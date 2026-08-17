Immobilienwirtschaft verschläft EU AI Act
Eine aktuelle Umfrage von pom+ Deutschland unter 86 Entscheidern in der Immobilienwirtschaft zeigt: Jede dritte Führungskraft kennt die Herausforderungen der neuen europäischen AI Act-Regulatorik nicht. Ähnlich viele wissen nicht einmal, wie gut das eigene Unternehmen vorbereitet ist. Rebekka Ruppel, CEO des Beratungsunternehmens, hat die Studie verantwortet und kennt die Branche von innen.
pom+ Deutschland begleitet Immobilienunternehmen bei der digitalen Transformation. Schwerpunkte: Data, Technology und ESG. Ruppel arbeitet täglich mit institutionellen Investoren, Asset Managern, Bestandshaltern und Corporate-Real-Estate-Organisationen. Und sie sagt klipp und klar: Wer heute noch jemanden sucht, der den AI Act nebenbei übernimmt, unterschätzt nicht nur das Gesetz, sondern die organisatorische Erschütterung, die es auslöst.
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