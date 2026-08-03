Die größte Herausforderung nachhaltiger Transformation besteht nicht darin, dass Unternehmen mit zu vielen Barrieren konfrontiert sind, sondern darin, dass diese Barrieren häufig falsch diagnostiziert werden. Denn das, was im Arbeitsalltag sichtbar wird, ist selten die eigentliche Ursache: Ressourcenmangel kann Ausdruck eines fehlenden wahrgenommenen Nutzens sein. Fehlende Priorisierung weist häufig auf ein fehlendes gemeinsames Zukunftsbild hin. Wer ausschließlich an den sichtbaren Symptomen arbeitet, wird nachhaltige Transformation deshalb kaum dauerhaft verankern können. Lassen Sie uns auf sechs gängige Barrieren – und was dahinter steckt – blicken:

Barriere Nr. 1: „Uns fehlen die Ressourcen.“

Kaum eine Aussage begegnet Nachhaltigkeitsmanager:innen häufiger. Projekte werden verschoben, Workshops abgesagt oder Maßnahmen mit dem Hinweis vertagt, dass aktuell schlicht keine Zeit vorhanden sei. Die naheliegende Schlussfolgerung lautet häufig: Es braucht mehr Budget oder zusätzliches Personal. Interessanterweise zeigt die Praxis jedoch häufig ein anderes Bild. Unternehmen finden nahezu immer Ressourcen für Themen, deren Nutzen unmittelbar verstanden wird. Niemand stellt infrage, warum in Cybersicherheit, Digitalisierung oder regulatorische Pflichtaufgaben investiert wird. Dort besteht ein gemeinsames Verständnis über die Notwendigkeit. Nachhaltigkeit wird dagegen vielerorts noch als zusätzliche Aufgabe wahrgenommen, obwohl sie längst zahlreiche Zukunftsfragen miteinander verbindet. Genau darin liegt häufig die eigentliche Barriere. Nicht fehlende Ressourcen verhindern Transformation, sondern ein fehlendes gemeinsames Verständnis darüber, welchen konkreten Beitrag Nachhaltigkeit für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens leistet. Nachhaltigkeitsmanager:innen sollten deshalb weniger Zeit darauf verwenden, zusätzliche Ressourcen einzufordern, sondern den Nutzen konsequent übersetzen. Welche Risiken werden reduziert? Welche Chancen entstehen? Welches Kundenproblem wird gelöst? Wenn diese Fragen beantwortet sind, verändern sich Prioritäten meist von selbst.

Barriere Nr. 2: „Nachhaltigkeit hat gerade keine Priorität.“

Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten scheint Nachhaltigkeit schnell hinter Themen wie Digitalisierung, Kostenmanagement oder Fachkräftesicherung zurückzufallen. Interessanterweise zeigt sich in Strategieworkshops jedoch immer wieder ein anderes Muster. Sobald der Begriff Nachhaltigkeit fällt, denken viele Mitarbeitende zunächst an Mülltrennung, Photovoltaik, Dienstwagen oder Gebäudemanagement. Zukunftsfähigkeit, Geschäftsmodell oder Wettbewerbsfähigkeit werden dagegen häufig nicht unmittelbar mit Nachhaltigkeit verbunden. Genau hier beginnt die eigentliche Transformationsbarriere. Nicht Nachhaltigkeit fehlt die Priorität – sondern das gemeinsame Verständnis darüber, was Nachhaltigkeit überhaupt im eigenen Geschäftsmodell bedeutet. Solange Nachhaltigkeit als operatives Umweltprojekt verstanden wird, konkurriert sie zwangsläufig mit anderen Managementthemen. Wird sie dagegen als Fähigkeit verstanden, ein Unternehmen langfristig widerstandsfähig, wettbewerbsfähig und erfolgreich aufzustellen, verändert sich die Perspektive grundlegend. Fachkräftemangel, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Lieferketten oder geopolitische Risiken konkurrieren dann nicht mehr mit Nachhaltigkeit. Sie werden Teil derselben Transformationsaufgabe.

Barriere Nr. 3: „Die Fachbereiche ziehen nicht mit.“

Bei genauem Hinsehen zeigt sich häufig ein strukturelles Problem: Nachhaltigkeit wird organisatorisch einer einzelnen Abteilung zugeordnet, während Vertrieb, Einkauf, Personal, Produktion oder Finanzen weiterhin nach ihren eigenen Zielsystemen arbeiten. Transformation wird dadurch zur Aufgabe Einzelner. Dabei zeigt sich in Strategieprojekten immer wieder ein bemerkenswertes Muster: Unabhängig davon, welches Zukunftsthema diskutiert wird, kommen die Beteiligten nahezu immer zur gleichen Schlussfolgerung: Nachhaltigkeit muss stärker in Zielsysteme, Prozesse, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten integriert werden. Erst dann wird sie vom Projekt zum Bestandteil des Kerngeschäfts. Die eigentliche Barriere besteht deshalb häufig nicht in mangelnder Motivation der Fachbereiche, sondern in einer Organisation, die Nachhaltigkeit strukturell noch immer außerhalb ihres Managementsystems verortet.

