Künstliche Intelligenz ist in Unternehmen vom Innovationsthema zum Handlungsdruck geworden. Nach der repräsentativen Bitkom-Research-Studie „Künstliche Intelligenz 2025“ , für die 604 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten telefonisch befragt wurden, setzten 2025 bereits 36 Prozent KI ein. Zugleich zeigt der IW-Report „Künstliche Intelligenz als Wettbewerbsfaktor für die deutsche Wirtschaft“ auf Basis des IW-Zukunftspanels mit 1.038 befragten Unternehmen: Lediglich 2,2 Prozent setzen KI in sämtlichen für sie relevanten Unternehmensbereichen ein. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche geht es daher nicht darum, KI möglichst breit einzusetzen, sondern die Aufgaben zu identifizieren, bei denen Nutzen, Datenqualität und Risiken in einem tragfähigen Verhältnis stehen. Drei Anwendungsfälle zeigen, worauf es dabei ankommt.

Vom Use Case zur Wirkung: Wo KI im Nachhaltigkeitsmanagement ansetzt

KI kann das Nachhaltigkeitsmanagement effizienter machen und zugleich ökologische oder soziale Ergebnisse verbessern – etwa bei Datenauswertungen, Energieverbräuchen oder dem Materialeinsatz. Dieses Zusammenspiel von digitaler und nachhaltiger Transformation wird häufig als Twin Transition bezeichnet. Entscheidend ist jedoch nicht das Etikett, sondern ob die erzielten Ergebnisse belastbar, prüfbar und verantwortbar sind.

Die folgenden Beispiele zeigen, wo KI bestehende Prozesse verbessert und unmittelbar zur Nachhaltigkeitswirkung beiträgt.

Anwendungsfall 1: Risikobewertung

Herausforderung:

Unternehmen müssen menschenrechtliche und ökologische Risiken entlang globaler, oft intransparenter Lieferketten überwachen.

Wie KI hilft:

KI-Systeme können ein breit angelegtes, fortlaufendes Medienmonitoring unterstützen. Sie durchsuchen Nachrichtenportale, NGO-Berichte und Social-Media-Kanäle in zahlreichen Sprachen und erzeugen Hinweise auf mögliche Verdachtsfälle.

Grenzen und Risiken:

Zensierte Medien in autoritären Staaten erzeugen blinde Flecken und damit trügerische Scheinsicherheit. Verzerrte oder unvollständige Quellen können zudem zu Fehlklassifikationen führen. Ein Modell kann sogar scheinbar richtige Prognosen liefern, weil es sich auf sachlich irrelevante Muster stützt – ein sogenannter Kluge-Hans-Effekt.

Hypothetisches Anwendungsszenario:

Angenommen, ein Automobilzulieferer mit über 800 Lieferanten würde ein KI-Frühwarnsystem an seine Einkaufsdatenbank koppeln. Mithilfe automatisierter Sprachanalyse könnte die KI unterscheiden, ob „Streik“ eine friedliche Tarifverhandlung oder gewaltsame Auseinandersetzungen meint. Würde das System ein mögliches Risiko wie Kinderarbeit bei einem Sublieferanten erkennen, könnte es das Nachhaltigkeitsteam alarmieren. Die zuständigen Manager:innen würden den Hinweis prüfen, den Zulieferer kontaktieren, Stellungnahmen einfordern und Abhilfemaßnahmen revisionssicher für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) dokumentieren. Die Zahl von über 800 Lieferanten dient hier ausschließlich der Veranschaulichung.

Anwendungsfall 2: Eco-Design

Herausforderung:

Um CO₂- und Ressourcenziele zu erreichen, müssen Unternehmen Produkte und Herstellungsprozesse verändern.

Wie KI hilft:

KI kann Konstruktions- und Lebenszyklusdaten auswerten, Varianten vergleichen und Optimierungsmöglichkeiten für Materialeinsatz, Gewicht und Recyclingfähigkeit sichtbar machen.

Grenzen und Risiken:

Veraltete Preise, unvollständige Lebenszyklusdaten oder nicht vergleichbare Systemgrenzen können Scheingenauigkeit erzeugen und zu falschen Prioritäten führen.

