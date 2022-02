Der Fachkräftemangel in der Immobilienwirtschaft ist Realität. Es fehlen nicht nur Ingenieure. Es fehlen zu Hauf digitale Kompetenzen, die mittlerweile jedes Unternehmen braucht. Das Recruiting braucht einen Paradigmenwechsel: Geh‘ mit der Zeit! Duze! Sei selber cool!

Seit 1995 bin ich in der Immobilienbranche. Wir sitzen seit 30 Jahren am Kurfürstendamm in Berlin und sind ein Maklerunternehmen und eine Hausverwaltung. Das Schöne an einer langen Zeit in der Immobilienbranche ist, dass wir auf vieles zurückschauen können, und was sagt man dann? „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Doch das gilt heute nicht mehr.

Zwar ist, und das hat die letzte Expo Real wieder bewiesen, die Immobilienbranche immer noch dominiert von einer Welt, die unter anderem aus folgenden Gegenständen besteht: Mercedes E-Klasse in Schwarz, Audi A6 in Schwarz, diverse SUV in verschiedenen Farben und sicherlich ab 50 plus Porsche und Co. mit weinroten Sitzen. Dazu die obligatorischen blauen Hugo-Boss-, Armani- oder Zegna-Anzüge. Der Ausbruch alles Revolutionären findet dann am Handgelenk statt, eine Rolex mit bunter Lünette oder das wahre Erkennungszeichen der Immobilienbranche: die Audemars Piguet Royal Oak, die Uhr, die 1972 mit den Konventionen brach, weil sie mit ihrem Stahl...