Barriere Nr. 4: „Unsere Kunden wollen das nicht.“

Auch diese Aussage hält einer genaueren Betrachtung häufig nicht stand. Unternehmen lehnen Nachhaltigkeit selten grundsätzlich ab. Sie lehnen zusätzlichen Aufwand ohne erkennbaren Nutzen ab. Gerade im Finanzsektor zeigt sich dieses Spannungsfeld besonders deutlich. Unternehmen investieren inzwischen erhebliche Ressourcen, um ESG-Fragebögen auszufüllen, Emissionsdaten bereitzustellen oder Informationen über Lieferketten und Geschäftsmodelle aufzubereiten. Gleichzeitig erleben viele von ihnen, dass diese Daten anschließend kaum Einfluss auf Beratung, Finanzierung oder strategische Gespräche haben. Die Folge ist nachvollziehbar: Die Bereitschaft zur Mitarbeit sinkt. Nicht weil Nachhaltigkeit abgelehnt wird, sondern weil der konkrete Mehrwert fehlt. Nachhaltigkeitsmanager:innen sollten deshalb nicht ESG verkaufen, sondern Lösungen für reale Herausforderungen. Wenn Nachhaltigkeit hilft, Energiekosten zu senken, Lieferketten resilienter aufzustellen, Fachkräfte zu gewinnen oder Investitionsentscheidungen besser vorzubereiten, verschwindet die Diskussion über ESG häufig ganz von selbst.

Barriere Nr. 5: „Wir warten erst einmal ab, was regulatorisch passiert.“

Diese Barriere gewinnt derzeit spürbar an Bedeutung. Anpassungen regulatorischer Vorgaben oder politische Debatten führen in vielen Unternehmen dazu, dass Nachhaltigkeitsaktivitäten zunächst auf Eis gelegt werden. Dahinter steckt häufig die Annahme, dass Nachhaltigkeit in erster Linie eine Reaktion auf Regulierung sei. Genau hier liegt jedoch die eigentliche Gefahr. Unternehmen machen ihre strategische Ausrichtung von politischen Entscheidungen abhängig, anstatt sie aus ihrem eigenen Geschäftsmodell heraus zu entwickeln. Dabei verschwinden die eigentlichen Herausforderungen nicht, wenn sich regulatorische Anforderungen verändern. Fachkräftemangel bleibt bestehen. Lieferketten bleiben volatil. Rohstoffpreise entwickeln sich weiter. Extremwetterereignisse nehmen zu. Nachhaltigkeitsmanager:innen sollten deshalb konsequent zwischen regulatorischer Compliance und unternehmerischer Zukunftsfähigkeit unterscheiden. Wer Nachhaltigkeit ausschließlich über Gesetze begründet, macht sie abhängig von politischen Mehrheiten. Wer sie über Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Wertschöpfung begründet, macht sie zu einem strategischen Bestandteil des Unternehmens.

Barriere Nr. 6: „Die Strategie steht – die Umsetzung funktioniert nicht.“

Vielleicht ist dies die anspruchsvollste Transformationsbarriere. Viele Unternehmen verfügen über ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategien, Leitbilder und Zielbilder. Im Alltag verändert sich jedoch häufig erstaunlich wenig. Der Grund liegt meist nicht in der Strategie selbst, sondern in den Managementsystemen, auf die sie trifft. Nachhaltigkeit soll plötzlich berücksichtigt werden, während Zielvereinbarungen weiterhin ausschließlich wirtschaftliche Kennzahlen bewerten. Führungskräfte sollen langfristige Transformation gestalten, werden jedoch an kurzfristigen Ergebnissen gemessen. ESG-Daten werden erhoben, fließen aber weder in Investitionsentscheidungen noch in Produktentwicklungen, Risikobewertungen oder Prozesssteuerung ein. Kurz: Neue Ziele treffen auf alte Systeme. Transformation kann unter diesen Voraussetzungen kaum gelingen. Die eigentliche Aufgabe besteht deshalb nicht darin, immer neue Strategien zu entwickeln, sondern bestehende Managementsysteme weiterzuentwickeln. Zielsysteme, Kennzahlen, Entscheidungsprozesse, Führungsinstrumente und Anreizsysteme müssen dieselbe Richtung unterstützen wie die Nachhaltigkeitsstrategie. Erst dann entsteht ein organisationales Umfeld, in dem nachhaltige Entscheidungen zur neuen Normalität werden.

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