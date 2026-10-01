BGH-Urteile zur Bonitätsauskunft: Dogmatisch korrekt aber praxisfremd

Der Bundesgerichtshof hat gesprochen: Die Kosten für eine Bonitätsauskunft sind vor einer Klageerhebung grundsätzlich kein ersatzpflichtiger Verzugsschaden. Was auf den ersten Blick wie ein dogmatisch sauber hergeleiteter Schutz des Schuldners vor unnötigen Nebenkosten wirkt, entpuppt sich bei Lichte besehen als weltfremd. Der VII. Zivilsenat beweist mit dieser Entscheidung eine bedenkliche Distanz zur prozessualen und wirtschaftlichen Realität des modernen Masseninkassos und Legal-Tech-Dienstleistungen.

„Buy now, pay later": Die Realität des B2C-Inkassos

Die anhaltend angespannte wirtschaftliche Lage und die omnipräsenten „Buy now, pay later“-Angebote haben zu einer fatalen Dynamik geführt: Immer mehr Menschen konsumieren über ihre finanziellen Verhältnisse. Die Ausfälle häufen sich, die Höhe der Einzelforderungen sinken, während die schiere Masse der Verfahren im B2C-Bereich explodiert. Wer in der Praxis täglich Forderungen durchsetzt, weiß: Gerade bei diesen kleinteiligen Summen ist eine hocheffiziente, kostensensible Vorabprüfung über die Schufa oder andere Dienstleister unabdingbar. Onlinehändler führen zwar bereits vor dem Bezahlvorgang solche Prüfungen durch, in vielen Branchen ist dies aber aufgrund der Art der (Dienst-) Leistung nicht möglich. Trotzdem müssen sie ohne einen solchen Schutz in Vorleistung gehen (wobei man sich natürlich im Einzelfall immer kritisch die Frage stellen kann und muss, ob die Daten der Auskunfteien auch die Realität widerspiegeln).

Verzug statt Vertragsanbahnung: Der BGH verkennt den Prüfungszweck

Der BGH verkennt, dass es nicht um eine Vertragsanbahnung oder die Auswahl der Zahlungsmöglichkeiten geht. Die Schuldner befinden sich in Verzug (haben also bereits eine Pflichtverletzung begangen und der Gläubiger muss entscheiden, ob er „dem schlechten Geld noch Gutes hinterherwirft“). Doch genau dieses präventive Instrument entzieht der BGH nun dem Gläubiger, indem er ihm die Erstattungsfähigkeit der – oftmals bei 1,50 bis 2,00 Euro liegenden – Auskunftskosten verwehrt. Die Argumentation der Karlsruher Richter: Das zivilrechtliche Erkenntnisverfahren diene allein der Titulierung der Forderung. Da ein Titel 30 Jahre lang vollstreckbar sei, brauche man vorher keine Erkenntnisse über die Bonität.Dieses Kernargument ist, insbesondere im B2C-Bereich, schlichtweg lebensfremd. Mit der Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre (§ 287 Abs. 2 InsO) wird der 30-jährige Titel ad absurdum geführt. Gegen einen überschuldeten Privatier ist ein solcher Titel oft schon nach kürzester Zeit faktisch das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Strafverfahren wegen Eingehungsbetrugs laufen in der Regel ins Leere, da der Nachweis des Vorsatzes kaum gelingt.

Schadensminderungspflicht vs. verweigerter Filter

Das Urteil zwingt Gläubiger zudem in ein absurdes prozessuales Paradoxon. Einerseits verlangt das Gesetz eine Schadensminderungspflicht (=Kosten niedrig zu halten). Andererseits verwehrt das Gericht genau den Filter, der Gläubiger davor bewahrt, weiteres Geld zu verbrennen. Verwehrt man die 2-Euro-Prüfung, bleibt nur der blinde Gang durch die Instanzen: Mindestens 38 Euro für den Mahnbescheid, schnell über 100 Euro für den Gerichtsvollzieher, plus Kosten für Forderungspfändungen (24 Euro Gerichtskosten mindestens 2 Zustellungen á 20 Euro). Da viele verschuldete Verbraucher längst ein P-Konto führen, laufen diese teuer erwirkten Pfändungen vollkommen ins Leere. Es wird dem Gläubiger faktisch auferlegt, sehenden Auges dreistellige Beträge in aussichtslose Maßnahmen zu pumpen; und das für Hauptforderungen von 10 oder 20 Euro.

Was das Urteil darüber hinaus besonders brisant macht: Es zwingt eine analoge Akten-Logik in eine komplett digitalisierte Welt und konterkariert moderne Legal-Tech-Ansätze. Automatisierte Inkasso-Systeme leben von Algorithmen, die Massenverfahren effizient, schnell und kostengünstig bearbeiten. Wenn der BGH nun für die Erstattungsfähigkeit einer 1,50-Euro-Auskunft fordert, dass im Einzelfall „konkrete Verdachtsmomente“ (wie eine gezielte Vermögensverschiebung) dargelegt werden müssen, verlangt er de facto einen manuellen Eingriff in digitale Pipelines.

Bonitätsprüfung als Bremse: Was Inkassosysteme dadurch leisten müssen

Ein massentaugliches System lässt sich jedoch nicht für jeden Zwei-Euro-Posten händisch unterbrechen. Der BGH ignoriert schlichtweg, dass sich hochvolumiges Forderungsmanagement nicht mehr mit den Maßstäben der manuellen Einzelmandatsbearbeitung des vergangenen Jahrhunderts messen lässt. Das Urteil zerstört an dieser Stelle jede Skaleneffizienz: Die Bonitätsprüfung wird zur unsichtbaren, intern finanzierten Weiche. Meldet der Dienstleister eine negative Bonität oder ein P-Konto, muss das System den automatisierten Weg ins gerichtliche Mahnverfahren hart stoppen und die Forderung zur Verlustabschreibung aussteuern; hilfsweise bis kurz vor der Verjährung pausieren, um dann nochmals zu prüfen ob andere Erkenntnisse vorliegen.

Klares Statement: Vorabprüfung bleibt unverzichtbar

Mein klares Statement für die Praxis lautet daher: Die Vorab-Prüfung darf auf keinen Fall eingestellt werden. Zwar öffnet der BGH ein kleines Fenster für „Ausnahmefälle“, doch das saubere Dokumentieren dieser Einzelfälle wird in der Praxis höheren Forderungen vorbehalten bleiben, bei denen diese Kosten dann nicht ins Geweicht fallen. Im Massengeschäft, insbesondere bei kleinen Forderungen, gilt künftig mehr denn je: Die digitale Vorab-Prüfung wird vom durchlaufenden Posten zur ultimativen, algorithmischen Notbremse. Diese (geringe) Eigeninvestition in Form von Risikovorsorge ist der einzige wirksame Schutz davor, im Namen der Rechtsprechung hunderte Euro an sinnlosen Gerichts- und Vollstreckungskosten zu verbrennen.

Die ausführliche Besprechung der Urteile finden Sie hier:

BGH: SCHUFA-Kosten nicht immer ersatzfähig