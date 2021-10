Wohnimmobilien liegen auch bei Investoren im Trend, die Preise steigen und steigen. Deutschlandweit, europaweit. Ist das ein Naturgesetz oder sind dem Anstieg Grenzen gesetzt? Eine neue Folge L'Immo mit William Ertz, Senior Director Fund Management beim Immobilien-Investmentmanager Invesco Real Estate.

Suburbanisierungstendenzen sowie ein Investment in B-Städte gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Der Markt ist uneinheitlich, aber das macht ihn sehr spannend. Und da "grüne" Investments für beinahe sämtliche Investoren ein Must Have ist, werden Stranded Assets, also unverkäufliche Immobilien, immer mehr zum Thema. Ein interessantes Learning: Regulierte Märkte müssen nicht unbedingt schlechte Märkte für Wohnimmobilieninvestments sein. Gastgeber ist Dirk Labusch, Chefredakteur des Fachmagazins "Immobilienwirtschaft".

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee