Beamte

Bund der Steuerzahler fordert deutliche Reduzierung der Beamten

Der Bund der Steuerzahler will die Anzahl von neuen Beamten auf ein Minimum reduzieren und fordert, die Verbeamtung auf hoheitliche Kernbereiche zu beschränken. Es müsse eine Diskussion über Umfang und Kosten geführt werden.
Haufe Online Redaktion
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Klassenraum mit Lehrer und Kindern in der Grundschule
Bild: mauritius images / Westend61 / Sandra Roesch Sollten Lehrerinnen und Lehrer unbedingt verbeamtet werden? Der Bund der Steuerzahler fordert eine Reduzierung der Beamten und eine Beschränkung auf hoheitliche Kernbereiche.

Der Steuerzahlerbund hat seine Forderung bekräftigt, die Zahl neuer Verbeamtungen in Deutschland auf ein Minimum zu reduzieren. Präsident Reiner Holznagel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: «Der Beamtenstatus sollte auf den Prüfstand: Umfang und Privilegien müssen kritisch unter die Lupe genommen werden, weil die finanzielle Schere in der Gesellschaft immer weiter auseinandergeht und Beschäftigte aus der freien Wirtschaft nur noch den Kopf schütteln.» 

Bund der Steuerzahler: Beschränkung der Verbeamtung auf hoheitliche Kernbereiche

Sein Vorschlag sei, die Zahl der neuen Verbeamtungen auf ein Minimum zu reduzieren und auf hoheitliche Kernbereiche zu beschränken - etwa auf Polizei, Finanzverwaltung und Justiz. Diese Forderung ist nicht neu - der Steuerzahlerbund hatte sie bereits im vergangenen August formuliert und dabei die Kosten für die öffentlichen Haushalte angeführt. So wird immer wieder auch die Frage gestellt, ob Lehrer unbedingt verbeamtet sein müssen und ob ihre Beschäftigung im Angestelltenverhältnis nicht angemessener wäre. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte damals mit Blick auf die Beamten des Bundes keinen Änderungsbedarf gesehen. Lehrer sind Beamte der Länder.

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dpa
Schlagworte zum Thema:  Beamte
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