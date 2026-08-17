L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Immobilienwirtschaft verschläft EU AI Act

Seit dem 2. August gilt der EU AI Act als erstes umfassendes KI-Regulierungsgesetz der Welt. Für alle. Auch für Immobilienunternehmen. Und wie reagiert die Branche? Mit Unwissen. Jörg Seifert spricht im L'Immo-Podcast mit pom+ Deutschland-CEO Rebekka Ruppel über den Stand der Dinge. 
Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Header Rebekka Ruppel, pom+ Deutschland
Bild: Haufe Online Redaktion Heute zu Gast im L'Immo-Podcast: Rebekka Ruppel, CEO von pom+ Deutschland

Eine aktuelle Umfrage von pom+ Deutschland unter 86 Entscheidern in der Immobilienwirtschaft zeigt: Jede dritte Führungskraft kennt die Herausforderungen der neuen europäischen AI Act-Regulatorik nicht. Ähnlich viele wissen nicht einmal, wie gut das eigene Unternehmen vorbereitet ist. Rebekka Ruppel, CEO des Beratungsunternehmens, hat die Studie verantwortet und kennt die Branche von innen.

pom+ Deutschland begleitet Immobilienunternehmen bei der digitalen Transformation. Schwerpunkte: Data, Technology und ESG. Ruppel arbeitet täglich mit institutionellen Investoren, Asset Managern, Bestandshaltern und Corporate-Real-Estate-Organisationen. Und sie sagt klipp und klar: Wer heute noch jemanden sucht, der den AI Act nebenbei übernimmt, unterschätzt nicht nur das Gesetz, sondern die organisatorische Erschütterung, die es auslöst.

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Schlagworte zum Thema:  EU AI Act , Immobilien-Podcast , Immobilienwirtschaft , Künstliche Intelligenz (KI)
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