Hypothetisches Anwendungsszenario:

Ein Kosmetikhersteller könnte unterschiedliche Flakonvarianten bewerten lassen. Nachhaltigkeitsmanager:innen würden die Ergebnisse anhand von Absatzvolumen, Rezyklatpreisen, Produktionskapazitäten und Herkunftsnachweisen priorisieren und in eine Umsetzungsroadmap überführen.

Anwendungsfall 3: ESG-Daten und Reporting

Herausforderung:

Unternehmen müssen gesetzliche Vorgaben erfüllen und ESG-Daten für Geschäftspartner bereitstellen.

Wie KI hilft:

KI kann Anfragen mit Berichtsstandards abgleichen, vorhandene Informationen identifizieren, wiederkehrende Fragen bündeln und Datenlücken sichtbar machen.

Grenzen und Risiken:

Wegen möglicher Ungenauigkeiten, Halluzinationen und uneinheitlicher Datengrundlagen bleiben menschliche Prüfung und die Bewertung zusätzlicher Informationsbedarfe unverzichtbar.

Hypothetisches Anwendungsszenario:

Ein Kaffeeimporteur könnte Kundenfragebögen auswerten, wiederkehrende Informationslücken erkennen und Geodaten mit Herkunftsangaben verbinden. Das Nachhaltigkeitsteam entscheidet anschließend, welche Angaben verifiziert und in das Reporting aufgenommen werden.

Die Beispiele verdeutlichen: Bei Datenerfassung und Risikobewertung verbessert KI vor allem bestehende Managementprozesse; im Eco-Design kann sie unmittelbar Materialverbrauch, Recyclingfähigkeit und Emissionen beeinflussen. Unternehmen sollten deshalb neben Zeit- und Kostengewinnen stets den messbaren ökologischen oder sozialen Beitrag bewerten – und prüfen, ob dieser den zusätzlichen Energie-, Ressourcen- und Infrastrukturaufwand der KI tatsächlich rechtfertigt.

Weitere Anwendungsfelder, Praxisbeispiele und eine Management-Checkliste zur Bewertung von KI-Risiken finden sich im Whitepaper „Nachhaltigkeitsmanagement im KI-Zeitalter“ .

Twin Transition in der Praxis: Voraussetzungen für den erfolgreichen KI-Einsatz

Aus den Beispielen lassen sich drei Schritte für die Umsetzung ableiten: geeignete Anwendungen priorisieren, Governance festlegen und die ausgewählten Lösungen kontrolliert in bestehende Prozesse integrieren.

Schritt 1 – Standort bestimmen und Anwendungen priorisieren:

Unternehmen prüfen, ob die erforderlichen Daten verfügbar und belastbar sind, welchen Netto-Impact die Anwendung verspricht und wie hoch ihre Reputations-, Prüfungs- oder Compliance-Sensibilität ist. Danach entscheiden sie, welche Anwendungsfälle weiterverfolgt, zunächst getestet oder nicht umgesetzt werden. Zugleich legen sie fest, welche Ergebnisse zwingend menschlich validiert werden müssen.

Schritt 2 – Governance und Umsetzung regeln:

Unternehmen legen Ziele, Datenverantwortung, Qualitätsschwellen, erforderliche Kompetenzen sowie Freigabe-, Validierungs- und Dokumentationspflichten fest. Anschließend binden sie diese Vorgaben an bestehende KI-, Daten-, Compliance- oder Corporate-Digital-Responsibility-Strukturen an.

Schritt 3 – Verankerung in den Prozessen:

Anwendungen werden schrittweise in Reporting-, Risiko- und Kommunikationsprozesse integriert. Prüf- und Freigabeschritte sichern rechtlich verbindliche, reputationsrelevante oder strategisch weitreichende Ergebnisse ab; Wirkung und unerwünschte Nebenfolgen werden fortlaufend überprüft.

Der wirksame Einsatz von KI im Nachhaltigkeitsmanagement beginnt daher nicht mit der Auswahl eines Tools, sondern mit einer klaren Entscheidung über Nutzen, Datenqualität, Risiken und Verantwortung. Wer diese Fragen vorab klärt und die Anwendungen kontrolliert in bestehende Prozesse integriert, kann Effizienzgewinne nutzen, ohne Prüfbarkeit und Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen.

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