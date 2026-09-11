Der Flex-Office-Markt hat nach Corona zunächst einen starken Schub erlebt. Inzwischen ist von Konsolidierung die Rede. Ist der große Hype vorbe? Und was bleibt vom Wachstum?

Anna Maria Losos: Seit 2020 ist die Zahl der Flex-Office-Standorte in Deutschland um 60 Prozent gestiegen. In den Top-7-Städten gibt es inzwischen mehr als eine Million Quadratmeter Flex Office. Es ist also weiterhin ein Nischenmarkt, nimmt aber an Bedeutung zu. Gleichzeitig hat es eine Marktkonsolidierung gegeben.

Die komplette L'Immo mit Anna Maria Losos

Die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsmodellen bleibt aus meiner Sicht hoch, weil sich die Nutzerbedarfe verändert haben. Für Start-ups und Freelancer ist Flexibilität besonders wichtig: Sie brauchen heute vielleicht einen Raum und übermorgen schon nicht mehr oder wollen ihre Fläche kurzfristig erweitern. Auch für Unternehmen ist das Modell interessant. Sie mieten tendenziell kleinere Flächen mit hoher Qualität und können zusätzlichen Bedarf über Flex Office abdecken – etwa größere Meeting- oder Workshopräume.

Das funktioniert sowohl im Auf- als auch im Abschwung. Wenn Unternehmen weniger Fläche anmieten, können sie Spitzenbedarfe flexibel dazubuchen. Für Start-ups ist es attraktiv, kurzfristig Flächen zu nutzen, die sie bei Bedarf auch wieder abgeben können. Unternehmen nutzen Coworking außerdem teilweise als Benefit für ihre Mitarbeiter, etwa um wohnortnahes Arbeiten zu ermöglichen.

Coworking: Kooperation statt klassischer Miete

Man hört jedoch auch immer wieder von Insolvenzen bei Anbietern. Was sind ihre häufigsten Fehler – und worauf setzen die erfolgreichen?

Ein häufiges Problem von Anbietern sind zu hohe Fixkosten, etwa durch zu hohe Mieten oder schlecht behandelte Mietverträge. Mieten sind neben den weiteren Kosten eine der größten Positionen für Coworking-Betreiber. Gleichzeitig braucht man eine gewisse Größe, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Deshalb können schnelles Wachstum und steigende Fixkosten problematisch werden.

Ein wichtiger Hebel ist die Automatisierung. Mit einem guten System lässt sich eine relativ große Fläche mit einem kleinen Team betreiben. Wir haben unsere Prozesse so weit automatisiert, dass unsere Spaces 24/7 verfügbar sind, ohne klassischen Empfang.

Der Markt ist zudem stark zersplittert und die Preise sind nur schwer vergleichbar, weil Leistungen unterschiedlich enthalten sind und Rabatte nicht transparent sind. Deshalb sind Marktvergleiche schwierig.

Beim Verhältnis zwischen Eigentümern und Betreibern sehe ich noch weiteres Potenzial. Der klassische Mietvertrag hat natürlich seine Berechtigung. Bei bestimmten Immobilien und Dienstleistungen sollten Eigentümer und Betreiber aber stärker über Kooperationen nachdenken – etwa über Managementverträge, Umsatzbeteiligungen oder Joint Ventures. Gerade bei gemischt genutzten Immobilien entstehen viele verschiedene Services. Hier können Eigentümer und Betreiber ihre Stärken gemeinsam einbringen. Dieses Umdenken findet in Deutschland aus meiner Sicht noch nicht ausreichend statt.

Wohnquartiere, Hotels, Flughäfen: Wo Coworking künftig stattfinden soll

Sehen Sie Flex Office künftig vor allem in Großstädten, oder entstehen neue Chancen in anderen Immobilienwelten? Und welche Rolle könnten digitale Plattformen spielen?

Ich kann mir Flex Office auch außerhalb der Metropolen gut vorstellen. Nicht jeder kann oder möchte im Homeoffice arbeiten. Gerade in neuen Wohnvierteln könnten wohnortnahe Arbeitsorte interessant sein. In Hamburg sieht man das beispielsweise an der Situation rund um den Elbtunnel: Für Menschen südlich der Elbe kann ein Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnortes attraktiv sein. Ich versuche deshalb auch, mit Wohnungsgenossenschaften über solche Modelle zu sprechen.

Außerdem sehe ich Potenzial in ganz unterschiedlichen Immobilien: etwa in Hotels, an Flughäfen oder in neuen Quartieren. Wir haben beispielsweise ein Pilotprojekt am Hamburger Flughafen umgesetzt. Dort wurde eine ehemalige Konferenzfläche von rund 400 Quadratmetern als Coworking-Fläche genutzt. Ziel war zunächst, Erfahrungen zu sammeln und zu prüfen, wie ein solches Angebot am Flughafen funktioniert.

Dass solche kleinen Standorte wirtschaftlich betrieben werden können, hängt auch mit der Automatisierung zusammen. Dadurch können wir Flächen effizient betreiben, ohne dafür große Teams zu benötigen.

Spannend finde ich außerdem das Thema Plattformen. Airbnb plant einen Piloten in Großbritannien, bei dem Coworking auf die Plattform kommt. Ich warte schon länger auf eine Art "Booking.com für Coworking". Wenn ein solches Modell nach Deutschland kommt, wäre das für uns sehr interessant.

Dies ist ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem L'Immo-Podcast mit Host Dirk Labusch und Anna Maria Losos.