativen Betriebsmodells. Dabei werden immer noch viele Fehler begangen, die zu Frust auf Mieterseite, Überlastung in den eigenen Teams und ineffizienten Prozesse führen. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Prozessen, Datenqualität, menschlicher Verantwortung und intelligenter Steuerung. Wie sich die fünf größten Fehler vermeiden lassen.

Fehler 1: Erreichbarkeit mit Kommunikation verwechseln

Unternehmen setzen Chatbots oder digitale Ticketsysteme ein und glauben, damit automatisch gut erreichbar zu sein. Doch Erreichbarkeit ist nicht gleich Servicequalität. In der Praxis zeigt sich häufig: Ein Chatbot wird vorgeschaltet, dahinter fehlt jedoch eine funktionierende Bearbeitungslogik. Dazu gehört auch, dass digitale Systeme Rückmeldungen geben und Prozesse nachvollziehbar machen.

Künstliche Intelligenz (KI) kann dabei helfen, Vorgänge zu strukturieren und Mitarbeitern die relevanten Informationen sofort bereitzustellen.

Fehler 2: Ein Kommunikationskanal für alles

Viele Wohnungsunternehmen versuchen, sämtliche Anfragen über einen einzigen Kommunikationskanal zu steuern. Das funktioniert in der Praxis aber nicht, weil die Anfragen zu unterschiedlich sind: Eine einfache Vermieterbescheinigung setzt einen anderen Prozess voraus als etwa ein Wasserschaden oder ein Nachbarschaftskonflikt.

Erfolgreiche digitale Kommunikation benötigt eine intelligente Kanalarchitektur. Standardanfragen sollten automatisiert bearbeitet werden können, während komplexe oder emotionale Themen gezielt an Mitarbeiter übergeben werden.

Hier liegt die Stärke von KI-Systemen: Sie helfen dabei, Anfragen frühzeitig zu kategorisieren und in die richtigen Prozesse zu leiten.

Fehler 3: Digitalisierung wie Abschottung wirken lassen

Digitale Kommunikation wird von Mietern nur akzeptiert, wenn sie als echter Service wahrgenommen wird. Viele Systeme scheitern daran, dass sie zu technisch, zu unpersönlich oder zu starr gestaltet sind. Akzeptanzprobleme entstehen vor allem, wenn Mieter das Gefühl bekommen, bewusst vom Unternehmen ferngehalten zu werden.

Deshalb braucht digitale Mieterkommunikation klare Leitplanken: Notrufe sollten niemals vollständig automatisiert werden. Auch sensible oder emotionale Konflikte gehören zwingend in menschliche Hände. Daher muss es immer einen Ausweg aus der Automatisierung geben. Wer mit einem Bot nicht weiterkommt, muss die Möglichkeit haben, zu einem Mitarbeiter durchgestellt zu werden. Genau diese Balance entscheidet darüber, ob digitale Kommunikation als Hilfe oder als Hürde wahrgenommen wird.

Fehler 4: Systeme und Daten als technische Basis unterschätzen

Viele Digitalisierungsprojekte scheitern nicht an der KI, sondern an fragmentierten Systemlandschaften, fehlenden Schnittstellen und unzureichender Datenqualität. Wenn ein Voicebot beispielsweise nicht auf aktuelle Stammdaten zugreifen kann oder ein Mieter nicht korrekt identifiziert wird, verliert das gesamte System an Qualität. Viele Bestandsdaten sind historisch gewachsen und nicht ausreichend digitalisiert.

Der Aufwand für sauberes Datenmanagement wird oft massiv unterschätzt. Kundenportale, ERP-Systeme, Ticketsysteme und Kommunikationslösungen müssen miteinander verbunden sein, damit digitale Prozesse funktionieren können.

Fehler 5: KI oder Callcenter allein lösen das Problem

Weder KI noch Callcenter ersetzen den persönlichen Service vollständig. Die Zukunft liegt in hybriden Kommunikationsmodellen. Die KI übernimmt standardisierte Prozesse, strukturiert Informationen und unterstützt Mitarbeiter bei der Bearbeitung.

Moderne Systeme können Mitarbeitern bereits vor Gesprächsbeginn relevante Informationen anzeigen: offene Vorgänge, bekannte Schäden oder frühere Kontakte. Dadurch entstehen schnellere und qualitativ bessere Gespräche.

Fazit: Digitale Kommunikation ist ein Betriebsmodell

In der Wohnungswirtschaft steigt der Druck, effizientere und skalierbare Lösungen zu etablieren. Fachkräftemangel, wachsende Serviceerwartungen und Kommunikationsvolumina lassen sich nicht mehr nur mit klassischen Modellen bewältigen.

KI-gestützte Kommunikationslösungen funktionieren inzwischen technisch sehr gut. Entscheidend ist jedoch, wie sie eingebettet werden. Wer digitale Kommunikation strategisch denkt, Prozesse intelligent strukturiert und den Menschen bewusst integriert, schafft echten Mehrwert für Eigentümer, Property Manager und Mieter.





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