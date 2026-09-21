L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Wie Frankfurt seinen Immobilienmarkt neu erfinden muss

Spitzenmieten mit einer Sieben vor dem Komma, stagnierende Großtransaktionen und ein Bahnhof als Risiko: Frankfurt am Main polarisiert. Warum derzeit selbst Siemens- und Sanofi-Bekenntnisse das Kapital nicht überzeugen, beantwortet heute der L'immo-Podcast.
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
Header Frankfurter Unternehmerrunde 2026
Bild: Haufe Online Redaktion Vier namhafte Gäste und spannenende Themen aus der Unternehmerrunde Frankfurt heute im L'Immo-Podcast mit Dirk Labusch

Frankfurt am Main strahlt nach oben, kämpft aber in der Breite. Auf dem Büromarkt werden in guten Lagen Rekordmieten erzielt, Randlagen haben mit Leerstand zu kämpfen und der Wohnungsbau stockt. Der Immobilienmarkt driftet auseinander. Zwar bekennen sich Siemens und Sanofi zum Standort – trotzdem zögert das Kapital.

Stagnation trotz Wirtschaftsstärke

Außerdem: Die Metropole hat die höchste Wirtschaftskraft Deutschlands pro Kopf und trotzdem kein reales Wachstum seit zehn Jahren. Dazu kommen Probleme, die schon als gelöst galten, jetzt aber wieder aufploppen, wie der unattraktive Hauptbahnhof.

Es bleibt also spannend – das zeigt die lebhafte Diskussion von Podcast-Host Dirk Labusch mit Anja Peter (Helaba), Fabian Klingler (abrdn Investment), Reimund Kaleve (Nassauische Heimstätte) und Ansgar Roese (Wirtschaftsförderung Frankfurt).

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Immobilienmarkt , Investment
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