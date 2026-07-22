Mobilität

Squake veröffentlicht Berechnungsmethodik für Bahn-Emissionen

Wer Dienstreisen per Bahn klimafreundlicher gestalten will, braucht verlässliche Emissionsdaten – doch genau daran mangelt es bisher. Das Berliner Unternehmen Squake will das mit einem neuen, öffentlich zugänglichen Berechnungsmodell ändern.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Mann Zug Station
Bild: Coldsnowstorm/GettyImages Zugreisen werden für Geschäftsreiseprogramme immer wichtiger - doch Emissionsfaktoren dafür sind nicht einheitlich.

Das Problem: Fragmentierte Datenlage erschwert Vergleichbarkeit

Emissionsfaktoren für den Schienenverkehr sind bislang alles andere als einheitlich. Je nach Betreiber, Land und angewandter Methodik fallen die veröffentlichten Werte sehr unterschiedlich aus – bedingt durch differierende Systemgrenzen, unterschiedliche Konventionen bei der Strombilanzierung sowie variierende Definitionen von Servicekategorien. Für Travel Manager, Travel Management Companies (TMCs), Online-Buchungstools und Corporate-Reporting-Teams macht diese Inkonsistenz einen belastbaren Vergleich und eine prüfungssichere Berichterstattung nahezu unmöglich.

Rail Emission Model soll Bahn-Emission vergleichbar machen

Am 22. Juli hat Squake das Whitepaper zu seinem Rail Emission Model (REM) veröffentlicht. Das Modell arbeitet mit einer gestuften Fallback-Hierarchie: Vorrangig werden betreiberspezifische Emissionsfaktoren verwendet, bei fehlenden Daten wird auf Länder- oder Aktivitätswerte sowie globale Standardwerte zurückgegriffen. Berechnet wird auf Basis einer Well-to-Wheel-Systemgrenze mit standortbasiertem Stromansatz. Jede Berechnung gibt Metadaten aus – etwa zu Methoden-Tier, Faktoren-Quelle und Distanzbasis –, die eine vollständige Nachvollziehbarkeit ermöglichen. Die Methodik orientiert sich an ISO 14083 und soll in Buchungs-, Travel-Management- und Reporting-Systemen eingesetzt werden können, einschließlich CSRD-konformer Berichterstattung.

Einbindung in Travalyst und offener Reviewprozess

Squake ist Mitglied der gemeinnützigen Travalyst Coalition. Über den Travalyst Data Hub soll REM künftig breit in der Reisebranche verfügbar gemacht werden. Die Methodik wurde durch die Travalyst Independent Advisory Group geprüft.

„Die Bahn rückt im Rahmen des Modal Shift in Geschäftsreiseprogrammen immer stärker in den Fokus, aber die Datenbasis zu Bahnemissionen ist inkonsistent und schwer vergleichbar, sagt Philipp von Lamezan, Gründer und CEO von Squake. Das neue Berechnungsmodell soll der Branche eine transparente, standardskonforme Möglichkeit geben, Emissionen zu quantifizieren und die Annahmen hinter jeder Zahl offenzulegen.

 

Das könnte Sie auch interessieren:

Schlagworte zum Thema:  Dienstreise , Klimaschutz
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Strategie
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Nachhaltige Betriebliche Mobilität
Businessmann Stadt Fahrrad Rad ökologisch Nachhaltigkeit

Nachhaltige Formen der betrieblichen Mobilität spielen eine Schlüsselrolle beim Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Unternehmen können dadurch ihren Mobilitäts-Fußabdruck minimieren und gleichzeitig ihre Effizienz steigern. Wie nachhaltige Mobilität zur neuen Norm wird.
Kommunale Energie- und Wärmeversorgung: Energiewende in Kommunen
Energiewende in Kommunen

Die Energiewende ist keine Option, sondern eine kommunale Pflichtaufgabe. Das Buch bietet einen Überblick über das Thema Wärmeplanung – von zukünftigen Energiequellen und finanziellen Aspekten bis hin zur Einbindung der Bürger und konkreten Berechnungen. Mit Beispielen gelungener Projekte.
Studien-Whitepaper: Neu: Sustainability People Report 2026
Sustainability People Report 2026 Titel

Der Sustainability People Report schafft Klarheit über Gehälter und Stimmung im Nachhaltigkeitsmanagement. Wie entwickeln sich die Budgets, wer bangt um seinen Job? Alle Ergebnisse finden Sie im Studien-Whitepaper.
Höchste Zeit zum Handeln: Nachhaltigkeit machen
Nachhaltigkeit machen

Yvonne Zwick fordert aktives Handeln für eine nachhaltige Zukunft. In 17 Thesen, basierend auf den SDGs, erklärt sie, wie Nachhaltigkeit Teil unseres Alltags wird. Dabei geht es um eine gerechte Wirtschaft, die mehr schafft als zerstört.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich