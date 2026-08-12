Klimarisiken als bilanzielles Top-Thema

Die Klimarisikoanalyse hat mit TCFD, EU-Taxonomie, CSRD und CSDDD in den vergangenen Jahren Aufwind bekommen. Zwischen freiwilligen Rahmenwerken und verpflichtender Regulatorik tauchte der Begriff Klimaanpassung immer wieder auf und bildete mit dem Klimaschutz ein ganzheitliches Klimamanagementkonzept für Unternehmen. Jedoch wurde die Klimaanpassung vielerorts bislang eher stiefmütterlich behandelt. Erst galt es THG-Emissionen fundiert zu berechnen und Klimaschutzmaßnahmen erfolgreich zu implementieren. Hinzu kam die Herausforderung, sich durch die Komplexitäten und Dynamiken der EU-Regulatorik zu navigieren. Anhaltende Hitze und Waldbrände waren bislang vor allem Themen in Kalifornien oder auch Südeuropa, aber weniger spürbar direkt vor der eigenen Haustür. Die tatsächliche Auseinandersetzung steht damit bei vielen Unternehmen noch aus.

Spätestens dieser Sommer zeigt jedoch: Auch in Deutschland ist es Zeit zu handeln.

Denn: Der Klimawandel hat längst eine Rechnung geschrieben.

Der Juni 2026 hat neue deutsche Allzeit-Temperaturrekorde gebracht – ein Rekord, der sich beziffern lässt. Exklusiv fürs Handelsblatt haben wir die Hitzeperiode vom 17. bis 30. Juni berechnet. Die knapp zweiwöchige Hitze hat die deutsche Wirtschaft rund 6,3 Milliarden Euro gekostet.

Bei einer realistischen Annahme von drei bis vier Hitzeperioden dieser Größenordnung pro Jahr summieren sich die Schäden zukünftig auf über 20 Milliarden Euro jährlich – eine wiederkehrende Belastung in der Größenordnung einer Flutkatastrophe, verteilt über tausende Betriebe und deshalb kaum sichtbar.

Tatsächliche Kosten weit höher

Die Kostenkurve steigt nicht gleichmäßig, sondern beschleunigt sich mit jedem zusätzlichen Grad. Für das Bundesarbeitsministerium (BMAS) haben wir 2025 berechnet, dass ein einzelner Tag mit Temperaturen ab 30 Grad die Volkswirtschaft rund 431 Millionen Euro kostet. Für einen Tag jenseits der 35-Grad-Marke liegt der Wert bei mehr als der doppelten Summe.

Nicht enthalten in unseren Berechnungen sind höhere Energiekosten für Kühlung, Maschinenausfälle, Lieferkettenstörungen sowie Folgeschäden an Gebäuden und Infrastruktur – vom aufgeplatzten Asphalt auf Autobahnen bis zur verflüssigten Fugenmasse, die Straßenbahnen lahmlegte. Die 6,3 Milliarden Euro sind damit eine Untergrenze; die reale Belastung liegt also weit höher.

Für die betriebliche Praxis heißt das: Nicht die Zahl der Sommertage allein entscheidet über die Belastung, sondern auch die Intensität der Extremtage. Die Zahl dieser Extremtage mit Temperaturen jenseits der 35 Grad nimmt zu und wird dies auch künftig tun.

Sinkende Produktivität die unsichtbare Bilanzposition

Der überwiegende Teil der Kosten entsteht nicht durch Ausfälle, sondern im laufenden Betrieb. Rund 97 Prozent der hitzebedingten Arbeitskosten gehen auf sinkende Produktivität zurück – Beschäftigte machen häufiger Pausen, arbeiten langsamer und machen mehr Fehler. Diese Verluste tauchen in keiner Krankmeldung und in keiner klassischen Kennzahl auf, werden aber als Lohn vollständig bezahlt.

Hinzu kommen deutschlandweit rund 76.500 Fehltage durch hitzebedingte Erkrankungen und Unfälle an jedem einzelnen Hitzetag ab 30 Grad. Produktivität und Arbeitsschutz sind bei Hitze deshalb keine zwei getrennten Themen, sondern dieselbe Frage.

Die Betroffenheit ist dabei ungleich verteilt. Den größten Kostenblock der Juni-Hitzewelle trug das verarbeitende Gewerbe, gefolgt von Gesundheits- und Sozialwesen, Handel und Baugewerbe. Am Ende entscheidet aber weniger die Branche als die konkrete Tätigkeit: Außenarbeit, schwere körperliche Arbeit, Arbeit an Wärmequellen sowie unklimatisierte Hallen und Lager führen zu höheren Produktivitätsverlusten.

Ausnahmesommer oder neuer Normalfall?

Ein einzelnes Extremjahr ließe sich als Ausreißer abtun. Doch die Forschung zeigt, dass Extremwetterereignisse zunehmen und auch Hitzeperioden unser neues Normal sein könnten. Auf Basis der Klimaprojektionen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommen künftig nach RCP-Szenarien jährlich vier bis zehn zusätzliche Hitzetage (2031-2060) und damit 2,1 bis 4,5 Milliarden Euro zusätzliche direkte jährliche Kosten auf Unternehmen zu. Der derzeitige Sommer übersteigt allerdings in seiner Intensität deutlich das, was laut Klimamodellen zu erwarten gewesen wäre, und damit auch das obere Spektrum des RCP8.5-Szenarios. Dies wirft die Frage auf: Wie schnell wird der Klimawandel wirklich voranschreiten?

Die Konsequenz ist eindeutig: Hitze ist eine regelmäßig wiederkehrende Kostenposition und nicht nur ein saisonales Wetterphänomen. Wer Klimarisiken frühzeitig analysiert, priorisiert und in Investitions-, Personal- und Standortentscheidungen übersetzt, kann Schäden reduzieren, Beschäftigte schützen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Takeaway für Ihr Unternehmen:

Behandeln Sie Hitze wie auch andere relevante Kostenpositionen – mit Zuständigkeit, Daten und Budget. Suchen Sie den Dialog mit betroffenen Mitarbeitenden, der Personalabteilung und der Geschäftsleitung und stellen Sie ein interdisziplinäres Team zusammen, das sich mit dem Umgang mit der Hitze und der betrieblichen Klimaanpassung auseinandersetzt. Denn Prävention ist keine Kostenfrage, sondern eine Investition in Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit. Jeder Euro für Arbeitsschutz und Hitzeanpassung verhindert ein Mehrfaches an Folgeschäden.

In den kommenden Wochen dieser Reihe zum Hitzesommer 2026 gehen wir Schritt für Schritt weiter: von der Frage, wie heiß es an konkreten Standorten wird, über Vulnerabilität bis zu konkreten Maßnahmen und der Abwägung von Kosten und Nutzen. Eines steht jedenfalls fest: Allein die Juni-Hitzewelle liefert 6,3 Milliarden gute Gründe jetzt zu handeln!

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