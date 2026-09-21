Wie Frankfurt seinen Immobilienmarkt neu erfinden muss
Frankfurt am Main strahlt nach oben, kämpft aber in der Breite. Auf dem Büromarkt werden in guten Lagen Rekordmieten erzielt, Randlagen haben mit Leerstand zu kämpfen und der Wohnungsbau stockt. Der Immobilienmarkt driftet auseinander. Zwar bekennen sich Siemens und Sanofi zum Standort – trotzdem zögert das Kapital.
Stagnation trotz Wirtschaftsstärke
Außerdem: Die Metropole hat die höchste Wirtschaftskraft Deutschlands pro Kopf und trotzdem kein reales Wachstum seit zehn Jahren. Dazu kommen Probleme, die schon als gelöst galten, jetzt aber wieder aufploppen, wie der unattraktive Hauptbahnhof.
Es bleibt also spannend – das zeigt die lebhafte Diskussion von Podcast-Host Dirk Labusch mit Anja Peter (Helaba), Fabian Klingler (abrdn Investment), Reimund Kaleve (Nassauische Heimstätte) und Ansgar Roese (Wirtschaftsförderung Frankfurt).
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