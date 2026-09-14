L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Fonds unter Druck: Wandel statt Abgesang

Steigende Anleiherenditen und Mittelabflüsse setzen offene Immobilienfonds unter Druck. Im L'Immo-Podcast erklärt Jens Boehnlein, Global Head of Real Estate bei Siemens Healthineers, warum die Branche KI und Drittverwendungsfähigkeit neu denken muss.
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
Header Jens Boehnlein, Siemens Healthineers AG
Bild: Haufe Online Redaktion Heute im L'Immo-Podcast: Jens Boehnlein, Global Head of Real Estate Siemens Healthineers AG & Vorsitzender der RICS Deutschland

Der Wert von Anleihen steigt, die Konkurrenz zu anderen Kapitalanlageformen wächst. Versicherungen verlieren Geld mit Immobilienfonds. Drohen Mittelabflüsse? Was bedeutet das für die Branche?

KI und Drittverwendungsfähigkeit: Die Antwort der Branche

Anlageformen werden gerade gegenüber der Immobilie aufgewertet. Auch das von der Bundesregierung beschlossene Sondervermögen Infrastruktur lockt Investoren an. Es ist nicht verwunderlich, dass Jens Boehnlein, Global Head of Real Estate Siemens Healthineers AG und Vorsitzender der RICS Deutschland, nicht in den Abgesang auf die Assetklasse Immobilien einstimmt.

Aber klar ist auch, dass sich Immobilien verändern müssen, damit sie für Investoren interessant bleiben. Das zu antizipieren, was in zehn Jahren wichtig sein wird, fällt der Branche noch immer nicht leicht. Und doch gibt KI hier ganz neue Möglichkeiten. Ein Schlagwort, das wieder mal an Bedeutung gewinnt, ist die sogenannte Drittverwendungsfähigkeit.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Immobilienmarkt , Immobilienfonds
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