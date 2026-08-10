L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Die Zeiten haben sich geändert

Nicht nur beim Thema Vergesellschaftung von Wohnungsbaukonzernen schaut Immobilien-Deutschland nach Berlin und auf die anstehenden Wahlen. Eine L‘Immo-Folge mit dem Investor Hamid Djadda, einem der Initiatoren für eine behutsame Bebauung des Tempelhofer Feldes.
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
Hamid Djadda
Bild: Haufe Online Redaktion Hamid Djadda, Unternehmer und Immobilieninvestor aus Berlin, zu Gast im L'Immo-Podcast

Hamid Djadda ist ein Unternehmer mit gesellschaftlichem Engagement. Er kämpft für die Rettung von Clubs und Kleingewerbe in Berlin und gegen die Gentrifizierung der Berliner Stadtbezirke. Er kämpft mit Erfolg, aber auch wenn er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel "Teure Mieten abschaffen", ist die linke Szene nicht sein natürlicher Freund. 

Djadda erklärt sein Scheitern bei den Avus-Büroimmobilien. Und freut sich auf die Zeit nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, egal wie die ausgehen. Denn er meint, vorher könne man mit Politikern nicht zielorientiert diskutieren. Er spricht über neue Konzepte für die Vermarktung des Tempelhofer Feldes und ist optimistisch: Er sieht eine Mehrheit in der Bevölkerung für eine maßvolle Randbebauung.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Umnutzung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
Vom Parkplatz zum moderne Quartier an der Ostsee: Kostenlose Sonderausgabe
LeadGen_Sonderausgabe_DW

So schafften es vier Wohnungsunternehmen erfolgreich zusammenzuarbeiten: Wie durch gutes Projektmanagement, Kommunikation und Netzwerk moderner und bezahlbarer Wohnraum entsteht. Lesen Sie jetzt die kostenlose Sonderausgabe des Fachmagazins DW Die Wohnungswirtschaft.
IMMOBILIENWIRTSCHAFT - Das Magazin für die Branche: Wissen aus der Immobilienbranche, das weiterbringt
2508_IW_MagazinundHandy

Die IMMOBILIENWIRTSCHAFT ist das inspirierende Fachmagazin: meinungsstark, anspruchsvoll, detailliert und kritisch. Aktuelle News, zukunftsweisende Trends, innovative Ideen und tiefgehende Einblicke in Recht, Politik und Marktgeschehen. Mehr Wissen. Mehr Perspektiven. Mehr Erfolg.
Haufe Shop: Formularhandbuch Immobilienverwaltung
Formularhandbuch Immobilienverwaltung

Dieses Buch steht allen zur Seite, die Immobilien professionell verwalten: mit wichtigen Formularen und Musterdokumenten auf dem neuesten Rechtsstand. Die Formularsammlung berücksichtigt aktuelle BGH- und WEG-Urteile und ist auch online abrufbar.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich