17,5 Jahre später: Vorbeschäftigung verhindert sachgrundlose Befristung
In dem Fall vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen ging es um einen Pferdewirt, der im Jahr 2005 beim beklagten Land beschäftigt gewesen war. Im April 2023 schlossen die Parteien erneut einen bis April 2025 sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag nach § 14 Abs. 2 TzBfG. Das Land hielt die Befristung wegen der lange zurückliegenden Vorbeschäftigung für zulässig. Das LAG sah dies anders.
Vorbeschäftigungsverbot greift – trotz 17,5 Jahren Abstand
Für die Frage der Wirksamkeit der Befristung war entscheidend, ob die frühere Beschäftigung trotz des langen Abstands noch unter das Vorbeschäftigungsverbot fiel. Der Abstand von 17,5 Jahren reichte nicht aus: Die vom Bundesarbeitsgericht als maßgeblich angesehene Grenze von ca. 20 Jahren war noch nicht erreicht. Auch die Ausnahme für eine „ganz anders geartete“ Tätigkeit griff nicht. Pferdewirt und Pferdewirtschaftsmeister beruhten aus Sicht des LAG auf derselben fachlichen Grundlage.
Auch Sachgrund der Erprobung scheitert
Zwei Jahre Befristung waren für eine Erprobung deutlich zu lang – üblich sind rund sechs Monate. Das Land konnte die längere Dauer nicht nachvollziehbar begründen. Auch andere Befristungsmöglichkeiten wie beispielsweise eine Führung auf Probe (§ 31 TV-L) kamen im vorliegenden Fall ebenfalls nicht in Betracht.
(LAG Niedersachsen, Urteil v. 5.5.2026, 10 Sa 923/25)
Lesen Sie auch:
Bundesregierung beschließt Änderungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
-
Krankmeldung im öffentlichen Dienst
1.1101
-
Entgelttabelle TVöD/VKA
893
-
Berechnung der Tauschtage und des Umwandlungsbetrags
727
-
Urlaubsübertragung und Urlaubsverfall im öffentlichen Dienst
7142
-
Urlaubsanspruch auch bei Erwerbsminderungsrente
520
-
Zwölftelung des Urlaubsanspruchs im öffentlichen Dienst
517
-
Voraussetzungen und Geltendmachung der Tauschtage
428
-
Entgelttabelle TV-L
365
-
Probezeitkündigung im öffentlichen Dienst - das gilt es zu beachten
327
-
Entgelttabelle TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst
278
-
17,5 Jahre später: Vorbeschäftigung verhindert sachgrundlose Befristung
12.08.2026
-
Pauschale Freistellung nach Kündigung ist unwirksam
11.08.2026
-
Für eine Anhörung des Arbeitnehmers besteht kein Kontaktverbot während des Urlaubs
05.08.2026
-
Keine Versetzung einer Lehrerin nach Ostfriesland
31.07.2026
-
Bundesregierung beschließt Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
30.07.2026
-
Lehrerin seit 17 Jahren krank
27.07.2026
-
Voraussetzungen für Anforderungsprofile in Stellenausschreibungen im öffentlichen Dienst
23.07.2026
-
Bund der Steuerzahler fordert deutliche Reduzierung der Beamten
23.07.2026
-
Diagnosen in WhatsApp-Chat geteilt – Ärztin muss Kollegen Schadensersatz zahlen
17.07.2026
-
Zwölftelung des Urlaubsanspruchs im öffentlichen Dienst
09.07.2026