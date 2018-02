Von der Anhebung des Mindestlohns sollen rund 600.000 Gebäudereiniger profitieren Bild: Dieter Schütz ⁄ www.pixelio.de

Gebäudereiniger sollen rückwirkend zum 1. Januar einen höheren Mindestlohn bekommen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Bundesarbeitsministerium. Demnach sollen entsprechende Verordnungen an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligt werden.

In der Verordnung, wie sie von der "Rheinischen Post" zitiert wird, wird Gebäudereinigern in Westdeutschland der Lohngruppe I 10,30 Euro pro Stunde zugebilligt. Bisher waren es zehn Euro. In Ostdeutschlands soll der Satz von 9,05 auf 9,55 Euro steigen. Von der Anhebung sollen bundesweit rund 600.000 Gebäudereiniger profitieren.

Bei den Gebäudereinigern soll das Mindestentgelt dann ab dem 1.12.2020 in Ost- und Westdeutschland für die oberste Lohngruppe einheitlich 10,80 Euro pro Stunde betragen.

Mit den Verordnungen werden die Branchen-Mindestlöhne für allgemeinverbindlich erklärt. Das bedeutet, dass mit diesem Schritt die Tarifeinigung auch auf nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgedehnt wird. Die Anhebung war im vorigen November von den Tarifvertragsparteien ausgehandelt worden.