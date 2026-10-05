Wo Infrastruktur Immobilien stark macht
Infrastruktur gilt nicht erst seit der Expo Real 2026 als ein neuer Lieblingstrend institutioneller Anleger. Gehypt, bejubelt, als Zukunftsmarkt ausgerufen. Dr. Britta Nielsen, Portfoliomanager Real Estate bei der KGAL GmbH & Co. KG bremst die Euphorie.
Immobilien und Infrastruktur: Zwei Welten, ein Portfolio
Infrastruktur werde die Immobilie nicht verdrängen, sagt Nielsen im L'Immo-Podcast bei Dirk Labusch. Im Gegenteil. Wer die beiden Anlageklassen gegeneinander ausspiele, habe das Prinzip nicht verstanden. Bei institutionellen Investoren ist die Erkenntnis bereits angekommen. Bei Privatinvestoren wächst das Bewusstsein dafür – langsam, aber spürbar.
"Hängt ja beides zusammen", sagt Nielsen und macht das an einem Beispiel deutlich. Die gesperrte Leverkusener Brücke sei für viele vor allem ein Verkehrsproblem. Für Immobilieninvestoren wäre sie weit mehr: ein Faktor, der Erreichbarkeit, Attraktivität und damit direkt die Preise in der Region beeinflusst. Infrastruktur forme den Wert von Immobilien. Dasselbe Prinzip gelte für Schulen, Rechenzentren und erneuerbare Energien. Smarte Portfolios, so Nielsens Botschaft, denken die Zusammenhänge von Anfang an mit.
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