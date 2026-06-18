Tarifrunde TV-Ärzte

Tarifeinigung für Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken

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Haufe Online Redaktion
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Ärzte und Krankenpfleger besprechen sich auf dem Gang
Bild: mauritius images / age fotostock / Javier Larrea Ärzt:innen an Universitätskliniken erhalten 5,4 Prozent mehr Gehalt.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der Marburger Bund haben sich am 9. Juni 2026 auf einen Tarifabschluss für rund 25.000 Ärztinnen und Ärzte an den Universitätskliniken geeinigt. Die Gehälter steigen in zwei Schritten um insgesamt 5,4 Prozent.

In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der Marburger Bund am 9. Juni 2026 in Berlin auf ein Tarifergebnis für Ärztinnen und Ärzte an den landeseigenen Universitätskliniken. Unter den TV-Ärzte fallen rund 25.000 Ärztinnen und Ärzte, die an den Universitätskliniken arbeiten. Nicht in den Geltungsbereich fallen die Universitätskliniken in Hamburg, Berlin, Mainz und Hessen. Dort gelten abweichende Regelungen.

Zwei Gehaltserhöhungen in 28 Monaten

Die Einigung sieht zwei Erhöhungsschritte vor:

  • Zum 1. April 2026 steigen die Gehälter um 2,95 Prozent.

  • Zum 1. September 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,45 Prozent.

Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 28 Monate und endet am 31. Juli 2028.

Zusätzlich haben sich beide Seiten darauf verständigt, ab dem 1. Juni 2027 Verhandlungen zur strukturellen Weiterentwicklung des TV-Ärzte aufzunehmen. Die TdL hat dabei klargestellt, dass mögliche Mehrkosten aus dieser Tarifnovellierung in die nächste Tarifrunde einfließen werden.

"Guter Kompromiss"

Die TdL-Verhandlungsführerin, die schleswig-holsteinische Finanzministerin Dr. Silke Schneider, bezeichnete das Ergebnis als „guten Kompromiss", der den Universitätskliniken in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Planungssicherheit gebe. 

Laut dem Marburger Bunds war die Frage, wie die Gehaltserhöhungen über die Laufzeit verteilt werden, ein zentrales Thema in den Verhandlungen. Ursprünglich habe die TdL vorgeschlagen, die Steigerungen stark auf das Laufzeitende zu verlagern und die ersten Monate mit niedrigeren oder gar keinen Erhöhungen zu gestalten. Von dieser Idee habe der Marburger Bund die TdL jedoch abbringen können, so Dr. Andreas Botzlar, 2. Vorsitzender des Marburger Bundes, zur erzielten Verständigung. 

Die Tarifeinigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Tarifgremien beider Seiten. Hierfür wurde eine Erklärungsfrist bis zum 6. Juli 2026 vereinbart.

 

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Schlagworte zum Thema:  Tarifverhandlung , Tarifabschluss
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