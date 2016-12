31.10.2013 | News Pflichtverteidigung

Trotz mangelnder Einsatzbereitschaft des Pflichtverteidigers muss der Angeklagte die Kosten tragen

Bild: Haufe Online Redaktion

In größeren Strafsachen ordnet das Gericht an, dem Angeklagten neben seinem Wahlverteidiger noch einen Pflichtverteidiger zur Seite zu stellen. Damit will das Gericht vermeiden, dass der Prozess platzt, falls der Wahlverteidiger schwächelt. Doch wer trägt die Kosten für den Pflichtverteidiger?mehr