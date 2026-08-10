Die Zeiten haben sich geändert
Hamid Djadda ist ein Unternehmer mit gesellschaftlichem Engagement. Er kämpft für die Rettung von Clubs und Kleingewerbe in Berlin und gegen die Gentrifizierung der Berliner Stadtbezirke. Er kämpft mit Erfolg, aber auch wenn er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel "Teure Mieten abschaffen", ist die linke Szene nicht sein natürlicher Freund.
Djadda erklärt sein Scheitern bei den Avus-Büroimmobilien. Und freut sich auf die Zeit nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, egal wie die ausgehen. Denn er meint, vorher könne man mit Politikern nicht zielorientiert diskutieren. Er spricht über neue Konzepte für die Vermarktung des Tempelhofer Feldes und ist optimistisch: Er sieht eine Mehrheit in der Bevölkerung für eine maßvolle Randbebauung.
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