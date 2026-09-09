Alle drei Tage verschwindet in Deutschland eine komplette Lkw-Ladung. Der durchschnittliche Schaden pro Fall liegt inzwischen bei rund 200.000 EUR; europaweit summieren sich die Verluste auf geschätzte 1,3 Mrd. EUR jährlich.

Verantwortlich sind sog. Phantom-Frachtführer (Fake-Carrier): Scheinfirmen oder Unternehmen, die mit gefälschten oder entliehenen Identitäten Frachtaufträge übernehmen – und die Ware dann einfach verschwinden lassen. Das Muster ist dabei erschreckend einfach: Ein vermeintliches Unternehmen meldet sich auf eine Ausschreibung über eine Online-Frachtbörse, kommuniziert scheinbar professionell per Telefon und E-Mail, übernimmt die Ladung – und taucht nie wieder auf.

Was viele unterschätzen: Der Schaden geht weit über den reinen Warenverlust hinaus. Lieferausfälle, Produktionsstillstände, Konventionalstrafen und Imageschäden können die eigentliche Schadensumme um ein Vielfaches übersteigen.

1. Neue Eskalationsstufe: KI und Deepfakes senken die Einstiegshürde

Das Bedrohungsbild hat sich zuletzt weiter verschärft. Berichten aus der Transportbranche zufolge nutzen Täter zunehmend KI-gestützte Werkzeuge: synthetische Frachtpapiere mit täuschend echtem Briefkopf, gefälschte Domains und sogar Deepfake-Anrufe eines vermeintlichen Geschäftsführers. Solche Mittel senken die Einstiegshürde für Betrüger erheblich und erschweren die klassische Identitätsprüfung zusätzlich.

2. Wer haftet?

Das HGB und die CMR setzen den rechtlichen Rahmen klar: Gemäß § 425 Abs. 1 HGB bzw. Art. 17 CMR haftet der Frachtführer für Verlust oder Beschädigung des Gutes vom Zeitpunkt der Übernahme bis zur Ablieferung – unabhängig von eigenem Verschulden. Es handelt sich um eine verschuldensunabhängige Obhutshaftung: Wer die Ware übernimmt, trägt das Risiko.

Es stellt sich aber die Frage, mit wem hat der Auftraggeber eigentlich einen Frachtvertrag geschlossen? Beim eingangs genannten Identitätsdiebstahl verfügt der Phantomfrachtführer nicht über Vertretungsmacht der Spedition bzw. des Frachtführers, dessen Identität er sich berühmt; mit dem tatsächlichen Unternehmen ist daher kein Frachtvertrag zustande gekommen und der Auftraggeber kann den Phantomfrachtführer als Vertreter ohne Vertretungsmacht nach seiner Wahl auf Erfüllung oder Schadensersatz in Anspruch nehmen. Bei der Scheinfirma ist es die Person, die tatsächlich gehandelt hat. Problematisch ist die Identität des Phantomfrachtführers, die zu ermitteln ist.

Der tatsächliche Spediteur, der den Auftrag an das Phantom weitergegeben hat, bleibt meist der einzige "greifbare" Vertragspartner – und haftet nach § 428 HGB / Art. 3 CMR vollumfänglich für das Handeln seiner Unterfrachtführer. Diese Zurechnung gilt selbst dann, wenn der Hauptfrachtführer subjektiv getäuscht wurde. Er bleibt „Herr der Beförderung" und trägt das Auswahlrisiko.

Grundsätzlich ist die Frachtführerhaftung auf 8,33 Sonderziehungsrechte (SZR) pro Kilogramm – umgerechnet ca. 10 €/kg – begrenzt (§ 431 HGB / Art. 23 CMR). Diese Begrenzung entfällt jedoch bei qualifiziertem Verschulden (§ 435 HGB / Art. 29 CMR), also bei Vorsatz oder leichtfertigem Verhalten. Da Phantom-Frachtführer per definitionem vorsätzlich handeln, wird dieser Vorsatz dem Hauptfrachtführer zugerechnet: Die gesamte Auftragskette haftet in voller Höhe – ohne Deckelung.

3. Versicherungsschutz: Wo die Lücken lauern

Die Verkehrshaftungsversicherung (gesetzlich vorgeschrieben nach § 7a GüKG) deckt Haftungsrisiken aus dem Frachtvertrag ab. Besteht dem Grunde nach Deckung, droht dennoch eine anteilige Leistungskürzung nach § 81 VVG, wenn der Spediteur bei der Auswahl des Subunternehmers seine Sorgfaltspflichten verletzt hat.

