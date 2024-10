Die Expo Real 2024 ist Geschichte. Das Statement der Messegesellschaft war ziemlich euphorisch, auch Dirk Labusch, Jörg Seifert und Gerald Makuzwa waren angetan vom Event – wenngleich nicht nur. Hören Sie die Eindrücke der Redakteure zum Thema Transformation, Nachhaltigkeit und Personal.

Der Bodensatz bei den Transaktionen sei erreicht, insbesondere bei Core-Immobilien, so der vorherrschende Tenor. Unternehmen fädeln Deals ein, nein, Stillstand gibt es im Wesentlichen nur beim Immobilienhandel. Nächstes Jahr sollen endlich wieder vereinzelt Bagger rollen.

Immer mehr junge Leute mischen die Branche auf, wenngleich die Expo Real recht konservativ daherkommt. Die Themen Transformation und Nachhaltigkeit in all ihren Facetten standen auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf der Gesprächsagenda. Interessant: Wegen ESG-Reporting aufgrund der Verankerung in Prozessen wird aus der weichen Nachhaltigkeit plötzlich ein ziemlich hartes Thema.

