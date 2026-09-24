Klimaneutralität braucht eine neue Finanzierungslogik

Die Wohnungswirtschaft beschäftigt sich intensiv mit der Finanzierung der Klimaneutralität. So haben sich Mitgliedsunternehmen der Initiative Wohnen 2050 (IW.2050) 2025/2026 in Form einer sogenannten Pioniergruppe zusammengetan, um die Optionen der Branche zu analysieren und die bestehenden Instrumente auszuwerten.

Erste Ergebnisse sowie ergänzender Praxisinput zu den Gruppenergebnissen wurden auf dem GdW-Wohnzukunftstag 2026 präsentiert. Dazu zählten auch die nachfolgenden, thesenartig formulierten Gedanken. In den Artikel flossen zudem Überlegungen ein, wie mittels Bündelung über eine gemeinsame Finanzierungsplattform der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert und die Gestaltungsmöglichkeiten verbessert werden können.

Die Klimastrategie muss zugleich Finanzstrategie sein

Klimainvestitionen werden häufig aus der Perspektive einzelner Maßnahmen betrachtet: Welche Heizung wird eingebaut? Welche Förderung ist verfügbar? Diese Fragen sind wichtig, reichen aber nicht aus.

Nimmt man das Zieljahr 2045 ernst, braucht es einen längeren Planungshorizont als die klassischen fünf oder zehn Jahre einer Mittelfristplanung. Klimapfade, Investitionsprogramme, Finanzierungs- und Mietenstrategie müssen in einer gemeinsamen Zeitlogik betrachtet werden. Nur so lassen sich Doppel- und Fehlinvestitionen vermeiden und die Auswirkungen auf Ergebnis, Liquidität, Eigenkapital und Kapitaldienstfähigkeit frühzeitig erkennen.

Die Finanzierungslücke entsteht dort, wo die für einen klimapolitischen Zielpfad erforderlichen Mittel die ökonomisch tragfähig umsetzbaren Investitionen übersteigen. Ihre Größe ist unternehmensindividuell. Die Diskussion in der IW.2050 zeigt aber: Mit Eigenmitteln, klassischen Bankdarlehen, Mietanpassungen und der bestehenden Förderkulisse wird sich die Transformation vielfach nicht vollständig finanzieren lassen.

Vom Gebäude zum Portfolio

Deshalb müssen wir unsere Perspektive verändern. Wir sollten aufhören, jedes einzelne Gebäude isoliert zu optimieren, und stärker beginnen, Portfolios zu steuern.

Nicht jedes Gebäude braucht dieselbe Sanierungstiefe, nicht jeder Euro erzielt dieselbe Klimawirkung. Bei heterogenen Beständen müssen wir in Szenarien denken, den Status quo kennen und Investitionen nach ihrem Grenznutzen priorisieren. Wo erreicht ein Euro Investition die größte CO2- Reduktion? Wo verbessern Maßnahmen zugleich Betriebskosten, Beleihungswert und langfristige Vermietbarkeit? Wo entstehen dagegen hohe Kapitalbindungen bei begrenzter Wirkung?

Ein solcher Ansatz bedeutet nicht, Gebäude "aufzugeben". Im Gegenteil: Intelligente Portfoliosteuerung kann Bestandsverkäufe vermeiden. Wenn ein Objekt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand auf einen bestimmten Standard gebracht werden könnte, kann es sinnvoller sein, an anderer Stelle überdurchschnittlich viel CO2 einzusparen. Auch Kompensationsmechanismen und handelbare Klimawirkungen sollten deshalb geprüft werden. Entscheidend ist die Gesamtwirkung des Portfolios.

Dazu passt ein "Defossilisierung-first-Ansatz": Er besagt, zunächst dort die fossile Wärmeversorgung zu ersetzen, wo mit vertretbarem Aufwand große CO2-Effekte erreichbar sind, sowie die energetische Sanierung gezielt dort zu vertiefen, wo sie wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Spitzenstandards an jedem Gebäude sind nicht automatisch der effizienteste Weg zur Klimaneutralität. Wir brauchen einen pragmatischen Effizienzkorridor statt eines Wettlaufs um das technisch maximal Mögliche.