Anschaulich zeigt dies das Urteil des OLG Düsseldorf vom 17.4.2024 (Az. 18 U 212/22 = RdTW 2025, 230): Dem Fall lag der Verlust einer Zigarettenlieferung im Wert von über 1,8 Mio. EUR zugrunde, die an einen sich per E-Mail bewerbenden vermeintlichen tschechischen Subunternehmer vergeben und noch unterwegs gestohlen wurde. Bemerkenswert ist die Richtung der Entscheidung: Das Gericht bejahte zwar grobe Fahrlässigkeit bei der Carrier-Auswahl, reduzierte die Kürzungsquote jedoch von erstinstanzlich 70 % auf 30 %. Es berücksichtigte dabei die hohe kriminelle Energie und professionelle Vorgehensweise der Täter, die unauffällig gestalteten Kontaktdaten und das Fehlen vorsatznaher Anhaltspunkte. Die Entscheidung wirkt damit zugunsten des Spediteurs und markiert die Grenzen des Zumutbaren gegenüber hochprofessionellen Betrügern.

Typische AVB-Klauseln sehen zudem Leistungsausschlüsse für Schäden durch Untreue oder Unterschlagung durch Personen vor, denen der Versicherungsnehmer das Gut anvertraut hat – solche Fälle gelten versicherungsrechtlich als Vertrauensschaden, nicht als gewöhnlicher Transportverlust.

Ausblick: Die Rechtsprechung schreibt die Linie fort

Die im OLG-Urteil angelegte Linie – Leistungskürzung bei mangelhafter Subunternehmerauswahl – wird von der Instanzrechtsprechung offenbar fortgeführt. So befasst sich eine jüngere – noch nicht rechtskräftige – Entscheidung des LG München I (9.7.2025 – 11 HKO 2353/24) ausweislich der Rechtsprechungsübersichten erneut mit den Stichworten Großrisiko, Obliegenheitsverletzung, grobe Fahrlässigkeit und Scheinfrachtführer.

Anders verhält es sich bei der Transport-Warenversicherung, die typischerweise vom Verlader oder Wareneigentümer abgeschlossen wird. Als Sachversicherung greift sie unabhängig von der Frachtführerhaftung – und damit grundsätzlich auch bei vorsätzlichen Handlungen Dritter, also auch beim Phantom-Frachtführer –, sofern keine Obliegenheitsverletzung des Versicherungsnehmers vorliegt.

4. Was Spediteure und Verlader jetzt tun sollten

4.1 Versicherungsschutz kritisch prüfen

Deckt die Police Schäden durch betrügerische Dritte oder Subunternehmer?

Enthält sie eine „Betrugs- oder Veruntreuungsklausel" (Fraud-Cover)?

Gilt die Mitversicherung für Unterfrachtführer nur bei ordnungsgemäßer Beauftragung?

4.2 Deckungsumfangaktiv erweitern

Verhandlung eines „Extended Cover" für Betrug, Veruntreuung und Subunternehmerdelikte.

Vereinbarung einer Selbstbeteiligung statt vollständigem Leistungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit.

4.3 Carrier-Due-Diligence als Standardprozess etablieren

Prüfung von EU-Lizenz, Handelsregistereintrag, Versicherungsnachweis und Fahrzeugdaten vor jeder Beauftragung.

Verifizierung der Kontaktdaten über unabhängige Quellen – gerade bei Initiativbewerbungen mit auffälligem Detailwissen und bei vermeintlichem Zeitdruck.

Erhöhte Wachsamkeit gegenüber KI-gestützter Täuschung (gefälschte Dokumente, Deepfake-Anrufe).

Lückenlose Dokumentation aller Prüfschritte – sie entscheidet im Schadenfall über die Beweislast.

Regelmäßige Schulung der Disposition.

4.4 Ergänzende Versicherungen abschließen

Vertrauensschadenversicherung für betrügerische Handlungen Dritter.

Transportversicherung mit ausdrücklichem Einschluss von „Frachtführerbetrug".

5. Fazit

Phantom-Frachtführer sind kein Nischenthema – sie sind eine wachsende, professionell organisierte Bedrohung, die durch KI-gestützte Methoden zusätzlich an Schlagkraft gewinnt. Die Rechtsprechung nimmt die Auswahlsorgfalt der Spediteure ernst, erkennt aber zugleich die Grenzen des Zumutbaren an. Spediteure und Verlader, die jetzt ihre Vertragswerke, Prüfprozesse und Versicherungspolicen auf den Prüfstand stellen, sind im Ernstfall deutlich besser aufgestellt.