Ein CO2-Finanzierungscockpit statt Fördermittelsilos

Der entscheidende Hebel liegt nicht in einem einzelnen Finanzierungsinstrument, sondern in der intelligenten Kombination der Bausteine Förderung, Mieten, Effizienzgewinne, klassische Kredite, Kapitalmarktinstrumente und professionelles Kreditportfoliomanagement.

Dafür brauchen Wohnungsunternehmen ein CO2-Finanzierungs-Cockpit. Die Leitfrage sollte nicht mehr allein lauten: "Ist die Maßnahme förderfähig?" Sie sollte lauten: "Welche Wirkung entfaltet sie für das Gesamtunternehmen?" Dazu gehören Kennzahlen wie CO2-Reduktion je investiertem Euro, Auswirkungen auf Bilanz und Cashflow, Beleihungswerte, Finanzierungskosten, Nutzungsdauer, ESG-Qualität, Kapitalmarktzugang und die soziale Tragfähigkeit der Mieten.

Ein solches Cockpit macht aus einem politischen Ziel einen steuerbaren Unternehmenspfad. Das Jahr 2045 wird in jährliche Kennzahlen, Investitionsbudgets und Prioritäten übersetzt.

Auch im Beleihungswert- und Sicherheitenmanagement liegen Reserven. Aktualisierte Gebäudedaten, transparente Werttreiber und ein professioneller Dialog mit Banken können Finanzierungsspielräume eröffnen und Kosten senken.

Skalierung: Der Mittelstand darf nicht vor der Kapitalmarkttür stehen bleiben

Ein bedeutsamer Hebel liegt in der Skalierung. Viele Wohnungsunternehmen sind für sich genommen zu klein, um Kapitalmarktinstrumente effizient zu nutzen. Green- oder Social-Bonds, Schuldscheine oder europäische Finanzierungsquellen haben Mindestvolumina und Transaktionskosten, die den Zugang für kleinere und mittlere Unternehmen erschweren. Warum akzeptieren wir diese Grenze als gegeben?

Sind einzelne Unternehmen zu klein, müssen wir Volumina bündeln. Pooling- und Plattformmodelle könnten Investitionsprogramme mehrerer Unternehmen zusammenführen, standardisieren und gegenüber Banken, Förderinstituten oder institutionellen Investoren strukturieren.

Damit entstehen Skaleneffekte bei Finanzierungskosten, Reporting, Rating, Due Diligence und Transaktionsaufwand. Das Risiko wird breiter verteilt. Verbände und wohnungswirtschaftliche Plattformen könnten hier künftig eine neue Rolle übernehmen: nicht nur Interessen vertreten, sondern Marktzugänge organisieren.

Die eigentliche Innovation wäre dann nicht das nächste Finanzprodukt. Sie läge in der Infrastruktur, die viele Unternehmen befähigt, vorhandene Instrumente gemeinsam zu nutzen. Neue Finanzierungswege wären damit tatsächlich ein neues Betriebssystem der Wohnungswirtschaft.

Kooperationsbeispiel: Zugang zum Kapitalmarkt über eine Finanzierungsplattform

Das Beratungsunternehmen Deloitte gestaltet aktuell mit Wohnungsunternehmen und Banken ein Pooling- beziehungsweise Plattformmodell für kleinere bis mittelgroße kommunale Wohnungsunternehmen.

Aktueller Diskussionsstand dieser Initiative ist die Gründung einer gemeinsamen Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV), über die mehrere Wohnungsunternehmen ihren Finanzierungsbedarf bündeln.

Die Weichenstellung: unbesicherte Strukturen statt Verbriefung

Der Ansatz einer Plattform-/SPV-Struktur mit unbesicherten Instrumenten wird weiterentwickelt. Besicherte Vehikel bringen keinen nennenswerten Vorteil gegenüber der Ist-Situation und werden daher ausgeschlossen. Die Bestände der Unternehmen sind ohnehin überwiegend belastet. Die Finanzierungsplattform besteht aus folgenden, möglichen Bausteinen:

Schuldscheindarlehen: Mit Blick auf Flexibilität und geringere Strukturierungsanforderungen gegenüber anderen Kapitalmarktinstrumenten aktuell der pragmatischste Baustein

Corporate Bond: Kapitalmarktfinanzierung über eine Emissionsbank mit breitem Investorenzugang, aber höherem Strukturierungsaufwand

Fördermittel: Eine stärkere Einbindung nationaler und europäischer Programme, etwa der EIB über eine Durchleitungsbank, weil bestehende Fördererinstrumente als nicht mehr ausreichend passend zu aktuellen Bedarfen und zu anspruchsvoll in der Aufnahme wahrgenommen werden

Private Debt: unbesicherte Darlehen spezialisierter Fonds als weiterer, flexibel strukturierbarer Baustein

Ausblick: Passende Finanzierungsoption mitgestalten

Mit der Grundsatzentscheidung für eine unbesicherte Plattformstruktur sind zentrale rechtliche Umsetzungsfragen adressiert. Hinzu kommt, dass Finanzierungsbedarfe der Wohnungsunternehmen typischerweise nicht einmalig, sondern kontinuierlich entstehen. Die Plattform braucht revolvierende Instrumente (zum Beispiel eine Revolving Credit Facility oder Mezzanine-Tranchen). Die Vorteile der SPV müssen ihre laufenden Kosten kompensieren.

Die Richtung ist gesetzt. Gemeinsam mit Bankpartnern werden die definierten und zusätzliche Finanzierungsoptionen der SPV geprüft. Für Geschäftsführer und Finanzierungsverantwortliche liegt der Reiz genau darin: Wer sich frühzeitig einer solchen Plattform anschließt, kann die passende Finanzierungsoption mitgestalten, statt sie im Alleingang suchen zu müssen.

Klimafinanzierung ist Gemeinschaftsaufgabe

Finanzierung sollte nicht ausschließlich als Verhältnis zwischen Wohnungsunternehmen und Bank verstanden werden. Klimaneutralität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Entsprechend können weitere Kapitalquellen sinnvoll sein: Community Bonds, genossenschaftliche Modelle, regionale Investoren oder gesellschaftliche Beteiligungsformen. Solche Instrumente können neben Kapital auch Akzeptanz und Legitimation schaffen.

Für eine kirchliche Wohnungsgesellschaft wie die Aachener SWG ist die soziale Dimension besonders wichtig. Mieterinnen und Mieter sind nicht die Finanzierungsreserve der Energiewende. Mietanpassungen sind ein notwendiger Bestandteil einer tragfähigen Gesamtfinanzierung. Sie müssen jedoch differenziert, transparent und sozial verantwortbar bleiben.

Auch die Politik bleibt gefordert. Wohnungsunternehmen brauchen verlässliche Förderbedingungen über Legislaturperioden hinweg, weniger Stop-and-Go, einfachere Programme und eine stärkere Orientierung an der tatsächlich erreichten CO2-Minderung statt an immer anspruchsvolleren Einzelstandards.

Förderung sollte dort ansetzen, wo gesellschaftlich gewünschte Investitionen betriebswirtschaftlich nicht darstellbar sind. Und sie sollte stärker auf Unternehmens- oder Programmebene skalierbar werden, anstatt jedes einzelne Objekt mit einem eigenen bürokratischen Verfahren zu überziehen.

Fazit – Nicht mehr Geld allein, sondern besser organisiertes Kapital

Die Finanzierung der Klimaneutralität wird nicht durch einen großen Fördertopf, ein neues Darlehen oder ein einzelnes politisches Programm gelöst werden. Sie verlangt eine neue Logik: langfristiger denken, Portfolios statt Einzelobjekte steuern, Finanzierungsinstrumente kombinieren, Daten und Beleihungswerte professionell managen und vor allem den Zugang zu Kapital skalieren. Darin liegt zugleich eine Chance. Wohnungsunternehmen verfügen über langfristige Vermögenswerte, stabile Cashflows und hohe gesellschaftliche Relevanz – gute Voraussetzungen, um neue Finanzierungsarchitekturen zu schaffen.

Dieser Beitrag ist eine Vorabveröffentlichung aus der DW 10 2026. Unter dem Schwerpunkt "Wer soll das bezahlen?" dreht sich in der neuen Ausgabe alles um Finanzierung und Fördermittel. Das gesamte Heft gibt es auch in der DW-App .

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